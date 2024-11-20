Церковний календар на грудень 2024 року: коли до дітлахів прийде святий Миколай і дата Різдва

Запам'ятайте дати двох великих церковних свят, які ми святкуватимемо в останній місяць 2024 року – дня святого Миколая та Різдва Христового. Коли Святвечір за новим календарем?
Церковний календар на грудень 2024 року: перелік свят за новим календарем
Які церковні свята будуть у грудні 2024 року – календар за днями, щоб запам'ятати дати важливих святкувань:
- 1 грудня – святого пророка Наума;
- 2 грудня – святого пророка Авакума;
- 3 грудня – святого пророка Софонії;
- 4 грудня – святої великомучениці Варвари: святого преподобного Дамаскина;
- 5 грудня – святого преподобного Сави Освященного;
- 6 грудня – святого Миколая, архієпископа Мир Лікійських;
- 7 грудня – святого святителя Амвросія, єпископа Медіолянського;
- 8 грудня – святого преподобного Патапія;
- 9 грудня – Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці;
- 10 грудня – святих мучеників Мини, Єрмогена і Євграфа;
- 11 грудня – святого преподобного Даниїла Стовпника;
- 12 грудня – святого святителя Спиридона, єпископа Трімитійського;
- 13 грудня – святих мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія, Мардарія, Ореста;
- 14 грудня – святих мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія, Калиніка;
- 15 грудня – святого священномученика Єлевтерія; святого преподобного Павла;
- 16 грудня – святого пророка Аггея;
- 17 грудня – святих Праотців; святого пророка Даниїла; святих Ананії, Азарії та Мисаїла;
- 18 грудня – святого мученика Севастіяна і дружини його;
- 19 грудня – святого мученика Боніфатія;
- 20 грудня – святого священномученика Ігнатія Богоносця;
- 21 грудня – святої мучениці Юліани;
- 22 грудня – святої великомучениці Анастасії;
- 23 грудня – святих 10 мучеників Критських;
- 24 грудня – Святвечір (Надвечір'я Різдва Христового); святих Отців; святого преподобномученика Євгенія;
- 25 грудня – Різдво Христове;
- 26 грудня – Собор Пресвятої Богородиці і святого Йосифа Обручника;
- 27 грудня – святого апостола первомученика і архідиякона Стефана;
- 28 грудня – святих 2000 мучеників спалених у Никодимії;
- 29 грудня – святих дітей вбитих у Вифлеємі; святого преподобного Маркелла;
- 30 грудня – святої мучениці Анісії; святого преподобного Зотика пресвітера;
- 31 грудня – святої преподобної Меланії; Віддання Різдва Христового.
Нагадаємо, що раніше ми писали про церковний календар на листопад 2024 року.