Церковний календар на червень 2024 року: коли будемо святкувати Трійцю та Вознесіння Господнє

Від 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, а тому більшість релігійних свят українці тепер святкують на 13 днів раніше. Чи стосується це Трійці?
Церковний календар на червень 2024 року: перелік свят за новим календарем
Які церковні свята будуть у червні 2024 року – календар за днями, щоб запам'ятати нові дати святкувань:
- 1 червня – святого мученика Юстина філософа і тих, що з ним;
- 2 червня – святого Никифора;
- 3 червня – святого мученика Лукиліяна і тих, що з ним;
- 4 червня – святого Митрофана, патріарха Царгородського;
- 5 червня – Віддання свята Преполовення; святого священномученика Доротея, єпископа Тирського; святого мученика Косми, пресвітера Вірменського;
- 6 червня – преподобного Висаріона чудотворця; преподобного Іларіона Нового, ігумена Далматської обителі;
- 7 червня – святого священномученика Теодота, єпископа Анкирського;
- 8 червня – перенесення мощів святого великомученика Теодора Тирона;
- 9 червня – Неділя Сліпорожденого; святого Кирила, архиєпископа Олександрійського;
- 10 червня – святого священномученика Тимотея, єпископа Пруського;
- 11 червня – святих апостолів Вартоломея й Варнави;
- 12 червня – Віддання Великодня; преподобного Онуфрія Великого; преподобного Петра Атонського;
- 13 червня – Вознесіння Ісуса Христа; святої мучениці Акилини; святого Трифилія, єпископа Левкусії Кипрської; преподобного Антонія Падуанського;
- 14 червня – святого пророка Єлисея; святого Методія, патріарха Царгородського;
- 15 червня – святого пророка Амоса; преподобного Єроніма, пресвітера Стридонського;
- 16 червня – Неділя Святих Отців I Вселенського Собору; святого чудотворця Тихона Аматунтського;
- 17 червня – святих мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла; преподобного Іпатія, ігумена Руфеніанського;
- 18 червня – святого мученика Леонтія;
- 19 червня – святого апостола Юди, брата Господнього по плоті;
- 20 червня – святого священномученика Методія, єпископа Патарського;
- 21 червня – Віддання Вознесіння; святого мученика Юліана Тарсійського;
- 22 червня – Субота заупокійна; святого священномученика Євсевія, єпископа Самосатського;
- 23 червня – Зіслання Святого Духа; Свята Трійця (П'ятидесятниця); святої мучениці Агрипіни;
- 24 червня – Понеділок Святого Духа; Різдво чесного і славного пророка Івана Хрестителя;
- 25 червня – святої преподобномучениці Февронії;
- 26 червня – преподобного Давида, що в Солуні; блаженного священномученика Андрія Іщака; блаженного священномученика Миколи Конрада і мученика Володимира Прийми;
- 27 червня – блаженного священномученика єпископа Миколая Чарнецького та інших; блаженного священномученика Омеляна Ковча; преподобного Самсона странноприємця;
- 28 червня – перенесення мощів святих безсрібників Кира та Івана;
- 29 червня – Віддання П’ятдесятниці; святих верховних апостолів Петра й Павла;
- 30 червня – Неділя Всіх святих; Собор святих славних і всехвальних дванадцяти апостолів; блаженного священномученика Василія Величковського.
Нагадаємо, що раніше ми писали про церковний календар на травень 2024 року.
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