Церковний календар на грудень 2024 року: коли до дітлахів прийде святий Миколай і дата Різдва

Запам'ятайте дати двох великих церковних свят, які ми святкуватимемо в останній місяць 2024 року – дня святого Миколая та Різдва Христового. Коли Святвечір за новим календарем?

Церковний календар на грудень 2024 року: перелік свят за новим календарем

Які церковні свята будуть у грудні 2024 року – календар за днями, щоб запам'ятати дати важливих святкувань:

1 грудня – святого пророка Наума;

– святого пророка Наума; 2 грудня – святого пророка Авакума;

– святого пророка Авакума; 3 грудня – святого пророка Софонії;

– святого пророка Софонії; 4 грудня – святої великомучениці Варвари: святого преподобного Дамаскина;

– святої великомучениці Варвари: святого преподобного Дамаскина; 5 грудня – святого преподобного Сави Освященного;

– святого преподобного Сави Освященного; 6 грудня – святого Миколая, архієпископа Мир Лікійських;

– святого Миколая, архієпископа Мир Лікійських; 7 грудня – святого святителя Амвросія, єпископа Медіолянського;

– святого святителя Амвросія, єпископа Медіолянського; 8 грудня – святого преподобного Патапія;

– святого преподобного Патапія; 9 грудня – Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці;

– Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці; 10 грудня – святих мучеників Мини, Єрмогена і Євграфа;

– святих мучеників Мини, Єрмогена і Євграфа; 11 грудня – святого преподобного Даниїла Стовпника;

– святого преподобного Даниїла Стовпника; 12 грудня – святого святителя Спиридона, єпископа Трімитійського;

– святого святителя Спиридона, єпископа Трімитійського; 13 грудня – святих мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія, Мардарія, Ореста;

– святих мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія, Мардарія, Ореста; 14 грудня – святих мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія, Калиніка;

Церковні свята в грудні 2024 року: календар нових дат / Фото: Unsplash

15 грудня – святого священномученика Єлевтерія; святого преподобного Павла;

– святого священномученика Єлевтерія; святого преподобного Павла; 16 грудня – святого пророка Аггея;

– святого пророка Аггея; 17 грудня – святих Праотців; святого пророка Даниїла; святих Ананії, Азарії та Мисаїла;

– святих Праотців; святого пророка Даниїла; святих Ананії, Азарії та Мисаїла; 18 грудня – святого мученика Севастіяна і дружини його;

– святого мученика Севастіяна і дружини його; 19 грудня – святого мученика Боніфатія;

– святого мученика Боніфатія; 20 грудня – святого священномученика Ігнатія Богоносця;

– святого священномученика Ігнатія Богоносця; 21 грудня – святої мучениці Юліани;

– святої мучениці Юліани; 22 грудня – святої великомучениці Анастасії;

– святої великомучениці Анастасії; 23 грудня – святих 10 мучеників Критських;

– святих 10 мучеників Критських; 24 грудня – Святвечір (Надвечір'я Різдва Христового); святих Отців; святого преподобномученика Євгенія;

– Святвечір (Надвечір'я Різдва Христового); святих Отців; святого преподобномученика Євгенія; 25 грудня – Різдво Христове;

– Різдво Христове; 26 грудня – Собор Пресвятої Богородиці і святого Йосифа Обручника;

– Собор Пресвятої Богородиці і святого Йосифа Обручника; 27 грудня – святого апостола первомученика і архідиякона Стефана;

– святого апостола первомученика і архідиякона Стефана; 28 грудня – святих 2000 мучеників спалених у Никодимії;

– святих 2000 мучеників спалених у Никодимії; 29 грудня – святих дітей вбитих у Вифлеємі; святого преподобного Маркелла;

– святих дітей вбитих у Вифлеємі; святого преподобного Маркелла; 30 грудня – святої мучениці Анісії; святого преподобного Зотика пресвітера;

– святої мучениці Анісії; святого преподобного Зотика пресвітера; 31 грудня – святої преподобної Меланії; Віддання Різдва Христового.

Нагадаємо, що раніше ми писали про церковний календар на листопад 2024 року.