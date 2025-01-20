Церковний календар на лютий 2025 року: коли за новим календарем Стрітення Господнє

Запам'ятайте дати великих церковних свят, які ми святкуватимемо в лютому 2025 року. Які важливі церковні події припадають на останній зимовий місяць?

Церковний календар на лютий 2025 року: перелік свят за новим календарем

Які церковні свята будуть у лютому 2025 року – календар за днями на останній місяць зими:

1 лютого – святого мученика Трифона;

– святого мученика Трифона; 2 лютого – Стрітення Господнє;

– Стрітення Господнє; 3 лютого – святих Симеона Богоприємця і Анни Пророчиці;

– святих Симеона Богоприємця і Анни Пророчиці; 4 лютого – святого преподобного Ісидора Пилусіотського;

– святого преподобного Ісидора Пилусіотського; 5 лютого – святої мучениці Агафії;

– святої мучениці Агафії; 6 лютого – святого преподобного Вукола, святого священномученика Сілвана;

– святого преподобного Вукола, святого священномученика Сілвана; 7 лютого – святого преподобного Партенія, єпископа Лампсакійського;

– святого преподобного Партенія, єпископа Лампсакійського; 8 лютого – святого великомученика Теодора Стратилата; святого пророка Захарії;

– святого великомученика Теодора Стратилата; святого пророка Захарії; 9 лютого – святого мученика Никифора;

– святого мученика Никифора; 10 лютого – святого мученика Харлампія;

– святого мученика Харлампія; 11 лютого – святого священномученика Власія, єпископа Севастійського;

– святого священномученика Власія, єпископа Севастійського; 12 лютого – святого Мелетія, архієпископа Антіохійського;

– святого Мелетія, архієпископа Антіохійського; 13 лютого – святого преподобного Мартиніана;

– святого преподобного Мартиніана; 14 лютого – святого преподобного рівноапостольного Кирила; святого преподобного Авксентія;

– святого преподобного рівноапостольного Кирила; святого преподобного Авксентія; 15 лютого – святого апостола Онисима;

Церковні свята в лютому 2025 року / Фото: pixabay.com

16 лютого – святих мучеників Памфіла, Порфирія та інших;

– святих мучеників Памфіла, Порфирія та інших; 17 лютого – святого великомученика Теодора Тирона; святої великомучениці Маріани;

– святого великомученика Теодора Тирона; святої великомучениці Маріани; 18 лютого – Неділя про Закхея; святого Льва, папи римського;

– Неділя про Закхея; святого Льва, папи римського; 19 лютого – святого апостола Архипа;

– святого апостола Архипа; 20 лютого – святого преподобного Льва, єпископа Катанського;

– святого преподобного Льва, єпископа Катанського; 21 лютого – святого преподобного Тимотея; святого Євстатія, архієпископа Антіохійського;

– святого преподобного Тимотея; святого Євстатія, архієпископа Антіохійського; 22 лютого – віднайдення мощів святих мучеників, що в Євгенії;

– віднайдення мощів святих мучеників, що в Євгенії; 23 лютого – святого священномученика Полікарпа;

– святого священномученика Полікарпа; 24 лютого – перше і друге віднайдення голови Івана Хрестителя;

– перше і друге віднайдення голови Івана Хрестителя; 25 лютого – про митаря і фарисея; святого Тарасія, архієпископа Царгородського;

– про митаря і фарисея; святого Тарасія, архієпископа Царгородського; 26 лютого – святого Порфирія, єпископа Газського;

– святого Порфирія, єпископа Газського; 27 лютого – святого преподобного ісповідника Прокопія Декаполіта;

– святого преподобного ісповідника Прокопія Декаполіта; 28 лютого – святого преподобного ісповідника Василія, посника Прокопового.

Нагадаємо, що раніше ми писали про церковний календар на січень 2025 року.