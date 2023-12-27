Це не суржик: 5 слів, які можна сміливо використовувати у своєму мовленні

Українська мова походить від праслов’янської, як і багато інших мов у Східній Європі. Тому в кількох мовах може бути безліч однакових слів. До таких належать слова, які є в українській і російській мові. Ці лексеми мають подібне звучання, але вони різні за значенням. Тому дехто плутає значення цих слів, і в результаті виникає неправильне поєднання мовних елементів - суржик. Розповідаємо, які слова є питомо українськими і ними можна користуватися, але вони мають інше значення.

Які слова є українськими, але вживаються в іншому значенні

Зустрічатися. Часто це слово вживається в контексті «зустрічатися з труднощами», хоча це помилка, зустрічатися можна лише з кимось, а не чимось.

Часто це слово вживається в контексті «зустрічатися з труднощами», хоча це помилка, зустрічатися можна лише з кимось, а не чимось. Любий. Це слово помилково вживають у значенні займенника будь-хто, але його треба вживати у значенні прикметника до того, кого любимо чи кохаємо – любий, коханий.

Це слово помилково вживають у значенні займенника будь-хто, але його треба вживати у значенні прикметника до того, кого любимо чи кохаємо – любий, коханий. Мішати. Це слово має кілька значень, та в українській мові воно вживається на позначення дієслова перемішувати, а не заважати комусь.

Це слово має кілька значень, та в українській мові воно вживається на позначення дієслова перемішувати, а не заважати комусь. Простити. Тут помилка у значенні застудитися. Насправді, в українській мові слово «простити» вживається у значенні вибачити когось.

Тут помилка у значенні застудитися. Насправді, в українській мові слово «простити» вживається у значенні вибачити когось. Лічити. Це слово в українській мові не має значення – когось лікувати. Правильним буде значення рахувати.

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