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Церковний календар на лютий 2025 року: коли за новим календарем Стрітення Господнє

Церковний календар на лютий 2025 року: коли за новим календарем Стрітення Господнє

Церковний календар на лютий 2025 року / Фото: pixabay.com

Запам'ятайте дати великих церковних свят, які ми святкуватимемо в лютому 2025 року. Які важливі церковні події припадають на останній зимовий місяць?

Церковний календар на лютий 2025 року: перелік свят за новим календарем

Які церковні свята будуть у лютому 2025 року – календар за днями на останній місяць зими:

  • 1 лютого – святого мученика Трифона;
  • 2 лютогоСтрітення Господнє;
  • 3 лютого – святих Симеона Богоприємця і Анни Пророчиці;
  • 4 лютого – святого преподобного Ісидора Пилусіотського;
  • 5 лютого – святої мучениці Агафії;
  • 6 лютого – святого преподобного Вукола, святого священномученика Сілвана;
  • 7 лютого – святого преподобного Партенія, єпископа Лампсакійського;
  • 8 лютого – святого великомученика Теодора Стратилата; святого пророка Захарії;
  • 9 лютого – святого мученика Никифора;
  • 10 лютого – святого мученика Харлампія;
  • 11 лютого – святого священномученика Власія, єпископа Севастійського;
  • 12 лютого – святого Мелетія, архієпископа Антіохійського;
  • 13 лютого – святого преподобного Мартиніана;
  • 14 лютого – святого преподобного рівноапостольного Кирила; святого преподобного Авксентія;
  • 15 лютого – святого апостола Онисима;
Церковні свята в лютому 2025 року / © pixabay.com
Церковні свята в лютому 2025 року / Фото: pixabay.com
  • 16 лютого – святих мучеників Памфіла, Порфирія та інших;
  • 17 лютого – святого великомученика Теодора Тирона; святої великомучениці Маріани;
  • 18 лютого – Неділя про Закхея; святого Льва, папи римського;
  • 19 лютого – святого апостола Архипа;
  • 20 лютого – святого преподобного Льва, єпископа Катанського;
  • 21 лютого – святого преподобного Тимотея; святого Євстатія, архієпископа Антіохійського;
  • 22 лютого – віднайдення мощів святих мучеників, що в Євгенії;
  • 23 лютого – святого священномученика Полікарпа;
  • 24 лютого – перше і друге віднайдення голови Івана Хрестителя;
  • 25 лютого – про митаря і фарисея; святого Тарасія, архієпископа Царгородського;
  • 26 лютого – святого Порфирія, єпископа Газського;
  • 27 лютого – святого преподобного ісповідника Прокопія Декаполіта;
  • 28 лютого – святого преподобного ісповідника Василія, посника Прокопового.

Нагадаємо, що раніше ми писали про церковний календар на січень 2025 року.

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