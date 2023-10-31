Це вбиває ваші речі: небезпечні та марні режими прання в машинці, якими не варто користуватися

Як дурять покупців, вигадуючи нові програми, які режими прання краще та безпечніше і чому.

Чи знаєте ви, що більшість режимів у сучасних пральних машинках або непотрібні, або можуть пошкодити ваші речі? Це пов’язано з тим, що виробники для привернення уваги покупців вигадують та додають нові режими. Однак близько 70% програм просто непотрібні чи навіть небезпечні. Розповідаємо, які режими прання корисні, а якими не варто користуватися, щоб не пошкодити свої речі.

Раніше ми писали, який режим прання потрібно запускати раз на місяць, аби машинка працювала вічно.

Які є основні режими прання: класичні програми

Ще з середини двадцятого століття, коли були винайдені пральні машинки, вони мали мінімальний набір функцій. Однак прилади з успіхом могли впоратися з основним завданням – випрати білизну з різних тканин.

Основні режими прання перших пральних машин:

бавовна;

синтетика;

шовк/вовна – ручне, делікатне, дбайливе прання.

Було ще «віджимання» і «полоскання», але ці програми не відносяться безпосередньо до прання. Отже, класичних режимів було лише три.

Режим «бавовна»

Це основний режим прання при якому пральна машинка набирає мінімальну кількість води, підвищує максимальну температуру прання і продовжує час роботи. Такі умови потрібні для того, щоб речі з бавовни та льону не втрачали свій привабливий зовнішній вигляд і при цьому добре відіпралися. Якщо запускати цю програму, то можна завантажувати у пральну машинку максимально допустиму кількість речей, наприклад, 5 кілограмів.

Варто пам’ятати, режим «бавовна» є класичною програмою, тому безпечна та надійна для ваших речей. А ось нова «бавовна еко», навпаки, є небезпечною для прання. Під час цього режиму у машинку заливається мало води, а речі довше крутяться у барабані, щоб компенсувати мінімальну кількість води під час прання. У результаті – речі втрачають свій гарний зовнішній вигляд і швидше зношуються та псуються.

Режим «синтетика»

Під час запуску цієї програми пральна машина набирає достатню кількість води, проте помітно більше, ніж при «бавовні». Але на цьому режимі прання займає менше часу. Тому за рахунок цього – повної протилежності режиму «бавовни», пральна машинка ефективно та дбайливо відпирає синтетичні речі.

Слід пам’ятати, що на режимі «синтетика» можна прати одягу не більше трьох кілограмів. Тобто, це приблизно удвічі менше, ніж заявлено виробником в інструкції. Якщо покласти максимальну кількість речей – 5-7 кілограмів, то вони досить швидко зіпсуються і з’являться дірки.

Режим «шовк/шерсть»

Це дуже потрібний та ефективний режим, при якому машинка набирає максимально можливу кількість води для прання і повільно пере на дуже малих обертах. При запуску цієї програми навіть трохи похитується барабан з боку на бік. Це необхідно для того, аби прання було делікатним, а тканина не зіпсувалася. Цей режим ідеально підходить для того, щоб замінити ручне прання.

Додаткові режими прання

У сучасних пральних машинках є велика кількість додаткових режимів, але вони всі є варіаціями трьох основних програм для бавовни та синтетики. Розглянемо всі їхні особливості та відмінності один від одного.

Тонкі тканини. Це звичайний режим для синтетики, лише тривалість прання дещо змінена на 5-7 хвилин. Алергія/дитячі речі. Це звичайний режим для бавовни, але з додатковою функцією. Виробник увів до програми додаток «обробка парою», яка допомагає вбити бактерії. Але це фейк, оскільки для такої мети температури пари буде замало. Ковдри/подушки/пуховики/іграшки. На такому режимі передбачене прання товстої тканини з будь-яким наповнювачем. Але це все той же режим для синтетики, лише з більшим набором води. Тому спокійно можна користуватися програмою «синтетика», а наприкінці увімкнути додаткове полоскання. Мікс – бавовна+синтетика. Це все той самий режим прання синтетики. Потрібно пам’ятати, якщо бавовну прати разом із синтетикою, то речі будуть зіпсовані. Тому не варто експериментувати зі своїм одягом. Швидке прання – 15-25 хвилин. Ця програма створена на основі режиму полоскання, тут взагалі не йдеться про режим прання. На саме прання відводиться лише до семи хвилин, а решта часу – це полоскання та віджимання. Фактично на цьому режимі речі трохи прокрутяться у мильній воді. Те саме, але значно ефективніше можна зробити руками – випрати речі під напором теплої води в раковині. Куртка/спорт/фітнес/спортивне взуття. Це також режим для синтетики при наборі більшої кількості води. Денім/джинси. Це режим «бавовна» із додатковим набором води. Інтенсивне прання/ультра-прання/виведення плям. Під час запуску цієї програми машинка набирає мінімальну кількість води і пере на великих обертах. По суті – це прискорений режим «бавовна». Ця програма дуже небезпечна, оскільки при максимальних обертах за мінімальної кількості води речі псуються та швидко зношуються.

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