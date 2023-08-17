Так заборонено поводитися з хлібом, щоб не накликати біду: побутові українські традиції

Як потрібно ставитися до хліба, щоб не нашкодити собі: українські народні звичаї.

Український народ споконвіку ставився до хліба дбайливо та шанобливо – хліб усьому голова. Тому не дивно, що до сьогодні склалися традиційні прикмети, які побутують практично у кожному домі. Чого не варто робити з хлібом згідно народних вірувань, щоб не накликати нещастя та бідність у дім, - читайте далі.

Хліб не можна викидати

Наші предки вирощували хліб важкою щоденною працею, тому викидати його вважалося великим гріхом. Адже це неповага до людей, які працювали, щоб його виростити, зібрати, перемолотити зерно та спекти запашну паляницю. Тому той, хто виявляє неповагу до людей, отримає неповагу натомість. За народними повір’ями родина, де не шанують хліб, може зіштовхнутися з бідністю та горем.

Тому, якщо залишається хліб, його можна пустити на сухарі, погодувати ним пташок, безпритульних тварин чи віддати худобі.

Брати виделкою

В жодному разі не можна наколювати хліб на виделку, бо це може накликати нещастя на людину. Особливо це стосується незаміжніх дівчат. Вважається, якщо молода незаміжня жінка так зробить, то ніколи не буде щасливою в особистих стосунках.

Нарізати хліб в руках

Хліб варто нарізати на столовій дошці, оскільки в іншому випадку можна отримати труднощі з грошима. А ще, можна поранитися, якщо тримати хліб у руках та різати одночасно.

Їсти за спиною інших людей

За давніми повір’ями хліб не можна їсти за спинами інших людей, доїдати чужі шматки чи красти. Бо можна не лише вкрасти щастя та удачу іншої людини, а й отримати її важку долю. Щоб людина не стала одержима нечистою силою, також не можна їсти хліб, переступаючи через поріг помешкання. Оскільки це місце наші предки вважали межею з потойбіччям.

Абияк зберігати

Не можна, щоб хліб лежав у неналежному місці. Наші предки зберігали його на покуті під вишитим рушником. Зараз хліб зберігається у хлібниці, так він не черствіє і не пліснявіє впродовж тривалого часу. Також не варто відрізати від хліба відразу багато шматків, потрібно, щоб він полежав на столі цілий, тоді в дім прийде достаток та злагода.

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