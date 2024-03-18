Церковний календар на квітень 2024 року: коли будемо святкувати Вхід Господній до Єрусалима

У зв'язку з переходом ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар більшість важливих релігійних свят змінили свої дати. Наприклад, раніше віряни святкували святого Георгія Переможця в травні, а тепер це свято перенесено на 23 квітня. Також наприкінці квітня святкують Вхід Господній до Єрусалима (Вербну неділю).

Церковний календар на квітень 2024 року: перелік свят за новим календарем

Які церковні свята будуть у квітні 2024 року – календар за днями, щоб запам'ятати нові дати святкувань:

1 квітня — преподобної Марії Єгипетської;

— преподобної Марії Єгипетської; 2 квітня — преподобного Тита Чудотворця;

— преподобного Тита Чудотворця; 3 квітня — преподобного Микити Сповідника, ігумена Мидикійского;

— преподобного Микити Сповідника, ігумена Мидикійского; 4 квітня — преподобного Йосипа Піснописця; преподобних Георгія і Зосима;

— преподобного Йосипа Піснописця; преподобних Георгія і Зосима; 5 квітня — мучеників Агафопода, диякона; преподобних Марка та Платона;

— мучеників Агафопода, диякона; преподобних Марка та Платона; 6 квітня — архієпископа Євтихія і мученика Єремія;

— архієпископа Євтихія і мученика Єремія; 7 квітня — преподобних Георгія та Даниїла;

— преподобних Георгія та Даниїла; 8 квітня — день пам'яті Апостолів від 70-ти Іродіона;

— день пам'яті Апостолів від 70-ти Іродіона; 9 квітня — мученика Євпсихія;

— мученика Євпсихія; 10 квітня — мучеників Терентія, Помпія, Максима, Зенона та інших;

— мучеників Терентія, Помпія, Максима, Зенона та інших; 11 квітня — священномученика Антипи, єпископа Пергама Асійського;

— священномученика Антипи, єпископа Пергама Асійського; 12 квітня — преподобного Василя, сповідника, єпископа Парійського;

— преподобного Василя, сповідника, єпископа Парійського; 13 квітня — день пам'яті священномученика Артемона;

— день пам'яті священномученика Артемона; 14 квітня — святого Мартина, сповідника, Папи Римського;

Коли Вербна неділя 2024 року:новий церковний календар на квітень / Фото: Unsplash

15 квітня — апостолів від 70-ти Аристарха, Пуда і Трохима, мучениць Василини, Анастасії та інших;

— апостолів від 70-ти Аристарха, Пуда і Трохима, мучениць Василини, Анастасії та інших; 16 квітня — мучениць Агапії, Ірини, Хіонії, Галини та Василиси;

— мучениць Агапії, Ірини, Хіонії, Галини та Василиси; 17 квітня — священномученика Симеона, єпископа Перського; преподобного Акакія;

— священномученика Симеона, єпископа Перського; преподобного Акакія; 18 квітня — святого преподобного Івана, учня святого Григорія Декаполіта;

— святого преподобного Івана, учня святого Григорія Декаполіта; 19 квітня — преподобного Івана Печерника;

— преподобного Івана Печерника; 20 квітня — преподобного Теодора Трихіни;

— преподобного Теодора Трихіни; 21 квітня — священномученика Януарія;

— священномученика Януарія; 22 квітня — преподобного Теодора Сикеота і Віталія;

— преподобного Теодора Сикеота і Віталія; 23 квітня — великомученика Георгія (Юрія) Переможця;

— великомученика Георгія (Юрія) Переможця; 24 квітня — мученика Сави Стратилата;

— мученика Сави Стратилата; 25 квітня — святого апостола Марка;

— святого апостола Марка; 26 квітня — священномученика Василія, єпископа Амасійського;

— священномученика Василія, єпископа Амасійського; 27 квітня — священномученика Симеона, преподобного Стефана, єпископа Волинського;

— священномученика Симеона, преподобного Стефана, єпископа Волинського; 28 квітня — Вхід Господній у Єрусалим, Вербна неділя; мучеників Максима і Дади;

— Вхід Господній у Єрусалим, Вербна неділя; мучеників Максима і Дади; 29 квітня — святих дев’ятьох мучеників у Кизиці; преподобного Мемнона;

— святих дев’ятьох мучеників у Кизиці; преподобного Мемнона; 30 квітня — святого апостола Якова.

Нагадаємо, що раніше ми писали про церковний календар на березень 2024 року.

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