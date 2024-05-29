Це серйозна помилка: чому не слід прати в пральній машині за температури 40 градусів

Хоча може здатися, що прання за 40 градусів економне, а також не пошкоджує більшість тканин, насправді, запускати цей популярний серед українців режим в пральній машині не варто.

Наші бабусі та мами часто повторювали одне старе правило: делікатну і злегка забруднену білизну можна прати за температури 30 градусів, якщо на речах є складні плями (кава, соус, вино тощо), потрібно виставляти 40 градусів, а ось сильно забруднений одяг прати лише за температури 60 градусів і вище.

Однак, кажуть експерти, така класифікація вже давно застаріла. Адже зараз практично всі мийні засоби ефективно працюють вже за температури 30 градусів. Тому речам все одно, перете ви їх за температури 30 чи 40 градусів — плями, навіть дуже серйозні, зникнуть.

А ось для навколишнього середовища та вашого гаманця різниця відчутна. Прання за підвищеної температури вимагає споживання вдвічі більше енергії. При цьому, якщо обирати холодну воду, викиди CO2 значно знижуються. Тому просто немає причин прати одяг за температури 40 градусів.

Якщо ж на речах є складні плями, які можуть не відіпратися в холодній воді, можете замочити їх перед пранням або трішки потерти їх руками, щоб зрозуміти, наскільки важко буде вивести бруд. За необхідності, звісно ж, виставляйте вищу температуру.

Як правильно економити на пранні

Якщо ви живете один чи ваша сім'я складається лише з двох осіб, краще придбати меншу пральну машину. Наприклад, кажуть експерти, для родини з чотирьох людей вистачає пральної машини на 7 кг.

Також важливо не прати надто часто. Якщо у вас є улюблена кофта, яку ви хочете завтра вдягнути на роботу, але машинка пуста, не варто запускати прання лише заради однієї речі. Краще зібрати кілька речей, завантажити барабан повністю, таким чином прання не вплине на ваш гаманець та енергоресурси, з якими після російських обстрілів в Україні проблеми.

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