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Церковний календар на березень 2025 року: коли святкуємо Благовіщення і починається Великий піст

Церковний календар на березень 2025 року: коли святкуємо Благовіщення і починається Великий піст

Церковний календар на березень 2025 року / Фото: Фото з відкритих джерел

Запам'ятайте дати великих церковних свят, які ми святкуватимемо в березні 2025 року. Які важливі церковні події припадають на перший місяць весни?

Церковний календар на березень 2025 року: перелік свят за новим календарем

Які церковні свята будуть у березні 2025 року – календар за днями на початок весни:

  • 1 березня – святої преподобної мучениці Євдокії;
  • 2 березня – святого священномученика Теодота, єпископа Киренейського;
  • 3 березня – Про блудного сина; святих мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска;
  • 4 березня – святого преподобного Герасима, що в Йордані;
  • 5 березня – святого мученика Конона;
  • 6 березня – святих 42 мучеників Аморійських;
  • 7 березня – святих священномучеників Василія, Єфрема, Капітона та інших;
  • 8 березня – святого преподобного ісповідника Теофілакта, єпископа Нікодимійського;
  • 9 березня – святих 40 мучеників Севастійських;
  • 10 березня – святих мучеників Кондрата, Кипріяна та інших;
  • 11 березня – святого Софронія, патріарха Єрусалимського;
  • 12 березня – святого преподобного ісповідника Теофана Сигріянського; святого папи Григорія;
  • 13 березня – перенесення мощей святого Никифора, патріарха Царгородського;
  • 14 березня – святого преподобного Венедикта;
  • 15 березня – святих мучеників Агалія і шістьох інших;
Церковні свята у березні 2025 року / © Фото з відкритих джерел
Церковні свята у березні 2025 року / Фото: Фото з відкритих джерел
  • 16 березня – святих мучеників Савина і Папи;
  • 17 березня – Прощення; святого преподобного Олексія, чоловіка Божого;
  • 18 березня – Початок Великого посту; святого архієпископа Кирила;
  • 19 березня – святих мучеників Хризанта і Дарії;
  • 20 березня – святих преподобних Отців, убитих у монастирі святого Сави;
  • 21 березня – святого преподобного ісповідника Якова, єпископа Катанського;
  • 22 березня – святого священномученика Василія Анкірського;
  • 23 березня – святого преподобного мученика Нікона та його учнів;
  • 24 березня – святого преподобного Захарії;
  • 25 березняБлаговіщення Пречистої Діви Марії;
  • 26 березня – собор архангела Гавриїла;
  • 27 березня – святої мучениці Матрони;
  • 28 березня – святого преподобного Іларіона Нового; святого преподобного Стефана;
  • 29 березня – святих священномучеників Марка і Кирила;
  • 30 березня – святого преподобного Івана Ліствичника;
  • 31 березня – святого преподобного Іпатія, єпископа.

Нагадаємо, що раніше ми писали про церковний календар на лютий 2025 року.

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