Церковні свята на вересень 2023 року: на які дати випадають три великі події за новим календарем

Початок осені принесе кілька важливих релігійних свят, дати святкування яких через перехід ПЦУ на новий календар змінилися. Дізнавайтеся, яким святим молитися вірянам у вересні 2023 року.

Починаючи від вересня 2023 року, віряни в Україні святкуватимуть церковні свята за новим календарем. Зокрема, на початку осені на українців чекають такі великі події: Різдво Богородиці та Воздвиження Хреста Господнього.

Церковний календар на вересень 2023 року: перелік свят

Які церковні свята будуть у вересні 2023 року – можна дізнатися з календаря:

1 вересня – церковне новоліття; преподобного Симеона Стовпника і матері його Марфи Каппадокійської; мучениць 40 дів постниць і священномученика Аммуна Іраклійського, диякона;

– церковне новоліття; преподобного Симеона Стовпника і матері його Марфи Каппадокійської; мучениць 40 дів постниць і священномученика Аммуна Іраклійського, диякона; 2 вересня – мучеників Маманта, батька його Феодота і матері мучениці Руфіни; преподобних Антонія і Феодосія Києво-Печерських;

– мучеників Маманта, батька його Феодота і матері мучениці Руфіни; преподобних Антонія і Феодосія Києво-Печерських; 3 вересня – преподобного Феоктиста Палестинського; священномучеників Анфіма, єпископа Нікомидійського;

– преподобного Феоктиста Палестинського; священномучеників Анфіма, єпископа Нікомидійського; 4 вересня – священномученика Вавили, єпископа Великої Антіохії, і з ним трьох отроків; ікони Божої Матері "Неопалима Купина";

– священномученика Вавили, єпископа Великої Антіохії, і з ним трьох отроків; ікони Божої Матері "Неопалима Купина"; 5 вересня – пророка Захарії і праведної Єлисавети;

– пророка Захарії і праведної Єлисавети; 6 вересня – мучеників Євдоксія, Зінона і Макарія; спогад дива Архистратига Михаїла;

– мучеників Євдоксія, Зінона і Макарія; спогад дива Архистратига Михаїла; 7 вересня – мученика Созонта Помпеольського;

– мученика Созонта Помпеольського; 8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці; Почаївської ікони Божої Матері;

– Різдво Пресвятої Богородиці; Почаївської ікони Божої Матері; 9 вересня – мученика Северіана Севастійського; праведних Богоотців Іоакима і Анни;

– мученика Северіана Севастійського; праведних Богоотців Іоакима і Анни; 10 вересня – мучениць Мінодори, Митродори і Німфодори;

– мучениць Мінодори, Митродори і Німфодори; 11 вересня – преподобного Силуана Афонського; преподобної Феодори Олександрійської Молодшої;

– преподобного Силуана Афонського; преподобної Феодори Олександрійської Молодшої; 12 вересня – священномученика Автонома Італійського, єпископа;

– священномученика Автонома Італійського, єпископа; 13 вересня – священномученика Корнилія Сотника, єпископа;

– священномученика Корнилія Сотника, єпископа; 14 вересня – Воздвиження Хреста Господнього; преставлення святителя Іоанна Златоуста;

– Воздвиження Хреста Господнього; преставлення святителя Іоанна Златоуста; 15 вересня – великомученика Микити Готфського;

– великомученика Микити Готфського; 16 вересня – великомучениці Євфимії Всехвальної;

– великомучениці Євфимії Всехвальної; 17 вересня – мучениць Віри, Надії, Любові і матері їхньої Софії;

– мучениць Віри, Надії, Любові і матері їхньої Софії; 18 вересня – преподобного Євменія, єпископа;

– преподобного Євменія, єпископа; 19 вересня – благовірного великого князя Ігоря Чернігівського й Київського; мучеників Трохима, Саватія і Доримедонта;

– благовірного великого князя Ігоря Чернігівського й Київського; мучеників Трохима, Саватія і Доримедонта; 20 вересня – мучеників і сповідників Михайла, князя Чернігівського, і боярина його Феодора; великомучеників Євстафія Плакіди, дружини його Феопістії і чад їхніх Агапія і Феопіста;

– мучеників і сповідників Михайла, князя Чернігівського, і боярина його Феодора; великомучеників Євстафія Плакіди, дружини його Феопістії і чад їхніх Агапія і Феопіста; 21 вересня – апостола від 70-ти Кодрата;

– апостола від 70-ти Кодрата; 22 вересня – пророка Іони;

– пророка Іони; 23 вересня – зачаття чесного, славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна;

– зачаття чесного, славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна; 24 вересня – первомучениці рівноапостольної Текли;

– первомучениці рівноапостольної Текли; 25 вересня – преподобної Єфросинії Олександрійської;

– преподобної Єфросинії Олександрійської; 26 вересня – преставлення апостола і євангеліста Іоанна Богослова;

– преставлення апостола і євангеліста Іоанна Богослова; 27 вересня – апостолів від 70-ти Марка, Аристарха і Зіни; мученика Каллістрата і дружини його, Гімнасія та інших;

– апостолів від 70-ти Марка, Аристарха і Зіни; мученика Каллістрата і дружини його, Гімнасія та інших; 28 вересня – преподобного Харитона Сповідника;

– преподобного Харитона Сповідника; 29 вересня – преподобного Киріака Відлюдника;

– преподобного Киріака Відлюдника; 30 вересня – святителя Михаїла, першого митрополита Київського; священномученика Григорія єпископа, просвітителя Великої Вірменії.

Також за старим календарем 11 вересня віряни святкували ще одне важливе свято — Усікновення Глави Іоанна Предтечі. За новим календарем ця подія припадатиме на 29 серпня. Враховуючи цю інформацію, блаженніший Святослав, який є очільником Української Греко-католицької церкви, запропонував 2023 року святкувати Усікновення Глави Іоанна Предтечі найближчої до 11 вересня неділі (тобто 10 вересня) або наступної неділі (17 вересня).

Нагадаємо, що раніше ми писали, хто святкує іменини у вересні 2023 року. Тож не забудьте перевірити, щоб привітати рідних і друзів.