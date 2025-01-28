Це дивно, але ефективно: навіщо класти в унітаз повітряну кульку — відповідь здивує багатьох

Легке підтримання чистоти унітаза! Спробуйте цей простий трюк з повітряною кулькою та доступними засобами для блиску і гігієни вашої туалетної чаші.

У цій статті ми розповімо про оригінальний спосіб, який допоможе зробити ваш унітаз чистим і блискучим. Для цього вам знадобляться проста повітряна кулька і кілька доступних інгредієнтів.

Потрібно надути кульку, проте не сильно, і зав’язуємо її міцним вузлом, залишаючи мотузку такої довжини, щоб вона звисала з краю унітаза. Потім приготувати засіб для чищення: в глибокій ємності змішати 400 мл оцту і столову ложку рідкого мийного засобу для посуду. Добре перемішати.

Прикклеїти до кульки маленький шматок скотчу, щоб згодом було зручно її здути. Потім опустити кульку в унітаз, закриваючи злив. Вилити приготований розчин і наповнити унітаз теплою водою майже до країв. Якщо унітаз сильно забруднений, можна додати трохи більше оцту. Цей засіб ефективно очищує наліт від жорсткої води, бореться з іржею, усуває бактерії і неприємний запах.

Залишити суміш у чаші на три години. Після цього очистити поверхню йоржиком – забруднення зникнуть без зусиль. Залишилося потягнути за мотузку, щоб дістати кульку, а потім знайти місце, де приклеєно скотч, і проколоти кульку голкою. Вона повільно здується, не розбризкуючи рідини.

Ось так, використовуючи звичайну повітряну кульку, можна легко і ефективно почистити унітаз під обідком, позбавляючи його від нальоту, іржі та неприємних запахів.

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