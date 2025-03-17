Церковний календар на квітень 2025 року: коли дата Великодня — одного з найбільших свят для вірян

Запам'ятайте дати великих церковних свят, які припадають на квітень 2025 року. Коли будемо святкувати Великдень?

Квітень завжди був особливим місяцем, оскільки в цей час природа відроджується, і все живе на планеті пробуджується після зимового сну. Саме тому релігійні свята, які випадають на квітень, мають велике значення і є одними з найголовніших у календарі. Далі розглянемо, які церковні події ми святкуємо в цьому місяці.

Церковний календар на квітень 2025 року: перелік свят за новим календарем

Які церковні свята будуть у квітні 2025 року – календар за днями:

1 квітня – преподобної Марії Єгипетської;

– преподобної Марії Єгипетської; 2 квітня – преподобного Тита Чудотворця;

– преподобного Тита Чудотворця; 3 квітня – преподобного Микити ісповідника; мучениці Теодозії, діви;

– преподобного Микити ісповідника; мучениці Теодозії, діви; 4 квітня – преподобних Йосифа Піснописця і Юрія з Малеї;

– преподобних Йосифа Піснописця і Юрія з Малеї; 5 квітня – святих мучеників Теодула, Агатопода та інших;

– святих мучеників Теодула, Агатопода та інших; 6 квітня – святого Методія, учителя слов'ян ;святого Євтихія, архієпископа Константинопольського;

– святого Методія, учителя слов'ян ;святого Євтихія, архієпископа Константинопольського; 7 квітня – святого преподобного Юрія Мелітійського;

– святого преподобного Юрія Мелітійського; 8 квітня – святих апостолів Іродіона, Руфа, Агава та інших;

– святих апостолів Іродіона, Руфа, Агава та інших; 9 квітня – святого мученика Євпсихія;

– святого мученика Євпсихія; 10 квітня – святих мучеників Терентія, Афрікана, Максима, Помплія і 36-ти інших;

– святих мучеників Терентія, Афрікана, Максима, Помплія і 36-ти інших; 11 квітня – святого священномученика Антипи, єпископа Пергама Асійського;

– святого священномученика Антипи, єпископа Пергама Асійського; 12 квітня – Лазарева субота; преподобного ісповідника Василія, єпископа Парійського;

– Лазарева субота; преподобного ісповідника Василія, єпископа Парійського; 13 квітня – Вхід Господній до Єрусалиму (Вербна неділя); святого священномученика Артемона;

– Вхід Господній до Єрусалиму (Вербна неділя); святого священномученика Артемона; 14 квітня – святого ісповідника Мартина, Папи Римського;

– святого ісповідника Мартина, Папи Римського; 15 квітня – святих апостолів із 70-ти Аристарха, Пуда і Трохима;

Церковні свята в квітні 2025 року: перелік за днями / Фото: Unsplash

16 квітня – святих мучениць Агафії, Ірини і Хіонії;

– святих мучениць Агафії, Ірини і Хіонії; 17 квітня – святих преподобних Симеона Персидського і Акакія Мелетійського;

– святих преподобних Симеона Персидського і Акакія Мелетійського; 18 квітня – святого преподобного Івана, учня святого Григорія Декаполіта;

– святого преподобного Івана, учня святого Григорія Декаполіта; 19 квітня – святого преподобного Івана Печерника;

– святого преподобного Івана Печерника; 20 квітня – Великдень (Світле Христове Воскресіння); святого преподобного Теодора Трихіни;

– Великдень (Світле Христове Воскресіння); святого преподобного Теодора Трихіни; 21 квітня – святого священномученика Януарія та інших;

– святого священномученика Януарія та інших; 22 квітня – святих преподобних Теодора Сикеота і Віталія;

– святих преподобних Теодора Сикеота і Віталія; 23 квітня – святого великомученика Юрія Побідоносця;

– святого великомученика Юрія Побідоносця; 24 квітня – святого мученика Сави Стратилата і з ним 70-ти воїнів;

– святого мученика Сави Стратилата і з ним 70-ти воїнів; 25 квітня – святого апостола і євангелиста Марка;

– святого апостола і євангелиста Марка; 26 квітня – святого священномученика Василія, єпископа Амасійського;

– святого священномученика Василія, єпископа Амасійського; 27 квітня – святого священномученика Симеона; святого преподобного Стефана, єпископа Волинського;

– святого священномученика Симеона; святого преподобного Стефана, єпископа Волинського; 28 квітня – святих мучеників Максима і Дади;

– святих мучеників Максима і Дади; 29 квітня – святих дев'ятьох мучеників у Кизиці; святого преподобного Мемнона;

– святих дев'ятьох мучеників у Кизиці; святого преподобного Мемнона; 30 квітня – святого апостола Якова, брата святого Івана Богослова.

Нагадаємо, що раніше ми писали про церковний календар на березень 2025 року.

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