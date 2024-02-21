Церковний календар на березень 2024 року: нова дата Благовіщення Діви Марії і початок Великого посту

У зв'язку з переходом ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар більшість важливих релігійних свят змінили свої дати. Наприклад, раніше віряни святкували Благовіщення Пресвятої Богородиці 7 квітня, але тепер дата святкування перенесена на 13 днів раніше і припадає на кінець березня.

Також варто дізнатися, коли українці будуть святкувати Масницю (11-17 березня). На березень припадає і початок Великого посту (18 березня), тож запам'ятайте цю дату, якщо ви дотримуєтесь основних церковних правил.

Церковний календар на березень 2024 року: перелік свят за новим календарем

Які церковні свята будуть у березні 2024 року – календар за днями, щоб запам'ятати нові дати святкувань:

1 березня – преподобномучениці Євдокії;

– преподобномучениці Євдокії; 2 березня – священномученика Феодота, святителя Йова, митрополита Київського і всієї Русі;

– священномученика Феодота, святителя Йова, митрополита Київського і всієї Русі; 3 березня – мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска;

– мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска; 4 березня — преподобного Герасима, що на Йордані, мучеників Павла та Юліані ї;

— преподобного Герасима, що на Йордані, мучеників Павла та Юліані 5 березня — святого Конона Мандонського;

— святого Конона Мандонського; 6 березня — пам'ять 42 мучеників із міста Амморея, Костянтина та його матері Олени;

— пам'ять 42 мучеників із міста Амморея, Костянтина та його матері Олени; 7 березня — священномучеників, що в Херсонесі єпископствували: Василія, Єфрема, Капітона, Євгенія та інших;

— священномучеників, що в Херсонесі єпископствували: Василія, Єфрема, Капітона, Євгенія та інших; 8 березня — преподобного Феофілакта, єпископа Нікомидійського;

— преподобного Феофілакта, єпископа Нікомидійського; 9 березня — 40 мучеників Севастійських;

— 40 мучеників Севастійських; 10 березня — мучеників Кодрата, Кипріяна, Анекта і Крискента;

— мучеників Кодрата, Кипріяна, Анекта і Крискента; 11 березня — святителів Софроніїв, Антипа та Єфимія;

— святителів Софроніїв, Антипа та Єфимія; 12 березня — преподобного Феофана, святого Григорія Двоєслова, преподобного Симеона Нового Богослова;

— преподобного Феофана, святого Григорія Двоєслова, преподобного Симеона Нового Богослова; 13 березня — святого Никифора, патріарха Константинопольського; мучениці Христини Персидської;

— святого Никифора, патріарха Константинопольського; мучениці Христини Персидської; 14 березня — преподобного Венедикта; святого Феогноста, митрополита Київського;

Коли Благовіщення Пресвятої Богородиці за новим календарем та інші свята березня 2024 року / Фото: Unsplash

15 березня — мученика Агапія і з ним семи мучеників: Пуллія, Тимолая, Ромила, двох Олександрів і двох Діонісіїв;

— мученика Агапія і з ним семи мучеників: Пуллія, Тимолая, Ромила, двох Олександрів і двох Діонісіїв; 16 березня — мученика Савина; священномученика Олександра;

— мученика Савина; священномученика Олександра; 17 березня — преподобного Олексія, чоловіка Божого; мученика Марина;

— преподобного Олексія, чоловіка Божого; мученика Марина; 18 березня — святого Кирила, архієпископа Єрусалимського, мучеників Трофима і Євкарпія, початок Великого посту;

— святого Кирила, архієпископа Єрусалимського, мучеників Трофима і Євкарпія, початок Великого посту; 19 березня — священномучеників Хризанта і Дарії;

— священномучеників Хризанта і Дарії; 20 березня — святих преподобних Отців, убитих у монастирі святого Сави;

— святих преподобних Отців, убитих у монастирі святого Сави; 21 березня — преподобного Якова, єпископа Катанського;

— преподобного Якова, єпископа Катанського; 22 березня — священномученик Василія Анкірського;

— священномученик Василія Анкірського; 23 березня — преподобномученика Нікона та його учнів;

— преподобномученика Нікона та його учнів; 24 березня — передсвято Благовіщення; преподобної Захарії;

— передсвято Благовіщення; преподобної Захарії; 25 березня — Благовіщення Пречистої Діви Марії;

— Благовіщення Пречистої Діви Марії; 26 березня — віддання Благовіщення; Собор архангела Гавриїла;

— віддання Благовіщення; Собор архангела Гавриїла; 27 березня — мучениці Матрони;

— мучениці Матрони; 28 березня — преподобного Іларіона Нового; преподобного Стефана;

— преподобного Іларіона Нового; преподобного Стефана; 29 березня — священномучеників Марка і Кирила;

— священномучеників Марка і Кирила; 30 березня — преподобного Йоана Ліствичника;

— преподобного Йоана Ліствичника; 31 березня — преподобного Іпатія, єпископа.

Нагадаємо, що раніше ми писали про церковний календар на лютий 2024 року.

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