Церковний календар на лютий 2025 року: коли за новим календарем Стрітення Господнє

Запам'ятайте дати великих церковних свят, які ми святкуватимемо в лютому 2025 року. Які важливі церковні події припадають на останній зимовий місяць?
Церковний календар на лютий 2025 року: перелік свят за новим календарем
Які церковні свята будуть у лютому 2025 року – календар за днями на останній місяць зими:
- 1 лютого – святого мученика Трифона;
- 2 лютого – Стрітення Господнє;
- 3 лютого – святих Симеона Богоприємця і Анни Пророчиці;
- 4 лютого – святого преподобного Ісидора Пилусіотського;
- 5 лютого – святої мучениці Агафії;
- 6 лютого – святого преподобного Вукола, святого священномученика Сілвана;
- 7 лютого – святого преподобного Партенія, єпископа Лампсакійського;
- 8 лютого – святого великомученика Теодора Стратилата; святого пророка Захарії;
- 9 лютого – святого мученика Никифора;
- 10 лютого – святого мученика Харлампія;
- 11 лютого – святого священномученика Власія, єпископа Севастійського;
- 12 лютого – святого Мелетія, архієпископа Антіохійського;
- 13 лютого – святого преподобного Мартиніана;
- 14 лютого – святого преподобного рівноапостольного Кирила; святого преподобного Авксентія;
- 15 лютого – святого апостола Онисима;
- 16 лютого – святих мучеників Памфіла, Порфирія та інших;
- 17 лютого – святого великомученика Теодора Тирона; святої великомучениці Маріани;
- 18 лютого – Неділя про Закхея; святого Льва, папи римського;
- 19 лютого – святого апостола Архипа;
- 20 лютого – святого преподобного Льва, єпископа Катанського;
- 21 лютого – святого преподобного Тимотея; святого Євстатія, архієпископа Антіохійського;
- 22 лютого – віднайдення мощів святих мучеників, що в Євгенії;
- 23 лютого – святого священномученика Полікарпа;
- 24 лютого – перше і друге віднайдення голови Івана Хрестителя;
- 25 лютого – про митаря і фарисея; святого Тарасія, архієпископа Царгородського;
- 26 лютого – святого Порфирія, єпископа Газського;
- 27 лютого – святого преподобного ісповідника Прокопія Декаполіта;
- 28 лютого – святого преподобного ісповідника Василія, посника Прокопового.
Нагадаємо, що раніше ми писали про церковний календар на січень 2025 року.