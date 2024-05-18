Бюджетний засіб від мурах і попелиці на яблуні: шкідники забудуть дорогу до саду — і жодної хімії

Мурахи та попелиця — небажані гості в саду і на городі. Вони швидко розмножуються і можуть стати справжньою проблемою. Фахівці стверджують, що вивести їх з дерев можна і без хімії.

На жаль, часто навіть за використання традиційних методів боротьби, ці шкідники можуть знову і знову повертатися до вашого саду. Однак, часто найефективніші засоби можна знайти у себе вдома. Неперевершеним союзником у боротьбі з мурахами та попелицею може стати звичайна кориця.

Насамперед, давайте з'ясуємо, чому ця популярна спеція допомагає позбутися шкідників. В ній містяться компоненти, які відлякують мурах, а також руйнують так звані "комунікаційні шляхи" — ділянки, якими вони завжди пересуваються. Для спілкування з товаришами і прокладання шляху мурахи використовують спеціальні феромони. Коли на їхньому шляху застосувати корицю, вони губляться і втрачають інтерес до позначених місць.

Що ж робити, щоб мурахи не лазили по дереву, а попелиці на ньому не селилися? Одним із способів є використовування кориці як бар'єра, який комахи не зможуть перетнути.

Якщо ви помітили, що мурахи постійно проникають в одні і ті ж місця, спробуйте взяти ватяну паличку і нанести лінію корицею вздовж їхнього шляху. Здавалося б, така дрібниця, але такий "бар'єр" зі спеції комахи не перетнуть, а тому припинять пересуватися.

Також можна використовувати ефірну олію з порошку кориці. Для цього змочіть ватяний диск у олії, покладіть його в тих місцях, де найчастіше бачите скупчення мурах. Можна також протерти ним їхні шляхи.

Навколо дерев та кущів можна просто посипати корицю. Спеція відлякає шкідників, зокрема, мурах і попелицю, яка завжди з'являється там, де багато комах.

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