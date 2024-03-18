Церковний календар на квітень 2024 року: коли будемо святкувати Вхід Господній до Єрусалима

У зв'язку з переходом ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар більшість важливих релігійних свят змінили свої дати. Наприклад, раніше віряни святкували святого Георгія Переможця в травні, а тепер це свято перенесено на 23 квітня. Також наприкінці квітня святкують Вхід Господній до Єрусалима (Вербну неділю).
Церковний календар на квітень 2024 року: перелік свят за новим календарем
Які церковні свята будуть у квітні 2024 року – календар за днями, щоб запам'ятати нові дати святкувань:
- 1 квітня — преподобної Марії Єгипетської;
- 2 квітня — преподобного Тита Чудотворця;
- 3 квітня — преподобного Микити Сповідника, ігумена Мидикійского;
- 4 квітня — преподобного Йосипа Піснописця; преподобних Георгія і Зосима;
- 5 квітня — мучеників Агафопода, диякона; преподобних Марка та Платона;
- 6 квітня — архієпископа Євтихія і мученика Єремія;
- 7 квітня — преподобних Георгія та Даниїла;
- 8 квітня — день пам'яті Апостолів від 70-ти Іродіона;
- 9 квітня — мученика Євпсихія;
- 10 квітня — мучеників Терентія, Помпія, Максима, Зенона та інших;
- 11 квітня — священномученика Антипи, єпископа Пергама Асійського;
- 12 квітня — преподобного Василя, сповідника, єпископа Парійського;
- 13 квітня — день пам'яті священномученика Артемона;
- 14 квітня — святого Мартина, сповідника, Папи Римського;
- 15 квітня — апостолів від 70-ти Аристарха, Пуда і Трохима, мучениць Василини, Анастасії та інших;
- 16 квітня — мучениць Агапії, Ірини, Хіонії, Галини та Василиси;
- 17 квітня — священномученика Симеона, єпископа Перського; преподобного Акакія;
- 18 квітня — святого преподобного Івана, учня святого Григорія Декаполіта;
- 19 квітня — преподобного Івана Печерника;
- 20 квітня — преподобного Теодора Трихіни;
- 21 квітня — священномученика Януарія;
- 22 квітня — преподобного Теодора Сикеота і Віталія;
- 23 квітня — великомученика Георгія (Юрія) Переможця;
- 24 квітня — мученика Сави Стратилата;
- 25 квітня — святого апостола Марка;
- 26 квітня — священномученика Василія, єпископа Амасійського;
- 27 квітня — священномученика Симеона, преподобного Стефана, єпископа Волинського;
- 28 квітня — Вхід Господній у Єрусалим, Вербна неділя; мучеників Максима і Дади;
- 29 квітня — святих дев’ятьох мучеників у Кизиці; преподобного Мемнона;
- 30 квітня — святого апостола Якова.
Нагадаємо, що раніше ми писали про церковний календар на березень 2024 року.
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