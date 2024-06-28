Царське варення з порічок та інших видів ягід: готуємо смачне асорті

Літній сезон ягід у розпалі, господині роблять заготівлі на зиму. Пропонуємо приготувати смачне та ароматне царське варення з різноманітних ягід - порічок, смородини, малини.

Рецепт царського варення від відомої кулінарки Лілії Цвіт

Царське варення, за словами блогерки, можна приготувати з різних ягід, з порічок, смородини, малини. Воно не надто солодке, бо має приємну кислинку і згодиться для будь-якої випічки.

Інгредієнти:

Порічки або біла смородина - 500 г, або один літр.

Смородина - 500 г, або один літр.

Малина - пів літра.

Лимон або апельсин - 1 шт.

Цукор - 1250 г.

Приготування:

Порічки і чорну смородину ретельно помити та висушити. Потім додати до ягід малину і перебити все блендером або ж пропустити через м'ясорубку.

Після того рідку ягідну масу перелити у місткість, де буде варитися варення, і додати перемелений лимон. Лимон використовувати з цедрою, але обов'язково вийняти кісточки.

Після того до ягідної маси додати цукор, перемішати та поставити на невеликий вогонь.

Варення доводимо до кипіння, під час варіння з варення потрібно прибирати піну.

Як тільки варення закипить, зняти його з плити. Гаряче варення розлити по сухих стерилізованих банках і закрити кришками, залишивши на 5 хвилин перевернутими вверх дном.

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