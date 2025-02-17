Церковний календар на березень 2025 року: коли святкуємо Благовіщення і починається Великий піст

Запам'ятайте дати великих церковних свят, які ми святкуватимемо в березні 2025 року. Які важливі церковні події припадають на перший місяць весни?

Церковний календар на березень 2025 року: перелік свят за новим календарем

Які церковні свята будуть у березні 2025 року – календар за днями на початок весни:

1 березня – святої преподобної мучениці Євдокії;

– святої преподобної мучениці Євдокії; 2 березня – святого священномученика Теодота, єпископа Киренейського;

– святого священномученика Теодота, єпископа Киренейського; 3 березня – Про блудного сина; святих мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска;

– Про блудного сина; святих мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска; 4 березня – святого преподобного Герасима, що в Йордані;

– святого преподобного Герасима, що в Йордані; 5 березня – святого мученика Конона;

– святого мученика Конона; 6 березня – святих 42 мучеників Аморійських;

– святих 42 мучеників Аморійських; 7 березня – святих священномучеників Василія, Єфрема, Капітона та інших;

– святих священномучеників Василія, Єфрема, Капітона та інших; 8 березня – святого преподобного ісповідника Теофілакта, єпископа Нікодимійського;

– святого преподобного ісповідника Теофілакта, єпископа Нікодимійського; 9 березня – святих 40 мучеників Севастійських;

– святих 40 мучеників Севастійських; 10 березня – святих мучеників Кондрата, Кипріяна та інших;

– святих мучеників Кондрата, Кипріяна та інших; 11 березня – святого Софронія, патріарха Єрусалимського;

– святого Софронія, патріарха Єрусалимського; 12 березня – святого преподобного ісповідника Теофана Сигріянського; святого папи Григорія;

– святого преподобного ісповідника Теофана Сигріянського; святого папи Григорія; 13 березня – перенесення мощей святого Никифора, патріарха Царгородського;

– перенесення мощей святого Никифора, патріарха Царгородського; 14 березня – святого преподобного Венедикта;

– святого преподобного Венедикта; 15 березня – святих мучеників Агалія і шістьох інших;

Церковні свята у березні 2025 року / Фото: Фото з відкритих джерел

16 березня – святих мучеників Савина і Папи;

– святих мучеників Савина і Папи; 17 березня – Прощення; святого преподобного Олексія, чоловіка Божого;

– Прощення; святого преподобного Олексія, чоловіка Божого; 18 березня – Початок Великого посту; святого архієпископа Кирила;

– Початок Великого посту; святого архієпископа Кирила; 19 березня – святих мучеників Хризанта і Дарії;

– святих мучеників Хризанта і Дарії; 20 березня – святих преподобних Отців, убитих у монастирі святого Сави;

– святих преподобних Отців, убитих у монастирі святого Сави; 21 березня – святого преподобного ісповідника Якова, єпископа Катанського;

– святого преподобного ісповідника Якова, єпископа Катанського; 22 березня – святого священномученика Василія Анкірського;

– святого священномученика Василія Анкірського; 23 березня – святого преподобного мученика Нікона та його учнів;

– святого преподобного мученика Нікона та його учнів; 24 березня – святого преподобного Захарії;

– святого преподобного Захарії; 25 березня – Благовіщення Пречистої Діви Марії;

– Благовіщення Пречистої Діви Марії; 26 березня – собор архангела Гавриїла;

– собор архангела Гавриїла; 27 березня – святої мучениці Матрони;

– святої мучениці Матрони; 28 березня – святого преподобного Іларіона Нового; святого преподобного Стефана;

– святого преподобного Іларіона Нового; святого преподобного Стефана; 29 березня – святих священномучеників Марка і Кирила;

– святих священномучеників Марка і Кирила; 30 березня – святого преподобного Івана Ліствичника;

– святого преподобного Івана Ліствичника; 31 березня – святого преподобного Іпатія, єпископа.

Нагадаємо, що раніше ми писали про церковний календар на лютий 2025 року.