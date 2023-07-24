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Церковний календар на серпень 2023 року: коли вшановуємо пророка Іллю і святкуємо Успіння Богородиці

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
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Церковний календар на серпень 2023 року: коли вшановуємо пророка Іллю і святкуємо Успіння Богородиці

Церковний календар на серпень 2023 року / Фото: pixabay.com

Останній місяць літа принесе кілька важливих релігійних свят. Дізнавайтеся деталі в церковному календарі на серпень 2023 року.

Згідно з церковним календарем на серпень 2023 року, українці будуть святкувати в кінці літа такі важливі дати як день пам'яті пророка Іллі, Успіння праведної Анни та Успіння Пресвятої Богородиці. Всі вони ще будуть святкуватися за старим календарем, а ось від 1 вересня в Україні вже діятиме новий календар з новими датами важливих релігійних свят.

Церковний календар на серпень 2023 року: перелік свят

Які церковні свята будуть у серпні 2023 року — можна дізнатися з календаря:

  • 1 серпня — преподобної Макрини, сестри святого Василія Великого;
  • 2 серпня — святого пророка Іллі;
  • 3 серпня — преподобного Симеона й Іоана, святого пророка Єзекиїла;
  • 4 серпня — рівноапостольної Марії Магдалини;
  • 5 серпня — мучеників Трофима, Теофіла і тих, що з ними;
  • 6 серпня — святих великомучеників Христини, Бориса і Гліба;
  • 7 серпня Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці, святих Олімпіади і Євпраксії;
  • 8 серпня — мученика Єрмолая і тих, що з ним;
  • 9 серпня — великомученика і цілителя Пантелеймона;
  • 10 серпня — апостолів Прохора, Никанора, Тимона й Пармена;
  • 11 серпня — святого мученика Калиніка;
  • 12 серпня — святих апостолів Сили, Силуана, і тих, що з ними;
  • 13 серпня — передсвяття походу з чесним і животворящим Хрестом Господнім, преподобного Євдокима праведного;
  • 14 серпня — Перенесення Чесного Хреста, мучеників Макавеїв і тих, що з ними (Маковія), початок Успенського посту, Медовий спас;
  • 15 серпня — Перенесення мощей первомученика Стефана;
  • 16 серпня — святих преподобних Ісаака, Далмата й Фавста;
  • 17 серпня — сімох мучеників Ефеських, преподобної мучениці Євдокії;
  • 18 серпня — передсвяття Переображення Господнього, святого мученика Євсигнія;
  • 19 серпня — Преображення Господнє, Яблучний спас;
  • 20 серпня — святого преподобного мученика Дометія;
  • 21 серпня — святого Еміліяна, мучеників Єлевтерія і Леоніда;
  • 22 серпня — апостола Матвія;
  • 23 серпня — святого мученика і архидиякона Лаврентія;
  • 24 серпня — святого мученика Євпла;
  • 25 серпня — святих мучеників Фотія й Аникити;
  • 26 серпня — віддання свята Преображення, преподобного Максима Сповідника;
  • 27 серпня — передсвяття Успіння Пресвятої Богородиці, пророка Міхея, перенесення мощей преподобного Теодосія, ігумена Печерського;
  • 28 серпня — Успіння Пресвятої Богородиці та Приснодіви Марії;
  • 29 серпня Перенесення нерукотворного образу Господа Бога нашого Ісуса Христа, Горіховий Спас, святого мученика Діомида;
  • 30 серпня — мученика Мирона;
  • 31 серпня — мучеників Флора й Лавра.

Не варто забувати, що саме в серпні віряни святкують три Спаси: Медовий, Яблучний та Горіховий. В ці дні в храмах проводять святкові богослужіння, освячують дари поля і саду.

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