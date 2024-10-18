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Церковний календар на листопад 2024 року: коли Собор архистратига Михаїла і Введення в храм Богородиці

Церковний календар на листопад 2024 року: коли Собор архистратига Михаїла і Введення в храм Богородиці

Церковний календар на листопад 2024 року / Фото: Unsplash

Запам'ятайте дати двох великих церковних свят, які ми святкуватиме в останній місяць осені – Собору архистратига Михаїла і Введення в храм Богородиці.

Церковний календар на листопад 2024 року: перелік свят за новим календарем

Які церковні свята будуть у листопаді 2024 року – календар за днями, щоб запам'ятати дати святкувань:

  • 1 листопада – блаженного священномученика Теодора; святих безсрібників Косми і Дам'яна;
  • 2 листопада – святих мучеників Ахиндина, Пигасія, Афтонія, Єлпидифора і Анемподиста;
  • 3 листопада – святих священномучеників Акепсима, Йосифа і Айтала;
  • 4 листопада – святого преподобного Йоакинія Великого; святих мучеників Нікандра та Єрмея;
  • 5 листопада – святих мучеників Галактіона і Епістими;
  • 6 листопада – святого ісповідника Павла, архиєпископа Царгородського;
  • 7 листопада – святих 33-х мучеників в Мелітині;
  • 8 листопада Собор архистратига Михаїла;
  • 9 листопада – святих преподобних Матрони і Теоктисти;
  • 10 листопада – святих апостолів Ераста, Олімпа, Родіона і тих, хто з ними;
  • 11 листопада – святих мучеників Мини, Віктора і Вікентія; святого преподобного ісповідника Теодора Студита;
  • 12 листопада – святого священномученика Йосафата;
  • 13 листопада – святого святителя Івана Златоустого, архиєпископа Царгородського;
  • 14 листопада – святого апостола Филипа;
Які церковні свята будуть в листопаді 2024 року / © Unsplash
Які церковні свята будуть в листопаді 2024 року / Фото: Unsplash
  • 15 листопада – Початок Різдвяного посту; святих мучеників та ісповідників Гурія, Самона, Авіва;
  • 16 листопада – святого апостола та євангелиста Матея;
  • 17 листопада – святого святителя Григорія, єпископа Неокесарійського;
  • 18 листопада – святих мучеників Платона і Романа;
  • 19 листопада – святого пророка Авдія; святого мученика Варлаама;
  • 20 листопада – блаженного преподобного Йосафати; святого преподобного Григорія Декаполіта;
  • 21 листопада Введення у храм Пресвятої Богородиці;
  • 22 листопада – святого апостола Филимона і тих, хто з ним;
  • 23 листопада – святих святителів Амфілохія і Григорія;
  • 24 листопада – святої великомучениці Катерини; святого великомученика Меркурія;
  • 25 листопада – святого священномученика Климента;
  • 26 листопада – святого преподобного Аліпія стовпника;
  • 27 листопада – святого великомученика Якова Персіянина; святого преподобного Паладія;
  • 28 листопада – святого преподобномученика Стефана Нового; святого мученика Іринарха;
  • 29 листопада – святих мучеників Парамона і Філумена;
  • 30 листопада святого апостола Андрія Первозванного.

Нагадаємо, що раніше ми писали про церковний календар на жовтень 2024 року.

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