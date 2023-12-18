Це не просто ручка: навіщо потрібен отвір у дошці для нарізання продуктів

Обробна дошка є в кожному домі. Але мало хто замислювався, для чого використовується отвір у ній.

Ця прихована функція допоможе значно полегшити процес приготування страв.

Обробна дошка має досить просту конструкцію. Вона може бути різної форми, але зазвичай має прямокутний або овальний отвір у верхній частині. Іноді додатково виробники роблять жолоби для запобігання проливанню рідини під час нарізання чи зручну ручку.

Зазвичай дошки виготовляють із пластмаси, дерева, скла, вони можуть мати різний дизайн і відрізнятися палітрою кольорів. І хоча цей предмет зовсім не складний, він може здивувати навіть досвідчених кулінарів.

Чи замислювалися ви коли-небудь, як правильно використовувати цей отвір у верхній частині обробної дошки? Зазвичай він відіграє роль ручки, за яку дошку підвішують чи тримають. І, звісно, в цьому немає нічого поганого. Але є в нього ще один варіант використання.

Користувачка TikTok зняла невелике відео, яке може докорінно змінити ваше життя. Авторка ролика розповіла, що вона завжди використовували отвір у дошці, щоб переміщувати нарізані продукти до миски чи каструлі. Так вони точно не падатимуть на підлогу (що трапляється зовсім не рідко), а потраплять саме туди, куди треба.

У інших користувачів ця ідея викликала неоднозначні думки. Дехто був щиро захоплений і здивований таким цікавим трюком. Інші ж феномену такого нарізання не розуміють. Проте спробувати, звісно, варто.

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