Це важливо: чому потрібно забирати чеки з магазину

Як правило, покупці не забирають чеки в магазині, особливо, якщо покупка була незначною. Чому так робити не варто?

Звичайно, чеки за великі покупки, зазвичай, зберігаються. Адже повернути товар у разі чого набагато простіше, якщо на руках є підтвердження його покупки. А ось під час купівлі дрібничок чи продуктів багато хто не забирає чеки. Але чи варто так робити?

Насамперед, якщо у вас на руках є чек, ви можете без проблем перевірити перелік куплених товарів. Це особливо допомагає, якщо ви придбали, наприклад, багато продуктів. Інколи можна натрапити на недобросовісних продавців, які вписують щось зайве, а згодом забирають товар собі. Без перевіряння помітити різницю досить важко.

Та й існують "банальні помилки", коли на касі пробивають не той товар чи не ту його кількість. Виключати, що таке трапиться з вами, не варто.

За теорією, маючи ваш чек, злоумисники можуть спробувати винести такий же товар чи сказати, що він був куплений в іншому магазині. Хоча для вас це нічим не загрожує, однак не варто залишати злодіям таку просту лазівку.

І, насамкінець, якщо ви розплачуєтесь за продукти чи інші товари банківською картою, на чеку буде інформація про останні чотири цифри номеру карти та сума, на яку ви купили. Хоча ніхто не може списати гроші з карти, знаючи так мало даних, проте шахраї отримають змогу використати їх під час телефонної розмови. Наприклад, вони можуть зателефонувати, представитися представниками банку і спробувати вивідати більше інформації. Хоча для цього потрібно ще дізнатися ваші контактні дані.

Хоча, залишаючи чеки в магазині, ви мало чим ризикуєте, однак, коли справа доходить до фінансової безпеки, ніколи не зашкодить зайва обережність.

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