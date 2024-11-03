Це геніальний лайфгак: навіщо городники радять закопувати пластикові виделки на ділянці

Якшо ви викидаєте у смітник пластикові виделки, які залишаються після замовлення їжі додому, припиніть так робити. Насправді, такий посуд допоможе вам у городі.

Найголовніший ворог всіх дачників та городників — шкідники. Щоб позбутися комах в хід ідуть різноманітні поради та історії з Мережі.

Щоб забути про шкідників на своїй ділянці, можете спробувати простим, але досить ефективним лайфгаком з використання пластикових виделок. Їх ми часто отримуємо разом зі стравами в сервісах доставки, але постійно викидаємо у смітник.

Як кажуть експерти, найкращий спосіб позбутися набридливих комах — це створити для них фізичний бар'єр. Через перешкоди вони не зможуть потрапити до рослин. І з цим завданням чудово впораються саме пластикові виделки.

Візьміть якомога більше цього приладдя — його повинно вистачити, щоб оточити всі рослини на городі. Встроміть їх у ґрунт навколо культур так, щоб у вас вийшов паркан. Гризуни чи шкідники не зможуть його оминути, щоб дістатися рослин.

Якщо зробите так наступного сезону, то помітите, що урожай вцілів, адже осінні шкідники просто не мали змоги його зіпсувати. І головне, що для реалізації такого плану вам не потрібно витрачати багато коштів або сил.

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