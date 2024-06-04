Це не суржик: 6 українських слів, які можна сміливо використовувати у своєму мовленні

Не всі слова, які схожі на російські, є суржиком чи калькою, більшість таких лексем мають праслов’янське походження.

Розповідаємо, яких слів не варто уникати у своєму повсякденному спілкуванні, бо вони є в українській мові.

Які слова помилково вважають суржиком, хоча вони є в українській мові

Строїти. Ця лексема має праслов’янське походження – srtojь "порядок", тому є в багатьох мовах індоєвропейської групи, в українській також.

Ця лексема має праслов’янське походження – srtojь "порядок", тому є в багатьох мовах індоєвропейської групи, в українській також. Многий. Напевно, кожному відоме привітання "многая літа". Це слово також виходить з праслов’янської мови, також воно є в українській мові та багатьох інших східнослов’янських.

Напевно, кожному відоме привітання "многая літа". Це слово також виходить з праслов’янської мови, також воно є в українській мові та багатьох інших східнослов’янських. Рихлий – позбавлений свіжості, пружності, наприклад, рихла шкіра. Лексема відноситься до східноєвропейських мов, є також у польській, голландській, словацькій і чеській.

– позбавлений свіжості, пружності, наприклад, рихла шкіра. Лексема відноситься до східноєвропейських мов, є також у польській, голландській, словацькій і чеській. Давити – тиснути. Це слово наслідували із праслов’янської практично всі сучасні східноєвропейські мови. Від нього утворилося багато похідних лексем – давка, давитися, давило.

– тиснути. Це слово наслідували із праслов’янської практично всі сучасні східноєвропейські мови. Від нього утворилося багато похідних лексем – давка, давитися, давило. Празник. Це архаїзм, яким наші предки називали свій вихідний день. Також прикметником "празний" у давнину характеризували лінивих людей.

Це архаїзм, яким наші предки називали свій вихідний день. Також прикметником "празний" у давнину характеризували лінивих людей. Інтерес. Лексема походить від латинського слова "interesse" – мати важливе значення, бути цікавим. До української мови слово потрапило через німецьку та польську мови.

Читайте також:

Натираємо "крумплю" для "кремзеликів" та смажимо на "ронделі": цікаві діалекти Заходу України