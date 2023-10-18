Церковний календар на листопад 2023 року: нові дати свят, які раніше припадали на грудень

У зв'язку з переходом ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар деякі важливі релігійні свята грудня пересунулися на листопад. Важливо не пропустити ці дати.
Так в останній місяць осені на вірян чекає день вшанування пам'яті архістратига Михаїла, Введення в храм Пресвятої Богородиці та вшанування пам'яті Андрія Первозванного. Дві останні події раніше святкувалися у грудні. Також не варто забувати, що на 13 днів раніше розпочнеться Різдвяний піст (15 листопада).
Церковний календар на листопад 2023 року: перелік свят
Які церковні свята будуть у листопаді 2023 року – новий календар допоможе запам'ятати всі дати:
- 1 листопада – святих чудотворців Косми і Дам’яна;
- 2 листопада – священномучеників Ахиндина, Пигасія, Афтонія, Єлпидифора та Анемподиста;
- 3 листопада – священномучеників Акепсима, Йосифа та Айтала;
- 4 листопада – преподобного Йоаникія Великого, священномучеників Нікандра та Єрмея;
- 5 листопада – священномучеників Галактіона та Епістими;
- 6 листопада – Павла, архиєпископа Царгородського;
- 7 листопада – памʼяті 33-х Мучеників у Мелітині;
- 8 листопада – архістратига Михаїла (раніше 21 листопада);
- 9 листопада – преподобних Матрони і Теоктисти;
- 10 листопада – святих апостолів Ераста, Олімпа, Родіона і тих, що з ними;
- 11 листопада – священномучеників Мини, Віктора і Вінкентія. Св. прп. ісп. Теодора Студита;
- 12 листопада – священномученика Йосафата;
- 13 листопада – святителя Івана Золотоустого, архиєпископа Царгородського;
- 14 листопада – святого апостола Пилипа;
- 15 листопада – початок Різдвяного посту, священномучеників Гурія, Самона і Авіва;
- 16 листопада – святого апостола Матея;
- 17 листопада – святителя Григорія, єпископа Неокесарійського;
- 18 листопада – священномучеників Платона і Романа;
- 19 листопада – святого пророка Авдія, священномученика Варлаама;
- 20 листопада – преподобного Григорія Декаполіта;
- 21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці (раніше — 4 грудня);
- 22 листопада – святого апостола Филимона і тих, що з ним;
- 23 листопада – святих Амфілохія і Григорія;
- 24 листопада – святої великомучениці Катерини, святого великомученика Меркурія;
- 25 листопада – Віддання Введення, священномученика Климента;
- 26 листопада – преподобного Аліпія, стовпника;
- 27 листопада – святого великомученика Якова Персіянина, преподобного Палладія;
- 28 листопада – святого преподобномученика Стефана Нового, мученика Іринарха;
- 29 листопада – святих мучеників Парамона і Філумена;
- 30 листопада – святого апостола Андрія Первозванного (раніше — 13 грудня).
У парафій є два роки, щоб остаточно перейти на новий календар. Тому в деяких храмах свята все ще можуть святкуватися по-старому.
Нагадаємо, що раніше ми писали про церковний календар на жовтень 2023 року.
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