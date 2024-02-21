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Церковний календар на березень 2024 року: нова дата Благовіщення Діви Марії і початок Великого посту

Церковний календар на березень 2024 року: нова дата Благовіщення Діви Марії і початок Великого посту

Церковний календар на березень 2024 року: нова дата Благовіщення Пресвятої Богородиці — не забудьте! / Фото: Unsplash

У зв'язку з переходом ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар більшість важливих релігійних свят змінили свої дати. Наприклад, раніше віряни святкували Благовіщення Пресвятої Богородиці 7 квітня, але тепер дата святкування перенесена на 13 днів раніше і припадає на кінець березня.

Також варто дізнатися, коли українці будуть святкувати Масницю (11-17 березня). На березень припадає і початок Великого посту (18 березня), тож запам'ятайте цю дату, якщо ви дотримуєтесь основних церковних правил.

Церковний календар на березень 2024 року: перелік свят за новим календарем

Які церковні свята будуть у березні 2024 року – календар за днями, щоб запам'ятати нові дати святкувань:

  • 1 березня – преподобномучениці Євдокії;
  • 2 березня – священномученика Феодота, святителя Йова, митрополита Київського і всієї Русі;
  • 3 березня – мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска;
  • 4 березня — преподобного Герасима, що на Йордані, мучеників Павла та Юліанії;
  • 5 березня — святого Конона Мандонського;
  • 6 березня — пам'ять 42 мучеників із міста Амморея, Костянтина та його матері Олени;
  • 7 березня — священномучеників, що в Херсонесі єпископствували: Василія, Єфрема, Капітона, Євгенія та інших;
  • 8 березня — преподобного Феофілакта, єпископа Нікомидійського;
  • 9 березня — 40 мучеників Севастійських;
  • 10 березня — мучеників Кодрата, Кипріяна, Анекта і Крискента;
  • 11 березня — святителів Софроніїв, Антипа та Єфимія;
  • 12 березня — преподобного Феофана, святого Григорія Двоєслова, преподобного Симеона Нового Богослова;
  • 13 березня — святого Никифора, патріарха Константинопольського; мучениці Христини Персидської;
  • 14 березня — преподобного Венедикта; святого Феогноста, митрополита Київського;
Коли Благовіщення Пресвятої Богородиці за новим календарем та інші свята березня 2024 року / © Unsplash
Коли Благовіщення Пресвятої Богородиці за новим календарем та інші свята березня 2024 року / Фото: Unsplash
  • 15 березня — мученика Агапія і з ним семи мучеників: Пуллія, Тимолая, Ромила, двох Олександрів і двох Діонісіїв;
  • 16 березня — мученика Савина; священномученика Олександра;
  • 17 березня — преподобного Олексія, чоловіка Божого; мученика Марина;
  • 18 березня — святого Кирила, архієпископа Єрусалимського, мучеників Трофима і Євкарпія, початок Великого посту;
  • 19 березня — священномучеників Хризанта і Дарії;
  • 20 березня — святих преподобних Отців, убитих у монастирі святого Сави;
  • 21 березня — преподобного Якова, єпископа Катанського;
  • 22 березня — священномученик Василія Анкірського;
  • 23 березня — преподобномученика Нікона та його учнів;
  • 24 березня — передсвято Благовіщення; преподобної Захарії;
  • 25 березняБлаговіщення Пречистої Діви Марії;
  • 26 березня — віддання Благовіщення; Собор архангела Гавриїла;
  • 27 березня — мучениці Матрони;
  • 28 березня — преподобного Іларіона Нового; преподобного Стефана;
  • 29 березня — священномучеників Марка і Кирила;
  • 30 березня — преподобного Йоана Ліствичника;
  • 31 березня — преподобного Іпатія, єпископа.

Нагадаємо, що раніше ми писали про церковний календар на лютий 2024 року.

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