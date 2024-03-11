Це не суржик: слова, які можна сміливо використовувати у своєму мовленні

Не всі слова, які схожі на російські, є суржиком, адже багато східноєвропейських мов походять з праслов’янської, тому мають спільнокореневі лексеми.
В українській, чеській, польській, словацькій і російських мовах є дуже багато спільнокореневих слів. Цьому є пояснення: всі вони успадкували ці лексеми з праслов’янської мови. Тому не слід уникати таких слів, ними можна користуватися і не боятися, що це калька з російської. Розповідаємо, які українські слова походять із праслов’янської, їх можна сміливо вживати, посилаючись на публікацію Project r.i.d в Instagram.
Які слова в українській мові походять із праслов’янської
- Мішати. Ця лексема є похідною з праслов’янської mesati - "змішувати", "місити". Таке слово є у східноєвропейських мовах, зокрема, в болгарській, польській та словацькій. Визначальною ознакою того, що це слово є українським, можна вважати те, що воно вживається у фразеологізмах – сталих народних висловах. А такі вислови побутують в нашій мові не одне століття. Наприклад, фразеологізм "мішати з болотом" означає "принижувати", "ганьбити когось".
- Давити. Слово також має спільнокореневі слова у багатьох мовах праслов’янської групи, зокрема, в чеській, словенській та словацькій. Лексема походить від праслов’янської daviti – споріднене із литовським dovyti, і означає "давити". Слово входить до сталих фразеологізмів, наприклад, "давитися сльозами".
- Мазати. Праслов’янське слово mazati, що означає "мазати", яке має спільне значення литовським muozet "мучити", "обдурювати", "бруднити". Ця лексема належить до групи південнослов’янських мов, має спільнокореневі слова у болгарській, словенській та сербохорватській мовах. В українській мові побутує фразеологізм – мазати салом п’яти, що означає "готуватися до втечі".
- Явити, являтися. Лексема має праслов’янське коріння (j)aviti. У чеській, польській та словацькій мові є також ці слова. В українській мові багато фразеологізмів з цим словом, наприклад, "не явити носа", що означає "не прийти".
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