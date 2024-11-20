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Церковний календар на грудень 2024 року: коли до дітлахів прийде святий Миколай і дата Різдва

Церковний календар на грудень 2024 року: коли до дітлахів прийде святий Миколай і дата Різдва

Церковний календар на грудень 2024 року / Фото: Фото з відкритих джерел

Запам'ятайте дати двох великих церковних свят, які ми святкуватимемо в останній місяць 2024 року – дня святого Миколая та Різдва Христового. Коли Святвечір за новим календарем?

Церковний календар на грудень 2024 року: перелік свят за новим календарем

Які церковні свята будуть у грудні 2024 року – календар за днями, щоб запам'ятати дати важливих святкувань:

  • 1 грудня – святого пророка Наума;
  • 2 грудня – святого пророка Авакума;
  • 3 грудня – святого пророка Софонії;
  • 4 грудня – святої великомучениці Варвари: святого преподобного Дамаскина;
  • 5 грудня – святого преподобного Сави Освященного;
  • 6 грудня святого Миколая, архієпископа Мир Лікійських;
  • 7 грудня – святого святителя Амвросія, єпископа Медіолянського;
  • 8 грудня – святого преподобного Патапія;
  • 9 грудня – Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці;
  • 10 грудня – святих мучеників Мини, Єрмогена і Євграфа;
  • 11 грудня – святого преподобного Даниїла Стовпника;
  • 12 грудня – святого святителя Спиридона, єпископа Трімитійського;
  • 13 грудня – святих мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія, Мардарія, Ореста;
  • 14 грудня – святих мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія, Калиніка;
Церковні свята в грудні 2024 року: календар нових дат / © Unsplash
Церковні свята в грудні 2024 року: календар нових дат / Фото: Unsplash
  • 15 грудня – святого священномученика Єлевтерія; святого преподобного Павла;
  • 16 грудня – святого пророка Аггея;
  • 17 грудня – святих Праотців; святого пророка Даниїла; святих Ананії, Азарії та Мисаїла;
  • 18 грудня – святого мученика Севастіяна і дружини його;
  • 19 грудня – святого мученика Боніфатія;
  • 20 грудня – святого священномученика Ігнатія Богоносця;
  • 21 грудня – святої мучениці Юліани;
  • 22 грудня – святої великомучениці Анастасії;
  • 23 грудня – святих 10 мучеників Критських;
  • 24 грудня Святвечір (Надвечір'я Різдва Христового); святих Отців; святого преподобномученика Євгенія;
  • 25 грудня Різдво Христове;
  • 26 грудня Собор Пресвятої Богородиці і святого Йосифа Обручника;
  • 27 грудня – святого апостола первомученика і архідиякона Стефана;
  • 28 грудня – святих 2000 мучеників спалених у Никодимії;
  • 29 грудня – святих дітей вбитих у Вифлеємі; святого преподобного Маркелла;
  • 30 грудня – святої мучениці Анісії; святого преподобного Зотика пресвітера;
  • 31 грудня – святої преподобної Меланії; Віддання Різдва Христового.

Нагадаємо, що раніше ми писали про церковний календар на листопад 2024 року.

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