Церковний календар на березень 2025 року: коли святкуємо Благовіщення і починається Великий піст

Запам'ятайте дати великих церковних свят, які ми святкуватимемо в березні 2025 року. Які важливі церковні події припадають на перший місяць весни?
Церковний календар на березень 2025 року: перелік свят за новим календарем
Які церковні свята будуть у березні 2025 року – календар за днями на початок весни:
- 1 березня – святої преподобної мучениці Євдокії;
- 2 березня – святого священномученика Теодота, єпископа Киренейського;
- 3 березня – Про блудного сина; святих мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска;
- 4 березня – святого преподобного Герасима, що в Йордані;
- 5 березня – святого мученика Конона;
- 6 березня – святих 42 мучеників Аморійських;
- 7 березня – святих священномучеників Василія, Єфрема, Капітона та інших;
- 8 березня – святого преподобного ісповідника Теофілакта, єпископа Нікодимійського;
- 9 березня – святих 40 мучеників Севастійських;
- 10 березня – святих мучеників Кондрата, Кипріяна та інших;
- 11 березня – святого Софронія, патріарха Єрусалимського;
- 12 березня – святого преподобного ісповідника Теофана Сигріянського; святого папи Григорія;
- 13 березня – перенесення мощей святого Никифора, патріарха Царгородського;
- 14 березня – святого преподобного Венедикта;
- 15 березня – святих мучеників Агалія і шістьох інших;
- 16 березня – святих мучеників Савина і Папи;
- 17 березня – Прощення; святого преподобного Олексія, чоловіка Божого;
- 18 березня – Початок Великого посту; святого архієпископа Кирила;
- 19 березня – святих мучеників Хризанта і Дарії;
- 20 березня – святих преподобних Отців, убитих у монастирі святого Сави;
- 21 березня – святого преподобного ісповідника Якова, єпископа Катанського;
- 22 березня – святого священномученика Василія Анкірського;
- 23 березня – святого преподобного мученика Нікона та його учнів;
- 24 березня – святого преподобного Захарії;
- 25 березня – Благовіщення Пречистої Діви Марії;
- 26 березня – собор архангела Гавриїла;
- 27 березня – святої мучениці Матрони;
- 28 березня – святого преподобного Іларіона Нового; святого преподобного Стефана;
- 29 березня – святих священномучеників Марка і Кирила;
- 30 березня – святого преподобного Івана Ліствичника;
- 31 березня – святого преподобного Іпатія, єпископа.
Нагадаємо, що раніше ми писали про церковний календар на лютий 2025 року.