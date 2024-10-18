Церковний календар на листопад 2024 року: коли Собор архистратига Михаїла і Введення в храм Богородиці

Запам'ятайте дати двох великих церковних свят, які ми святкуватиме в останній місяць осені – Собору архистратига Михаїла і Введення в храм Богородиці.
Церковний календар на листопад 2024 року: перелік свят за новим календарем
Які церковні свята будуть у листопаді 2024 року – календар за днями, щоб запам'ятати дати святкувань:
- 1 листопада – блаженного священномученика Теодора; святих безсрібників Косми і Дам'яна;
- 2 листопада – святих мучеників Ахиндина, Пигасія, Афтонія, Єлпидифора і Анемподиста;
- 3 листопада – святих священномучеників Акепсима, Йосифа і Айтала;
- 4 листопада – святого преподобного Йоакинія Великого; святих мучеників Нікандра та Єрмея;
- 5 листопада – святих мучеників Галактіона і Епістими;
- 6 листопада – святого ісповідника Павла, архиєпископа Царгородського;
- 7 листопада – святих 33-х мучеників в Мелітині;
- 8 листопада – Собор архистратига Михаїла;
- 9 листопада – святих преподобних Матрони і Теоктисти;
- 10 листопада – святих апостолів Ераста, Олімпа, Родіона і тих, хто з ними;
- 11 листопада – святих мучеників Мини, Віктора і Вікентія; святого преподобного ісповідника Теодора Студита;
- 12 листопада – святого священномученика Йосафата;
- 13 листопада – святого святителя Івана Златоустого, архиєпископа Царгородського;
- 14 листопада – святого апостола Филипа;
- 15 листопада – Початок Різдвяного посту; святих мучеників та ісповідників Гурія, Самона, Авіва;
- 16 листопада – святого апостола та євангелиста Матея;
- 17 листопада – святого святителя Григорія, єпископа Неокесарійського;
- 18 листопада – святих мучеників Платона і Романа;
- 19 листопада – святого пророка Авдія; святого мученика Варлаама;
- 20 листопада – блаженного преподобного Йосафати; святого преподобного Григорія Декаполіта;
- 21 листопада – Введення у храм Пресвятої Богородиці;
- 22 листопада – святого апостола Филимона і тих, хто з ним;
- 23 листопада – святих святителів Амфілохія і Григорія;
- 24 листопада – святої великомучениці Катерини; святого великомученика Меркурія;
- 25 листопада – святого священномученика Климента;
- 26 листопада – святого преподобного Аліпія стовпника;
- 27 листопада – святого великомученика Якова Персіянина; святого преподобного Паладія;
- 28 листопада – святого преподобномученика Стефана Нового; святого мученика Іринарха;
- 29 листопада – святих мучеників Парамона і Філумена;
- 30 листопада – святого апостола Андрія Первозванного.
Нагадаємо, що раніше ми писали про церковний календар на жовтень 2024 року.