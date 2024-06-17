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Церковний календар на липень 2024 року: коли Собор святого архангела Гавриїла та Успіння святої Анни

Церковний календар на липень 2024 року: коли Собор святого архангела Гавриїла та Успіння святої Анни

Церковний календар на липень 2024 року / Фото: Unsplash

Від 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, а тому більшість релігійних свят українці тепер святкують на 13 днів раніше. Коли тепер ми будемо вшановувати рівноапостольного князя Володимира та Собор святого архангела Гавриїла?

Церковний календар на липень 2024 року: перелік свят за новим календарем

Які церковні свята будуть у липні 2024 року – календар за днями, щоб запам'ятати нові дати святкувань:

  • 1 липня святих чудотворців і безсеребреників Косми і Дам’яна;
  • 2 липня Покладання ризи Пресвятій Богородиці у Влахерні;
  • 3 липня – святого мученика Якинта; святого Анатолія, патріарха Царгородського;
  • 4 липня Пресвятої Євхаристії (На неділю); святого Андрія, архієпископа Критського; святої преподобної Марти;
  • 5 липня святого преподобного Атанасія Атонського;
  • 6 липня святого преподобного Сісоя Великого;
  • 7 липня Матері Божої Неустанної помочі; преподобних Томи й Акакія;
  • 8 липня – святого великомученика Прокопія;
  • 9 липня – святого священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського;
  • 10 липня – святого преподобного Антонія Печерського;
  • 11 липня святої рівноапостольної Ольги, княгині Київської; святої священномучениці Євфимії;
  • 12 липня – Христа чоловіко-любця (На неділю); святих мучеників Прокла та Іларія; святого преподобного Михаїла Малеїнао;
  • 13 липня – Сострадання Пресвятої Богородиці; святого преподобного Стефана Савваїта; Собор святого архангела Гавриїла;
  • 14 липня – Отців шести соборів; святого апостола Акили;
Які церковні свята будуть в липні 2024 року / © Unsplash
Які церковні свята будуть в липні 2024 року / Фото: Unsplash
  • 15 липня  святого рівноапостольного великого князя Володимира;
  • 16 липня – святого святещенномученика Атеногена та 10-ох його учнів;
  • 17 липня – святої великомучениці Марини;
  • 18 липня – святих мучеників Якинта й Еміліяна;
  • 19 липня – святої преподобної Макрини, сестри святого Василія Великого; святого пророка Дія;
  • 20 липня – святого славного пророка Іллі (на неділю);
  • 21 липня Всіх святих українського народу; святих преподобних Симеона й Івана; святого пророка Єзекиїла;
  • 22 липня – святої рівноапостольної Марії Магдалини;
  • 23 липня – святих мучеників Трохима, Теофіла та ін.;
  • 24 липня святих мучеників Бориса і Гліба; святої великомучениці Христини;
  • 25 липня Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці;
  • 26 липня – святого мученика Єрмолая; святої преподобної мучениці Параскеви;
  • 27 липня – святого великомученика Пантелеймона, лікаря; святого Климента;
  • 28 липня – святих апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена;
  • 29 липня – святого мученика Калиніка;
  • 30 липня святих апостолів Сили, Силуана, Андроніка та ін.;
  • 31 липня – святого праведного Євдокима.

Нагадаємо, що раніше ми писали про церковний календар на червень 2024 року.

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