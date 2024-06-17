Церковний календар на липень 2024 року: коли Собор святого архангела Гавриїла та Успіння святої Анни

Від 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, а тому більшість релігійних свят українці тепер святкують на 13 днів раніше. Коли тепер ми будемо вшановувати рівноапостольного князя Володимира та Собор святого архангела Гавриїла?

Церковний календар на липень 2024 року: перелік свят за новим календарем

Які церковні свята будуть у липні 2024 року – календар за днями, щоб запам'ятати нові дати святкувань:

1 липня – святих чудотворців і безсеребреників Косми і Дам’яна ;

– ; 2 липня – Покладання ризи Пресвятій Богородиці у Влахерні ;

– ; 3 липня – святого мученика Якинта; святого Анатолія, патріарха Царгородського;

– святого мученика Якинта; святого Анатолія, патріарха Царгородського; 4 липня – Пресвятої Євхаристії (На неділю); святого Андрія, архієпископа Критського; святої преподобної Марти ;

– ; 5 липня – святого преподобного Атанасія Атонського ;

– ; 6 липня – святого преподобного Сісоя Великого ;

– ; 7 липня – Матері Божої Неустанної помочі; преподобних Томи й Акакія ;

– ; 8 липня – святого великомученика Прокопія;

– святого великомученика Прокопія; 9 липня – святого священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського;

– святого священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського; 10 липня – святого преподобного Антонія Печерського;

– святого преподобного Антонія Печерського; 11 липня – святої рівноапостольної Ольги, княгині Київської; святої священномучениці Євфимії;

– святої рівноапостольної Ольги, княгині Київської; святої священномучениці Євфимії; 12 липня – Христа чоловіко-любця (На неділю); святих мучеників Прокла та Іларія; святого преподобного Михаїла Малеїнао;

– Христа чоловіко-любця (На неділю); святих мучеників Прокла та Іларія; святого преподобного Михаїла Малеїнао; 13 липня – Сострадання Пресвятої Богородиці; святого преподобного Стефана Савваїта; Собор святого архангела Гавриїла;

– Сострадання Пресвятої Богородиці; святого преподобного Стефана Савваїта; Собор святого архангела Гавриїла; 14 липня – Отців шести соборів; святого апостола Акили;

Які церковні свята будуть в липні 2024 року / Фото: Unsplash

15 липня – святого рівноапостольного великого князя Володимира;

– святого рівноапостольного великого князя Володимира; 16 липня – святого святещенномученика Атеногена та 10-ох його учнів;

– святого святещенномученика Атеногена та 10-ох його учнів; 17 липня – святої великомучениці Марини;

– святої великомучениці Марини; 18 липня – святих мучеників Якинта й Еміліяна;

– святих мучеників Якинта й Еміліяна; 19 липня – святої преподобної Макрини, сестри святого Василія Великого; святого пророка Дія;

– святої преподобної Макрини, сестри святого Василія Великого; святого пророка Дія; 20 липня – святого славного пророка Іллі (на неділю);

– святого славного пророка Іллі (на неділю); 21 липня – Всіх святих українського народу; святих преподобних Симеона й Івана; святого пророка Єзекиїла ;

– ; 22 липня – святої рівноапостольної Марії Магдалини ;

– святої рівноапостольної ; 23 липня – святих мучеників Трохима, Теофіла та ін. ;

– святих мучеників ; 24 липня – святих мучеників Бориса і Гліба; святої великомучениці Христини ;

– ; 25 липня – Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці;

– Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці; 26 липня – святого мученика Єрмолая; святої преподобної мучениці Параскеви;

– святого мученика Єрмолая; святої преподобної мучениці Параскеви; 27 липня – святого великомученика Пантелеймона, лікаря; святого Климента;

– святого великомученика Пантелеймона, лікаря; святого Климента; 28 липня – святих апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена;

– святих апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена; 29 липня – святого мученика Калиніка ;

– святого мученика ; 30 липня – святих апостолів Сили, Силуана, Андроніка та ін. ;

– ; 31 липня – святого праведного Євдокима.

Нагадаємо, що раніше ми писали про церковний календар на червень 2024 року.

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