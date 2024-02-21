Церковний календар на березень 2024 року: нова дата Благовіщення Діви Марії і початок Великого посту

У зв'язку з переходом ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар більшість важливих релігійних свят змінили свої дати. Наприклад, раніше віряни святкували Благовіщення Пресвятої Богородиці 7 квітня, але тепер дата святкування перенесена на 13 днів раніше і припадає на кінець березня.
Також варто дізнатися, коли українці будуть святкувати Масницю (11-17 березня). На березень припадає і початок Великого посту (18 березня), тож запам'ятайте цю дату, якщо ви дотримуєтесь основних церковних правил.
Церковний календар на березень 2024 року: перелік свят за новим календарем
Які церковні свята будуть у березні 2024 року – календар за днями, щоб запам'ятати нові дати святкувань:
- 1 березня – преподобномучениці Євдокії;
- 2 березня – священномученика Феодота, святителя Йова, митрополита Київського і всієї Русі;
- 3 березня – мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска;
- 4 березня — преподобного Герасима, що на Йордані, мучеників Павла та Юліанії;
- 5 березня — святого Конона Мандонського;
- 6 березня — пам'ять 42 мучеників із міста Амморея, Костянтина та його матері Олени;
- 7 березня — священномучеників, що в Херсонесі єпископствували: Василія, Єфрема, Капітона, Євгенія та інших;
- 8 березня — преподобного Феофілакта, єпископа Нікомидійського;
- 9 березня — 40 мучеників Севастійських;
- 10 березня — мучеників Кодрата, Кипріяна, Анекта і Крискента;
- 11 березня — святителів Софроніїв, Антипа та Єфимія;
- 12 березня — преподобного Феофана, святого Григорія Двоєслова, преподобного Симеона Нового Богослова;
- 13 березня — святого Никифора, патріарха Константинопольського; мучениці Христини Персидської;
- 14 березня — преподобного Венедикта; святого Феогноста, митрополита Київського;
- 15 березня — мученика Агапія і з ним семи мучеників: Пуллія, Тимолая, Ромила, двох Олександрів і двох Діонісіїв;
- 16 березня — мученика Савина; священномученика Олександра;
- 17 березня — преподобного Олексія, чоловіка Божого; мученика Марина;
- 18 березня — святого Кирила, архієпископа Єрусалимського, мучеників Трофима і Євкарпія, початок Великого посту;
- 19 березня — священномучеників Хризанта і Дарії;
- 20 березня — святих преподобних Отців, убитих у монастирі святого Сави;
- 21 березня — преподобного Якова, єпископа Катанського;
- 22 березня — священномученик Василія Анкірського;
- 23 березня — преподобномученика Нікона та його учнів;
- 24 березня — передсвято Благовіщення; преподобної Захарії;
- 25 березня — Благовіщення Пречистої Діви Марії;
- 26 березня — віддання Благовіщення; Собор архангела Гавриїла;
- 27 березня — мучениці Матрони;
- 28 березня — преподобного Іларіона Нового; преподобного Стефана;
- 29 березня — священномучеників Марка і Кирила;
- 30 березня — преподобного Йоана Ліствичника;
- 31 березня — преподобного Іпатія, єпископа.
Нагадаємо, що раніше ми писали про церковний календар на лютий 2024 року.
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