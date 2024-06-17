Церковний календар на липень 2024 року: коли Собор святого архангела Гавриїла та Успіння святої Анни

Від 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, а тому більшість релігійних свят українці тепер святкують на 13 днів раніше. Коли тепер ми будемо вшановувати рівноапостольного князя Володимира та Собор святого архангела Гавриїла?
Церковний календар на липень 2024 року: перелік свят за новим календарем
Які церковні свята будуть у липні 2024 року – календар за днями, щоб запам'ятати нові дати святкувань:
- 1 липня – святих чудотворців і безсеребреників Косми і Дам’яна;
- 2 липня – Покладання ризи Пресвятій Богородиці у Влахерні;
- 3 липня – святого мученика Якинта; святого Анатолія, патріарха Царгородського;
- 4 липня – Пресвятої Євхаристії (На неділю); святого Андрія, архієпископа Критського; святої преподобної Марти;
- 5 липня – святого преподобного Атанасія Атонського;
- 6 липня – святого преподобного Сісоя Великого;
- 7 липня – Матері Божої Неустанної помочі; преподобних Томи й Акакія;
- 8 липня – святого великомученика Прокопія;
- 9 липня – святого священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського;
- 10 липня – святого преподобного Антонія Печерського;
- 11 липня – святої рівноапостольної Ольги, княгині Київської; святої священномучениці Євфимії;
- 12 липня – Христа чоловіко-любця (На неділю); святих мучеників Прокла та Іларія; святого преподобного Михаїла Малеїнао;
- 13 липня – Сострадання Пресвятої Богородиці; святого преподобного Стефана Савваїта; Собор святого архангела Гавриїла;
- 14 липня – Отців шести соборів; святого апостола Акили;
- 15 липня – святого рівноапостольного великого князя Володимира;
- 16 липня – святого святещенномученика Атеногена та 10-ох його учнів;
- 17 липня – святої великомучениці Марини;
- 18 липня – святих мучеників Якинта й Еміліяна;
- 19 липня – святої преподобної Макрини, сестри святого Василія Великого; святого пророка Дія;
- 20 липня – святого славного пророка Іллі (на неділю);
- 21 липня – Всіх святих українського народу; святих преподобних Симеона й Івана; святого пророка Єзекиїла;
- 22 липня – святої рівноапостольної Марії Магдалини;
- 23 липня – святих мучеників Трохима, Теофіла та ін.;
- 24 липня – святих мучеників Бориса і Гліба; святої великомучениці Христини;
- 25 липня – Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці;
- 26 липня – святого мученика Єрмолая; святої преподобної мучениці Параскеви;
- 27 липня – святого великомученика Пантелеймона, лікаря; святого Климента;
- 28 липня – святих апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена;
- 29 липня – святого мученика Калиніка;
- 30 липня – святих апостолів Сили, Силуана, Андроніка та ін.;
- 31 липня – святого праведного Євдокима.
Нагадаємо, що раніше ми писали про церковний календар на червень 2024 року.
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