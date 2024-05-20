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Церковний календар на червень 2024 року: коли будемо святкувати Трійцю та Вознесіння Господнє

Церковний календар на червень 2024 року: коли будемо святкувати Трійцю та Вознесіння Господнє

Церковний календар на червень 2024 року / Фото: Unsplash

Від 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, а тому більшість релігійних свят українці тепер святкують на 13 днів раніше. Чи стосується це Трійці?

Церковний календар на червень 2024 року: перелік свят за новим календарем

Які церковні свята будуть у червні 2024 року – календар за днями, щоб запам'ятати нові дати святкувань:

  • 1 червня святого мученика Юстина філософа і тих, що з ним;
  • 2 червня святого Никифора;
  • 3 червня святого мученика Лукиліяна і тих, що з ним;
  • 4 червня святого Митрофана, патріарха Царгородського;
  • 5 червня Віддання свята Преполовення; святого священномученика Доротея, єпископа Тирського; святого мученика Косми, пресвітера Вірменського;
  • 6 червня преподобного Висаріона чудотворця; преподобного Іларіона Нового, ігумена Далматської обителі;
  • 7 червня святого священномученика Теодота, єпископа Анкирського;
  • 8 червня – перенесення мощів святого великомученика Теодора Тирона;
  • 9 червня – Неділя Сліпорожденого; святого Кирила, архиєпископа Олександрійського;
  • 10 червня – святого священномученика Тимотея, єпископа Пруського;
  • 11 червня – святих апостолів Вартоломея й Варнави;
  • 12 червня – Віддання Великодня; преподобного Онуфрія Великого; преподобного Петра Атонського;
  • 13 червняВознесіння Ісуса Христа; святої мучениці Акилини; святого Трифилія, єпископа Левкусії Кипрської; преподобного Антонія Падуанського;
  • 14 червня – святого пророка Єлисея; святого Методія, патріарха Царгородського;
Церковні свята в червні 2024 року за новим календарем / © Unsplash
Церковні свята в червні 2024 року за новим календарем / Фото: Unsplash
  • 15 червня – святого пророка Амоса; преподобного Єроніма, пресвітера Стридонського;
  • 16 червня – Неділя Святих Отців I Вселенського Собору; святого чудотворця Тихона Аматунтського;
  • 17 червня – святих мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла; преподобного Іпатія, ігумена Руфеніанського;
  • 18 червня – святого мученика Леонтія;
  • 19 червня – святого апостола Юди, брата Господнього по плоті;
  • 20 червня – святого священномученика Методія, єпископа Патарського;
  • 21 червня Віддання Вознесіння; святого мученика Юліана Тарсійського;
  • 22 червня Субота заупокійна; святого священномученика Євсевія, єпископа Самосатського;
  • 23 червняЗіслання Святого Духа; Свята Трійця (П'ятидесятниця); святої мучениці Агрипіни;
  • 24 червня Понеділок Святого Духа; Різдво чесного і славного пророка Івана Хрестителя;
  • 25 червня – святої преподобномучениці Февронії;
  • 26 червня – преподобного Давида, що в Солуні; блаженного священномученика Андрія Іщака; блаженного священномученика Миколи Конрада і мученика Володимира Прийми;
  • 27 червня – блаженного священномученика єпископа Миколая Чарнецького та інших; блаженного священномученика Омеляна Ковча; преподобного Самсона странноприємця;
  • 28 червня – перенесення мощів святих безсрібників Кира та Івана;
  • 29 червня Віддання П’ятдесятниці; святих верховних апостолів Петра й Павла;
  • 30 червня Неділя Всіх святих; Собор святих славних і всехвальних дванадцяти апостолів; блаженного священномученика Василія Величковського.

Нагадаємо, що раніше ми писали про церковний календар на травень 2024 року.

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