Церковний календар на серпень 2023 року: коли вшановуємо пророка Іллю і святкуємо Успіння Богородиці

Останній місяць літа принесе кілька важливих релігійних свят. Дізнавайтеся деталі в церковному календарі на серпень 2023 року.

Згідно з церковним календарем на серпень 2023 року, українці будуть святкувати в кінці літа такі важливі дати як день пам'яті пророка Іллі, Успіння праведної Анни та Успіння Пресвятої Богородиці. Всі вони ще будуть святкуватися за старим календарем, а ось від 1 вересня в Україні вже діятиме новий календар з новими датами важливих релігійних свят.

Церковний календар на серпень 2023 року: перелік свят

Які церковні свята будуть у серпні 2023 року — можна дізнатися з календаря:

1 серпня — преподобної Макрини, сестри святого Василія Великого;

— преподобної Макрини, сестри святого Василія Великого; 2 серпня — святого пророка Іллі;

— святого пророка Іллі; 3 серпня — преподобного Симеона й Іоана, святого пророка Єзекиїла;

— преподобного Симеона й Іоана, святого пророка Єзекиїла; 4 серпня — рівноапостольної Марії Магдалини;

— рівноапостольної Марії Магдалини; 5 серпня — мучеників Трофима, Теофіла і тих, що з ними;

— мучеників Трофима, Теофіла і тих, що з ними; 6 серпня — святих великомучеників Христини, Бориса і Гліба;

— святих великомучеників Христини, Бориса і Гліба; 7 серпня — Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці, святих Олімпіади і Євпраксії;

— Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці, святих Олімпіади і Євпраксії; 8 серпня — мученика Єрмолая і тих, що з ним;

— мученика Єрмолая і тих, що з ним; 9 серпня — великомученика і цілителя Пантелеймона;

— великомученика і цілителя Пантелеймона; 10 серпня — апостолів Прохора, Никанора, Тимона й Пармена;

— апостолів Прохора, Никанора, Тимона й Пармена; 11 серпня — святого мученика Калиніка;

— святого мученика Калиніка; 12 серпня — святих апостолів Сили, Силуана, і тих, що з ними;

— святих апостолів Сили, Силуана, і тих, що з ними; 13 серпня — передсвяття походу з чесним і животворящим Хрестом Господнім, преподобного Євдокима праведного;

— передсвяття походу з чесним і животворящим Хрестом Господнім, преподобного Євдокима праведного; 14 серпня — Перенесення Чесного Хреста, мучеників Макавеїв і тих, що з ними (Маковія), початок Успенського посту, Медовий спас;

— Перенесення Чесного Хреста, мучеників Макавеїв і тих, що з ними (Маковія), початок Успенського посту, Медовий спас; 15 серпня — Перенесення мощей первомученика Стефана;

— Перенесення мощей первомученика Стефана; 16 серпня — святих преподобних Ісаака, Далмата й Фавста;

— святих преподобних Ісаака, Далмата й Фавста; 17 серпня — сімох мучеників Ефеських, преподобної мучениці Євдокії;

— сімох мучеників Ефеських, преподобної мучениці Євдокії; 18 серпня — передсвяття Переображення Господнього, святого мученика Євсигнія;

— передсвяття Переображення Господнього, святого мученика Євсигнія; 19 серпня — Преображення Господнє, Яблучний спас;

— Преображення Господнє, Яблучний спас; 20 серпня — святого преподобного мученика Дометія;

— святого преподобного мученика Дометія; 21 серпня — святого Еміліяна, мучеників Єлевтерія і Леоніда;

— святого Еміліяна, мучеників Єлевтерія і Леоніда; 22 серпня — апостола Матвія;

— апостола Матвія; 23 серпня — святого мученика і архидиякона Лаврентія;

— святого мученика і архидиякона Лаврентія; 24 серпня — святого мученика Євпла;

— святого мученика Євпла; 25 серпня — святих мучеників Фотія й Аникити;

— святих мучеників Фотія й Аникити; 26 серпня — віддання свята Преображення, преподобного Максима Сповідника;

— віддання свята Преображення, преподобного Максима Сповідника; 27 серпня — передсвяття Успіння Пресвятої Богородиці, пророка Міхея, перенесення мощей преподобного Теодосія, ігумена Печерського;

— передсвяття Успіння Пресвятої Богородиці, пророка Міхея, перенесення мощей преподобного Теодосія, ігумена Печерського; 28 серпня — Успіння Пресвятої Богородиці та Приснодіви Марії;

— Успіння Пресвятої Богородиці та Приснодіви Марії; 29 серпня — Перенесення нерукотворного образу Господа Бога нашого Ісуса Христа, Горіховий Спас, святого мученика Діомида;

— Перенесення нерукотворного образу Господа Бога нашого Ісуса Христа, Горіховий Спас, святого мученика Діомида; 30 серпня — мученика Мирона;

— мученика Мирона; 31 серпня — мучеників Флора й Лавра.

Не варто забувати, що саме в серпні віряни святкують три Спаси: Медовий, Яблучний та Горіховий. В ці дні в храмах проводять святкові богослужіння, освячують дари поля і саду.

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