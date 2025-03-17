Церковний календар на квітень 2025 року: коли дата Великодня — одного з найбільших свят для вірян

Запам'ятайте дати великих церковних свят, які припадають на квітень 2025 року. Коли будемо святкувати Великдень?
Квітень завжди був особливим місяцем, оскільки в цей час природа відроджується, і все живе на планеті пробуджується після зимового сну. Саме тому релігійні свята, які випадають на квітень, мають велике значення і є одними з найголовніших у календарі. Далі розглянемо, які церковні події ми святкуємо в цьому місяці.
Церковний календар на квітень 2025 року: перелік свят за новим календарем
Які церковні свята будуть у квітні 2025 року – календар за днями:
- 1 квітня – преподобної Марії Єгипетської;
- 2 квітня – преподобного Тита Чудотворця;
- 3 квітня – преподобного Микити ісповідника; мучениці Теодозії, діви;
- 4 квітня – преподобних Йосифа Піснописця і Юрія з Малеї;
- 5 квітня – святих мучеників Теодула, Агатопода та інших;
- 6 квітня – святого Методія, учителя слов'ян ;святого Євтихія, архієпископа Константинопольського;
- 7 квітня – святого преподобного Юрія Мелітійського;
- 8 квітня – святих апостолів Іродіона, Руфа, Агава та інших;
- 9 квітня – святого мученика Євпсихія;
- 10 квітня – святих мучеників Терентія, Афрікана, Максима, Помплія і 36-ти інших;
- 11 квітня – святого священномученика Антипи, єпископа Пергама Асійського;
- 12 квітня – Лазарева субота; преподобного ісповідника Василія, єпископа Парійського;
- 13 квітня – Вхід Господній до Єрусалиму (Вербна неділя); святого священномученика Артемона;
- 14 квітня – святого ісповідника Мартина, Папи Римського;
- 15 квітня – святих апостолів із 70-ти Аристарха, Пуда і Трохима;
- 16 квітня – святих мучениць Агафії, Ірини і Хіонії;
- 17 квітня – святих преподобних Симеона Персидського і Акакія Мелетійського;
- 18 квітня – святого преподобного Івана, учня святого Григорія Декаполіта;
- 19 квітня – святого преподобного Івана Печерника;
- 20 квітня – Великдень (Світле Христове Воскресіння); святого преподобного Теодора Трихіни;
- 21 квітня – святого священномученика Януарія та інших;
- 22 квітня – святих преподобних Теодора Сикеота і Віталія;
- 23 квітня – святого великомученика Юрія Побідоносця;
- 24 квітня – святого мученика Сави Стратилата і з ним 70-ти воїнів;
- 25 квітня – святого апостола і євангелиста Марка;
- 26 квітня – святого священномученика Василія, єпископа Амасійського;
- 27 квітня – святого священномученика Симеона; святого преподобного Стефана, єпископа Волинського;
- 28 квітня – святих мучеників Максима і Дади;
- 29 квітня – святих дев'ятьох мучеників у Кизиці; святого преподобного Мемнона;
- 30 квітня – святого апостола Якова, брата святого Івана Богослова.
Нагадаємо, що раніше ми писали про церковний календар на березень 2025 року.
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