Церковний календар на серпень 2024 року: нові дати Спасів та Усікновення голови Івана Хрестителя

Від 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, а тому більшість релігійних свят українці тепер святкують на 13 днів раніше. Коли тепер ми будемо святкувати всі три Спаси? Нова дата Усікновення голови Івана Хрестителя.

Церковний календар на серпень 2024 року: перелік свят за новим календарем

Які церковні свята будуть у серпні 2024 року – календар за днями, щоб запам'ятати нові дати святкувань:

1 серпня – перенесення Чесного Хреста, святих мучеників Макавейських ;

– ; 2 серпня – перенесення мощей святого першомученика Стефана ;

– ; 3 серпня – святих преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста;

– святих преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста; 4 серпня – святих сімох мучеників Ефеських, святої преподобномучениці Євдокії ;

– ; 5 серпня – передсвято Преображення, святого мученика Євсигнія ;

– ; 6 серпня – Преображення Господнє ;

– ; 7 серпня – святого преподобного мученика Дометія ;

– ; 8 серпня – святого ісповідника Еміліяна, святих мучеників Єлевтерія і Леоніда;

– святого ісповідника Еміліяна, святих мучеників Єлевтерія і Леоніда; 9 серпня – святого апостола Матія;

– святого апостола Матія; 10 серпня – святого мученика Лаврентія, архідиякона;

– святого мученика Лаврентія, архідиякона; 11 серпня – святого мученика Євпла;

– святого мученика Євпла; 12 серпня – святих мучеників Фотія і Аникити;

– святих мучеників Фотія і Аникити; 13 серпня – Віддання Преображення, святого преподобного Максима Ісповідника;

– Віддання Преображення, святого преподобного Максима Ісповідника; 14 серпня – Передсвято Успіння, перенесення мощей святого преподобного Теодосія Печерського;

Церковні свята в серпні 2024 року / Фото: Unsplash

15 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці;

– Успіння Пресвятої Богородиці; 16 серпня – Нерукотворного образу Господа Нашого Ісуса Христа, святого мученика Діомида;

– Нерукотворного образу Господа Нашого Ісуса Христа, святого мученика Діомида; 17 серпня – святого мученика Мирона;

– святого мученика Мирона; 18 серпня – мучеників Флора і Лавра;

– мучеників Флора і Лавра; 19 серпня – святого мученика Андрія Стратилата й інших;

– святого мученика Андрія Стратилата й інших; 20 серпня – святого пророка Самуїла;

– святого пророка Самуїла; 21 серпня – святого апостола Тадея, святої мучениці Васси;

– святого апостола Тадея, святої мучениці Васси; 22 серпня – святих мучеників Агатоніка, Северіяна та інших;

– святих мучеників Агатоніка, Северіяна та інших; 23 серпня – Віддання Успіння, святого мученика Луппа, святого священномученика Іринея Ліонського;

– Віддання Успіння, святого мученика Луппа, святого священномученика Іринея Ліонського; 24 серпня – святого священномученика Євтихія ;

– ; 25 серпня – святого апостола Тита, святого апостола Вартоломея;

– святого апостола Тита, святого апостола Вартоломея; 26 серпня – святих мучеників Андріяна і Наталії;

– святих мучеників Андріяна і Наталії; 27 серпня – святого преподобного Пімена;

– святого преподобного Пімена; 28 серпня – святого преподобного Мойсея Мурина, святого Августина Іппонського;

– святого преподобного Мойсея Мурина, святого Августина Іппонського; 29 серпня – Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя;

– Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя; 30 серпня – святих Олександра, Івана, Павла, патріархів Царгородських ;

– святих ; 31 серпня – Покладання Пояса Пресвятій Богородиці.

Нагадаємо, що раніше ми писали про церковний календар на липень 2024 року.

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