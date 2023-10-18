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Церковний календар на листопад 2023 року: нові дати свят, які раніше припадали на грудень

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
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Церковний календар на листопад 2023 року: нові дати свят, які раніше припадали на грудень

Церковний календар на листопад 2023 року / Фото: Unsplash

У зв'язку з переходом ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар деякі важливі релігійні свята грудня пересунулися на листопад. Важливо не пропустити ці дати.

Так в останній місяць осені на вірян чекає день вшанування пам'яті архістратига Михаїла, Введення в храм Пресвятої Богородиці та вшанування пам'яті Андрія Первозванного. Дві останні події раніше святкувалися у грудні. Також не варто забувати, що на 13 днів раніше розпочнеться Різдвяний піст (15 листопада).

Церковний календар на листопад 2023 року: перелік свят

Які церковні свята будуть у листопаді 2023 року – новий календар допоможе запам'ятати всі дати:

  • 1 листопада – святих чудотворців Косми і Дам’яна;
  • 2 листопадасвященномучеників Ахиндина, Пигасія, Афтонія, Єлпидифора та Анемподиста;
  • 3 листопадасвященномучеників Акепсима, Йосифа та Айтала;
  • 4 листопадапреподобного Йоаникія Великого, священномучеників Нікандра та Єрмея;
  • 5 листопадасвященномучеників Галактіона та Епістими;
  • 6 листопада – Павла, архиєпископа Царгородського;
  • 7 листопада – памʼяті 33-х Мучеників у Мелітині;
  • 8 листопада архістратига Михаїла (раніше 21 листопада);
  • 9 листопада – преподобних Матрони і Теоктисти;
  • 10 листопада – святих апостолів Ераста, Олімпа, Родіона і тих, що з ними;
  • 11 листопада – священномучеників Мини, Віктора і Вінкентія. Св. прп. ісп. Теодора Студита;
  • 12 листопада – священномученика Йосафата;
  • 13 листопада – святителя Івана Золотоустого, архиєпископа Царгородського;
  • 14 листопада – святого апостола Пилипа;
  • 15 листопада – початок Різдвяного посту, священномучеників Гурія, Самона і Авіва;
    Які церковні свята в листопаді 2023 року за новим календарем / © Pexels
    Які церковні свята в листопаді 2023 року за новим календарем / Фото: Pexels
  • 16 листопада – святого апостола Матея;
  • 17 листопада – святителя Григорія, єпископа Неокесарійського;
  • 18 листопада – священномучеників Платона і Романа;
  • 19 листопада – святого пророка Авдія, священномученика Варлаама;
  • 20 листопадапреподобного Григорія Декаполіта;
  • 21 листопадаВведення в храм Пресвятої Богородиці (раніше — 4 грудня);
  • 22 листопадасвятого апостола Филимона і тих, що з ним;
  • 23 листопадасвятих Амфілохія і Григорія;
  • 24 листопада – святої великомучениці Катерини, святого великомученика Меркурія;
  • 25 листопадаВіддання Введення, священномученика Климента;
  • 26 листопада – преподобного Аліпія, стовпника;
  • 27 листопадасвятого великомученика Якова Персіянина, преподобного Палладія;
  • 28 листопада – святого преподобномученика Стефана Нового, мученика Іринарха;
  • 29 листопада – святих мучеників Парамона і Філумена;
  • 30 листопадасвятого апостола Андрія Первозванного (раніше — 13 грудня).

У парафій є два роки, щоб остаточно перейти на новий календар. Тому в деяких храмах свята все ще можуть святкуватися по-старому.

Нагадаємо, що раніше ми писали про церковний календар на жовтень 2023 року.

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