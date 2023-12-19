Церковний календар на січень 2024 року: нові дати Василя, Водохреща, Тетяни — важливо запам'ятати

У зв'язку з переходом ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар всі важливі релігійні свята січня змінили свої дати. Так Різдво українці тепер святкують наприкінці грудня, а починають рік зі свята Василя.

Так в перший місяць року віряни будуть святкувати день святого Василя або Обрізання Господнє (1 січня), Водохреще або Богоявлення (6 січня), а також на січень перемістився день вшанування пам'яті трьох святих: Василя Великого, Григорія Богослова, Івана Золотоустого (30 січня).

Церковний календар на січень 2024 року: перелік свят за новим календарем

Які церковні свята будуть у січні 2024 року – новий календар допоможе запам'ятати всі дати:

1 січня — Обрізання Господнє; святого Василя Великого (раніше 14 січня);

— Обрізання Господнє; святого Василя Великого (раніше 14 січня); 2 січня — передсвяття Богоявлення, святого Сильвестра, папи Римського;

— передсвяття Богоявлення, святого Сильвестра, папи Римського; 3 січня — святого пророка Малахія та святого мученика Гордія ;

— святого пророка Малахія та святого мученика Гордія 4 січня — собор 70-ти святих апостолів, преподобного Теоктиста ігумена;

— собор 70-ти святих апостолів, преподобного Теоктиста ігумена; 5 січня — Хрещенський Святвечір;

— Хрещенський Святвечір; 6 січня — Хрещення Господнє, або Богоявлення (раніше 19 січня);

— Хрещення Господнє, або Богоявлення (раніше 19 січня); 7 січня — собор Святого Івана Хрестителя;

— собор Святого Івана Хрестителя; 8 січня — преподобного Георгія;

— преподобного Георгія; 9 січня — святого мученика Полієвкта;

— святого мученика Полієвкта; 10 січня — святителя Григорія Ніського; преподобного Маркіяна;

— святителя Григорія Ніського; преподобного Маркіяна; 11 січня — преподобного Феодосія Великого;

— преподобного Феодосія Великого; 12 січня — святої мучениці Тетяни (раніше 25 січня);

— святої мучениці Тетяни (раніше 25 січня); 13 січня — мучеників Єрмила і Стратоніка Сінгідонських;

— мучеників Єрмила і Стратоніка Сінгідонських; 14 січня — відання Богоявлення; святих преподобних Отців, убитих у Синаї; святої рівноапостольної Ніни;

— відання Богоявлення; святих преподобних Отців, убитих у Синаї; святої рівноапостольної Ніни; 15 січня — преподобних Павла Тивейського та Івана Кущника; Новий церковний календар на січень 2024 року / Фото: Unsplash

— преподобних Павла Тивейського та Івана Кущника; 16 січня — поклоніння чесним веригам апостола Петра;

— поклоніння чесним веригам апостола Петра; 17 січня — преподобного Антонія Великого;

— преподобного Антонія Великого; 18 січня — святих Афанасія і Кирила, святителів Олександрійських;

— святих Афанасія і Кирила, святителів Олександрійських; 19 січня — преподобного Макарія Великого, Єгипетського;

— преподобного Макарія Великого, Єгипетського; 20 січня — преподобного Євтимія Великого;

— преподобного Євтимія Великого; 21 січня — преподобного Максима-Сповідника;

— преподобного Максима-Сповідника; 22 січня — святого апостола Тимофія;

— святого апостола Тимофія; 23 січня — священномучеників Климента і Агафангела;

— священномучеників Климента і Агафангела; 24 січня — преподобної Ксенії Римлянки;

— преподобної Ксенії Римлянки; 25 січня — святого Григорія Богослова;

— святого Григорія Богослова; 26 січня — преподобних Ксенофонта і Марії;

— преподобних Ксенофонта і Марії; 27 січня — перенесення мощей святого Івана Золотоустого;

— перенесення мощей святого Івана Золотоустого; 28 січня — преподобного Єфрема Сирійця;

— преподобного Єфрема Сирійця; 29 січня — перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця;

— перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця; 30 січня — трьох святих: Василя Великого, Григорія Богослова, Івана Золотоустого (раніше 12 лютого);

— трьох святих: Василя Великого, Григорія Богослова, Івана Золотоустого (раніше 12 лютого); 31 січня — святих безсрібників мучеників Кіра та Іоанна і з ними мучениці Афанасії і дочок її Феодотії, Феоктисти і Євдоксії.

Нагадаємо, що раніше ми писали про церковний календар на грудень 2023 року.