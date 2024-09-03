Це вже востаннє: коли в Україні переводять годинники на зимовий час 2024 року

Перехід на зимовий час 2024 року стане останнім для українців. Після цього ми більше не будемо переводити годинники двічі на рік: навесні та восени. Дізнайтесь, коли це буде.

Нагадаємо, що у червні 2024 року Верховна Рада України проголосула про скасування переведення годинників. Тому цього разу ми перейдемо востаннє на зимовий час. Давайте розбиратися, які наслідки це матиме для українців.

Коли переводять годинники на зимовий час в Україні

Щороку українці переходили на зимовий час в останню неділю жовтня. 2024 року це буде 27 жовтня. Рівно о 04:00 потрібно перевести стрілки годинників на 1 годину назад. Тобто, якщо це було 04:00 то стане 03:00. Таким чином, у нас з'явиться одна "зайва" година для сну.

Звичайно, сучасні годинники, смартфони, ноутбуки та інші пристрої переводять стрілки автоматично. Тому переводити вручну доводиться тільки механічні годинники. Найскладніше щороку — це не запізнитися на потяг чи маршрутку, адже всі транспортні засоби відбувають та прибувають за новим часом.

Перехід на зимовий час 2024 року: наслідки для українців

Коли переводять годинники на зимовий час 2024 року / Фото: Unsplash

Як пише УНІАН, після скасування переведення годинників думки щодо доцільності такого рішення серед українців розділилися. Не всі залишилися задоволеними тим, що в Україні назавжди залишиться саме "зимовий" час. Справа в тому, що в такому разі в східних областях нашої країни (а саме Луганська, Донецька та частина Запорізької області) влітку сонце вставатиме вже о 3 годині ночі, а ось сідатиме за горизонт о 9 годині вечора. В західних же областях, навпаки, дуже рано буде темніти взимку.

Для економіки, кажуть деякі фахівці, зимовий час також не дуже вигідний. Адже підприємства будуть починати і закінчувати роботу пізніше, а це означатиме, що працівникам доведеться повертатися додому вже у темноті. Все це, впевнені експерти, призведе до зниження загальної продуктивності.

Нагадаємо, що після переходу на зимовий час 2024 року Україна залишиться в часовому поясі GMT +2.

Як впливає переведення годинників на організм: способи підготуватися

А ось медики задоволені скасуванням, адже переведення годинників негативно впливає на організм людини. Однак, слід ретельно підготуватися до останнього переходу на зимовий час.

Зокрема, кажуть лікарі, після переведення стрілок годинника зростає кількість депресій, серцевих нападів, порушень сну, самогубств, підвищення тиску тощо.

Не забудьте заздалегідь підготуватися до цього. Фахівці радять за кілька днів до останньої неділі жовтня (27 жовтня 2024 року) почати лягати раніше, ніж звикли. Також краще в цей період відмовитися від алкоголю, куріння. Намагайтесь більше часу проводити на свіжому повітрі, гуляти, медитувати, пити трав'яний чи зелений час, а також менше нервувати.