Це не суржик: 6 українських слів, які можна сміливо використовувати у своєму мовленні

Не всі слова, які схожі на російські, є суржиком чи калькою, більшість таких лексем мають праслов’янське походження.
Розповідаємо, яких слів не варто уникати у своєму повсякденному спілкуванні, бо вони є в українській мові.
Які слова помилково вважають суржиком, хоча вони є в українській мові
- Строїти. Ця лексема має праслов’янське походження – srtojь "порядок", тому є в багатьох мовах індоєвропейської групи, в українській також.
- Многий. Напевно, кожному відоме привітання "многая літа". Це слово також виходить з праслов’янської мови, також воно є в українській мові та багатьох інших східнослов’янських.
- Рихлий – позбавлений свіжості, пружності, наприклад, рихла шкіра. Лексема відноситься до східноєвропейських мов, є також у польській, голландській, словацькій і чеській.
- Давити – тиснути. Це слово наслідували із праслов’янської практично всі сучасні східноєвропейські мови. Від нього утворилося багато похідних лексем – давка, давитися, давило.
- Празник. Це архаїзм, яким наші предки називали свій вихідний день. Також прикметником "празний" у давнину характеризували лінивих людей.
- Інтерес. Лексема походить від латинського слова "interesse" – мати важливе значення, бути цікавим. До української мови слово потрапило через німецьку та польську мови.
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