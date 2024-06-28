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Царське варення з порічок та інших видів ягід: готуємо смачне асорті

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
227 ккал
Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
9
Час на прочитання
1 хв
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Царське варення з порічок та інших видів ягід: готуємо смачне асорті

Царське варення асорті

Рецепт найсмачнішого царського варення

Літній сезон ягід у розпалі, господині роблять заготівлі на зиму. Пропонуємо приготувати смачне та ароматне царське варення з різноманітних ягід - порічок, смородини, малини. 

Рецепт царського варення від відомої кулінарки Лілії Цвіт

Царське варення, за словами  блогерки, можна приготувати з різних ягід, з порічок, смородини, малини. Воно не надто солодке, бо має приємну кислинку і згодиться для будь-якої випічки. 

Інгредієнти:

  • Порічки або біла смородина - 500 г, або один літр.
  • Смородина - 500 г, або один літр.
  • Малина - пів літра.
  • Лимон або апельсин - 1 шт.
  • Цукор - 1250 г.

Приготування:

  • Порічки і чорну смородину ретельно помити та висушити. Потім додати до ягід малину і перебити все блендером або ж пропустити через м'ясорубку.
  •  Після того рідку ягідну масу перелити у місткість, де буде варитися варення, і додати перемелений лимон. Лимон використовувати з цедрою, але обов'язково вийняти кісточки.
  • Після того до ягідної маси додати цукор, перемішати та поставити на невеликий вогонь.
  • Варення доводимо до кипіння, під час варіння з варення потрібно прибирати піну.
  • Як тільки варення закипить, зняти його з плити. Гаряче варення розлити по сухих стерилізованих банках і закрити кришками, залишивши на 5 хвилин перевернутими вверх дном.

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