Це не суржик: слова, які можна сміливо використовувати у своєму мовленні

Не всі слова, які схожі на російські, є суржиком, адже багато східноєвропейських мов походять з праслов’янської, тому мають спільнокореневі лексеми.

В українській, чеській, польській, словацькій і російських мовах є дуже багато спільнокореневих слів. Цьому є пояснення: всі вони успадкували ці лексеми з праслов’янської мови. Тому не слід уникати таких слів, ними можна користуватися і не боятися, що це калька з російської. Розповідаємо, які українські слова походять із праслов’янської, їх можна сміливо вживати, посилаючись на публікацію Project r.i.d в Instagram.

Які слова в українській мові походять із праслов’янської

Мішати. Ця лексема є похідною з праслов’янської mesati - "змішувати", "місити". Таке слово є у східноєвропейських мовах, зокрема, в болгарській, польській та словацькій. Визначальною ознакою того, що це слово є українським, можна вважати те, що воно вживається у фразеологізмах – сталих народних висловах. А такі вислови побутують в нашій мові не одне століття. Наприклад, фразеологізм "мішати з болотом" означає "принижувати", "ганьбити когось".

Ця лексема є похідною з праслов’янської mesati - "змішувати", "місити". Таке слово є у східноєвропейських мовах, зокрема, в болгарській, польській та словацькій. Визначальною ознакою того, що це слово є українським, можна вважати те, що воно вживається у фразеологізмах – сталих народних висловах. А такі вислови побутують в нашій мові не одне століття. Наприклад, фразеологізм "мішати з болотом" означає "принижувати", "ганьбити когось". Давити. Слово також має спільнокореневі слова у багатьох мовах праслов’янської групи, зокрема, в чеській, словенській та словацькій. Лексема походить від праслов’янської daviti – споріднене із литовським dovyti, і означає "давити". Слово входить до сталих фразеологізмів, наприклад, "давитися сльозами".

Слово також має спільнокореневі слова у багатьох мовах праслов’янської групи, зокрема, в чеській, словенській та словацькій. Лексема походить від праслов’янської daviti – споріднене із литовським dovyti, і означає "давити". Слово входить до сталих фразеологізмів, наприклад, "давитися сльозами". Мазати. Праслов’янське слово mazati, що означає "мазати", яке має спільне значення литовським muozet "мучити", "обдурювати", "бруднити". Ця лексема належить до групи південнослов’янських мов, має спільнокореневі слова у болгарській, словенській та сербохорватській мовах. В українській мові побутує фразеологізм – мазати салом п’яти, що означає "готуватися до втечі".

Праслов’янське слово mazati, що означає "мазати", яке має спільне значення литовським muozet "мучити", "обдурювати", "бруднити". Ця лексема належить до групи південнослов’янських мов, має спільнокореневі слова у болгарській, словенській та сербохорватській мовах. В українській мові побутує фразеологізм – мазати салом п’яти, що означає "готуватися до втечі". Явити, являтися. Лексема має праслов’янське коріння (j)aviti. У чеській, польській та словацькій мові є також ці слова. В українській мові багато фразеологізмів з цим словом, наприклад, "не явити носа", що означає "не прийти".

Читайте також:

Маля чи немовля: як правильно українською називати маленьку дитинку

Як назвати українською “чолку”: запамʼятайте ці два слова

10 українських слів, які раніше мали зовсім інше значення: це вас неодмінно здивує