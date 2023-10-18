Церковний календар на листопад 2023 року: нові дати свят, які раніше припадали на грудень

У зв'язку з переходом ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар деякі важливі релігійні свята грудня пересунулися на листопад. Важливо не пропустити ці дати.

Так в останній місяць осені на вірян чекає день вшанування пам'яті архістратига Михаїла, Введення в храм Пресвятої Богородиці та вшанування пам'яті Андрія Первозванного. Дві останні події раніше святкувалися у грудні. Також не варто забувати, що на 13 днів раніше розпочнеться Різдвяний піст (15 листопада).

Церковний календар на листопад 2023 року: перелік свят

Які церковні свята будуть у листопаді 2023 року – новий календар допоможе запам'ятати всі дати:

1 листопада – святих чудотворців Косми і Дам’яна;

– святих чудотворців Косми і Дам’яна; 2 листопада – священномучеників Ахиндина, Пигасія, Афтонія, Єлпидифора та Анемподиста ;

– ; 3 листопада – священномучеників Акепсима, Йосифа та Айтала;

– 4 листопада – преподобного Йоаникія Великого, священномучеників Нікандра та Єрмея ;

– ; 5 листопада – священномучеників Галактіона та Епістими ;

– ; 6 листопада – Павла, архиєпископа Царгородського;

– Павла, архиєпископа Царгородського; 7 листопада – памʼяті 33-х Мучеників у Мелітині;

– памʼяті 33-х Мучеників у Мелітині; 8 листопада – архістратига Михаїла (раніше 21 листопада);

– архістратига Михаїла (раніше 21 листопада); 9 листопада – преподобних Матрони і Теоктисти;

– преподобних Матрони і Теоктисти; 10 листопада – святих апостолів Ераста, Олімпа, Родіона і тих, що з ними;

– святих апостолів Ераста, Олімпа, Родіона і тих, що з ними; 11 листопада – священномучеників Мини, Віктора і Вінкентія. Св. прп. ісп. Теодора Студита;

– священномучеників Мини, Віктора і Вінкентія. Св. прп. ісп. Теодора Студита; 12 листопада – священномученика Йосафата;

– священномученика Йосафата; 13 листопада – святителя Івана Золотоустого, архиєпископа Царгородського;

– святителя Івана Золотоустого, архиєпископа Царгородського; 14 листопада – святого апостола Пилипа;

– святого апостола Пилипа; 15 листопада – початок Різдвяного посту, священномучеників Гурія, Самона і Авіва; Які церковні свята в листопаді 2023 року за новим календарем / Фото: Pexels

– початок Різдвяного посту, священномучеників Гурія, Самона і Авіва; 16 листопада – святого апостола Матея;

– святого апостола Матея; 17 листопада – святителя Григорія, єпископа Неокесарійського;

– святителя Григорія, єпископа Неокесарійського; 18 листопада – священномучеників Платона і Романа;

– священномучеників Платона і Романа; 19 листопада – святого пророка Авдія, священномученика Варлаама;

– святого пророка Авдія, священномученика Варлаама; 20 листопада – преподобного Григорія Декаполіта ;

– ; 21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці (раніше — 4 грудня);

– Введення в храм Пресвятої Богородиці (раніше — 4 грудня); 22 листопада – святого апостола Филимона і тих, що з ним ;

– ; 23 листопада – святих Амфілохія і Григорія ;

– ; 24 листопада – святої великомучениці Катерини, святого великомученика Меркурія;

– святої великомучениці Катерини, святого великомученика Меркурія; 25 листопада – Віддання Введення, священномученика Климента ;

– ; 26 листопада – преподобного Аліпія, стовпника;

– преподобного Аліпія, стовпника; 27 листопада – святого великомученика Якова Персіянина, преподобного Палладія ;

– ; 28 листопада – святого преподобномученика Стефана Нового, мученика Іринарха;

– святого преподобномученика Стефана Нового, мученика Іринарха; 29 листопада – святих мучеників Парамона і Філумена;

– святих мучеників Парамона і Філумена; 30 листопада – святого апостола Андрія Первозванного (раніше — 13 грудня).

У парафій є два роки, щоб остаточно перейти на новий календар. Тому в деяких храмах свята все ще можуть святкуватися по-старому.

Нагадаємо, що раніше ми писали про церковний календар на жовтень 2023 року.

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