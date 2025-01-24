Це телефонують шахраї: на номери з цими цифрами відповідати в жодному разі не можна

Мобільні телефони стали важливою частиною нашого життя. Сьогодні телефонія працює через Мережу, а тому ідентифікувати, хто телефонує, часто досить важко. Проте, існують певні ознаки, які допоможуть зрозуміти, чи можна відповідати, чи краще не брати слухавку.

Код країни

Після знака "+" завжди першими йдуть цифри з кодом країни (одна, дві, три або чотири, хоча зазвичай їх саме три). В Україні це +380, а в Німеччини, наприклад, +49.

Якщо ви бачите, що вам телефонують з номеру, який має код іншої країни, то дзвінок буде тарифікуватися як міжнародний. За відсутності знайомих або рідних за кордоном приймати такі виклики слід обережно.

Виклики з київського стаціонарного номера

Стаціонарним телефонам столиці України належить код +380 (44), однак, як показує практика, останнім часом саме з таких номерів найчастіше телефонують спамери. Якщо ви не проживаєте в Києві або області, ймовірніше, що такий виклик буде для вас небажаним.

Коди мобільних операторів України

В українських мобільних операторів є свої коди:

Київстар — +380 67, +380 68, +380 96, +380 97, +380 98, +380 77;

Vodafone — +380 50, +380 66, +380 95, +380 99, +380 75;

Lifecell — +380 63, +380 73, +380 93.

Зверніть увагу, що часто невідомі або незвичні коди свідчать саме про шахрайство.

Короткий номер

Якщо ви бачите на екрані короткий номер, вам також краще діяти з обережністю. Хоча часто такі номери використовують банки, великі організації або мобільні оператори, проте краще уникнути виклику, якщо ви не впевнені в надійності компанії.

Коли викликають через месенджер

Шахраї і рекламники дуже часто використовують саме месенджери, як-от Viber або Telegram, як способи зв'язку. Якщо вам телефонує невідомий номер, слухавку краще не брати.

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