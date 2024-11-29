Це не сподобається Змії: які прикраси не варто вішати на ялинку 2025 року

Витончені однотонні прикраси у стриманій палітрі — найкращий варіант.
Новий рік — одне із найбільш атмосферних свят. Особливий затишок в оселі створюють запахи, як-то кориця та цитрусові, тепле освітлення, а головною зіркою свята завжди є ялинка.
На Новий рік 2025 у тренді — поєднання природних та яскравих відтінків. Звісно ж, у палітрі цього разу провідне місце посідає й колір року Змії за східним календарем — зелений.
Навіть якщо ваша ялинка має традиційний темно-зелений колір, для неї можна обрати прикраси світло-зеленого кольору.
Сама ялинка може мати не тільки зелений колір, а ще й білий чи сріблястий — на штучних деревцях іншого кольору прикраси виглядатимуть по-іншому, але точно не гірше.
Прикрасьте ялинку витонченими бантами, однотонними прикрасами, маленькими іграшками, вибираючи стриману палітру відтінків.
Оскільки в минуле відійшов строкатий і масивний дизайн, то й об'ємні кольорові гірлянди краще залишити до інших часів. Експерти зауважують, що вони мають дещо застарілий вигляд, а тому лише зіпсують новорічний настрій.
Обирайте дрібні ліхтарики, вогники сріблястого або золотистого сяйва.
Цьогоріч, обираючи декор для новорічної ялинки, варто уникати:
- масивних, важких прикрас
- пластикового декору
- відверто застарілих прикрас
- об'ємних гірлянд
Стилісти пропонують відмовитись від класичних кольорових поєднань, зокрема червоного із зеленим, а спробувати щось нове.
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