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Церковний календар на квітень 2024 року: коли будемо святкувати Вхід Господній до Єрусалима

Церковний календар на квітень 2024 року: коли будемо святкувати Вхід Господній до Єрусалима

Церковний календар на квітень 2024 року / Фото: Unsplash

У зв'язку з переходом ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар більшість важливих релігійних свят змінили свої дати. Наприклад, раніше віряни святкували святого Георгія Переможця в травні, а тепер це свято перенесено на 23 квітня. Також наприкінці квітня святкують Вхід Господній до Єрусалима (Вербну неділю).

Церковний календар на квітень 2024 року: перелік свят за новим календарем

Які церковні свята будуть у квітні 2024 року – календар за днями, щоб запам'ятати нові дати святкувань:

  • 1 квітня — преподобної Марії Єгипетської;
  • 2 квітня — преподобного Тита Чудотворця;
  • 3 квітня — преподобного Микити Сповідника, ігумена Мидикійского;
  • 4 квітня — преподобного Йосипа Піснописця; преподобних Георгія і Зосима;
  • 5 квітня — мучеників Агафопода, диякона; преподобних Марка та Платона;
  • 6 квітня — архієпископа Євтихія і мученика Єремія;
  • 7 квітня — преподобних Георгія та Даниїла;
  • 8 квітня — день пам'яті Апостолів від 70-ти Іродіона;
  • 9 квітня — мученика Євпсихія;
  • 10 квітня — мучеників Терентія, Помпія, Максима, Зенона та інших;
  • 11 квітня — священномученика Антипи, єпископа Пергама Асійського;
  • 12 квітня — преподобного Василя, сповідника, єпископа Парійського;
  • 13 квітня — день пам'яті священномученика Артемона;
  • 14 квітня — святого Мартина, сповідника, Папи Римського;
Коли Вербна неділя 2024 року:новий церковний календар на квітень / © Unsplash
Коли Вербна неділя 2024 року:новий церковний календар на квітень / Фото: Unsplash
  • 15 квітня — апостолів від 70-ти Аристарха, Пуда і Трохима, мучениць Василини, Анастасії та інших;
  • 16 квітня — мучениць Агапії, Ірини, Хіонії, Галини та Василиси;
  • 17 квітня — священномученика Симеона, єпископа Перського; преподобного Акакія;
  • 18 квітня — святого преподобного Івана, учня святого Григорія Декаполіта;
  • 19 квітня — преподобного Івана Печерника;
  • 20 квітня — преподобного Теодора Трихіни;
  • 21 квітня — священномученика Януарія;
  • 22 квітня — преподобного Теодора Сикеота і Віталія;
  • 23 квітня — великомученика Георгія (Юрія) Переможця;
  • 24 квітня — мученика Сави Стратилата;
  • 25 квітня — святого апостола Марка;
  • 26 квітня — священномученика Василія, єпископа Амасійського;
  • 27 квітня — священномученика Симеона, преподобного Стефана, єпископа Волинського;
  • 28 квітня Вхід Господній у Єрусалим, Вербна неділя; мучеників Максима і Дади;
  • 29 квітня — святих дев’ятьох мучеників у Кизиці; преподобного Мемнона;
  • 30 квітня — святого апостола Якова.

Нагадаємо, що раніше ми писали про церковний календар на березень 2024 року.

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