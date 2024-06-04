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Це не суржик: 6 українських слів, які можна сміливо використовувати у своєму мовленні

Це не суржик: 6 українських слів, які можна сміливо використовувати у своєму мовленні

Які слова помилково вважають суржиком / Фото: Freepik

Не всі слова, які схожі на російські, є суржиком чи калькою, більшість таких лексем мають праслов’янське походження.

Розповідаємо, яких слів не варто уникати у своєму повсякденному спілкуванні, бо вони є в українській мові.

Які слова помилково вважають суржиком, хоча вони є в українській мові

  • Строїти. Ця лексема має праслов’янське походження – srtojь "порядок", тому є в багатьох мовах індоєвропейської групи, в українській також.  
  • Многий. Напевно, кожному відоме привітання "многая літа". Це слово також виходить з праслов’янської мови, також воно є в українській мові та багатьох інших східнослов’янських.  
  • Рихлий – позбавлений свіжості, пружності, наприклад, рихла шкіра. Лексема відноситься до східноєвропейських мов, є також у польській, голландській, словацькій і чеській.
  • Давити – тиснути. Це слово наслідували із праслов’янської практично всі сучасні східноєвропейські мови. Від нього утворилося багато похідних лексем – давка, давитися, давило.
  • Празник. Це архаїзм, яким наші предки називали свій вихідний день. Також прикметником "празний" у давнину характеризували лінивих людей.
  • Інтерес. Лексема походить від латинського слова "interesse" – мати важливе значення, бути цікавим. До української мови слово потрапило через німецьку та польську мови.

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