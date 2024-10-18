Церковний календар на листопад 2024 року: коли Собор архистратига Михаїла і Введення в храм Богородиці

Запам'ятайте дати двох великих церковних свят, які ми святкуватиме в останній місяць осені – Собору архистратига Михаїла і Введення в храм Богородиці.

Церковний календар на листопад 2024 року: перелік свят за новим календарем

Які церковні свята будуть у листопаді 2024 року – календар за днями, щоб запам'ятати дати святкувань:

1 листопада – блаженного священномученика Теодора; святих безсрібників Косми і Дам'яна;

– блаженного священномученика Теодора; святих безсрібників Косми і Дам'яна; 2 листопада – святих мучеників Ахиндина, Пигасія, Афтонія, Єлпидифора і Анемподиста;

– святих мучеників Ахиндина, Пигасія, Афтонія, Єлпидифора і Анемподиста; 3 листопада – святих священномучеників Акепсима, Йосифа і Айтала;

– святих священномучеників Акепсима, Йосифа і Айтала; 4 листопада – святого преподобного Йоакинія Великого; святих мучеників Нікандра та Єрмея;

– святого преподобного Йоакинія Великого; святих мучеників Нікандра та Єрмея; 5 листопада – святих мучеників Галактіона і Епістими;

– святих мучеників Галактіона і Епістими; 6 листопада – святого ісповідника Павла, архиєпископа Царгородського;

– святого ісповідника Павла, архиєпископа Царгородського; 7 листопада – святих 33-х мучеників в Мелітині;

– святих 33-х мучеників в Мелітині; 8 листопада – Собор архистратига Михаїла;

– Собор архистратига Михаїла; 9 листопада – святих преподобних Матрони і Теоктисти;

– святих преподобних Матрони і Теоктисти; 10 листопада – святих апостолів Ераста, Олімпа, Родіона і тих, хто з ними;

– святих апостолів Ераста, Олімпа, Родіона і тих, хто з ними; 11 листопада – святих мучеників Мини, Віктора і Вікентія; святого преподобного ісповідника Теодора Студита;

– святих мучеників Мини, Віктора і Вікентія; святого преподобного ісповідника Теодора Студита; 12 листопада – святого священномученика Йосафата;

– святого священномученика Йосафата; 13 листопада – святого святителя Івана Златоустого, архиєпископа Царгородського;

– святого святителя Івана Златоустого, архиєпископа Царгородського; 14 листопада – святого апостола Филипа;

Які церковні свята будуть в листопаді 2024 року / Фото: Unsplash

15 листопада – Початок Різдвяного посту; святих мучеників та ісповідників Гурія, Самона, Авіва;

– Початок Різдвяного посту; святих мучеників та ісповідників Гурія, Самона, Авіва; 16 листопада – святого апостола та євангелиста Матея;

– святого апостола та євангелиста Матея; 17 листопада – святого святителя Григорія, єпископа Неокесарійського;

– святого святителя Григорія, єпископа Неокесарійського; 18 листопада – святих мучеників Платона і Романа;

– святих мучеників Платона і Романа; 19 листопада – святого пророка Авдія; святого мученика Варлаама;

– святого пророка Авдія; святого мученика Варлаама; 20 листопада – блаженного преподобного Йосафати; святого преподобного Григорія Декаполіта;

– блаженного преподобного Йосафати; святого преподобного Григорія Декаполіта; 21 листопада – Введення у храм Пресвятої Богородиці;

– Введення у храм Пресвятої Богородиці; 22 листопада – святого апостола Филимона і тих, хто з ним;

– святого апостола Филимона і тих, хто з ним; 23 листопада – святих святителів Амфілохія і Григорія;

– святих святителів Амфілохія і Григорія; 24 листопада – святої великомучениці Катерини; святого великомученика Меркурія;

– святої великомучениці Катерини; святого великомученика Меркурія; 25 листопада – святого священномученика Климента;

– святого священномученика Климента; 26 листопада – святого преподобного Аліпія стовпника;

– святого преподобного Аліпія стовпника; 27 листопада – святого великомученика Якова Персіянина; святого преподобного Паладія;

– святого великомученика Якова Персіянина; святого преподобного Паладія; 28 листопада – святого преподобномученика Стефана Нового; святого мученика Іринарха;

– святого преподобномученика Стефана Нового; святого мученика Іринарха; 29 листопада – святих мучеників Парамона і Філумена;

– святих мучеників Парамона і Філумена; 30 листопада – святого апостола Андрія Первозванного.

Нагадаємо, що раніше ми писали про церковний календар на жовтень 2024 року.