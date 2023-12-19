Церковний календар на січень 2024 року: нові дати Василя, Водохреща, Тетяни — важливо запам'ятати

У зв'язку з переходом ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар всі важливі релігійні свята січня змінили свої дати. Так Різдво українці тепер святкують наприкінці грудня, а починають рік зі свята Василя.
Так в перший місяць року віряни будуть святкувати день святого Василя або Обрізання Господнє (1 січня), Водохреще або Богоявлення (6 січня), а також на січень перемістився день вшанування пам'яті трьох святих: Василя Великого, Григорія Богослова, Івана Золотоустого (30 січня).
Церковний календар на січень 2024 року: перелік свят за новим календарем
Які церковні свята будуть у січні 2024 року – новий календар допоможе запам'ятати всі дати:
- 1 січня — Обрізання Господнє; святого Василя Великого (раніше 14 січня);
- 2 січня — передсвяття Богоявлення, святого Сильвестра, папи Римського;
- 3 січня — святого пророка Малахія та святого мученика Гордія;
- 4 січня — собор 70-ти святих апостолів, преподобного Теоктиста ігумена;
- 5 січня — Хрещенський Святвечір;
- 6 січня — Хрещення Господнє, або Богоявлення (раніше 19 січня);
- 7 січня — собор Святого Івана Хрестителя;
- 8 січня — преподобного Георгія;
- 9 січня — святого мученика Полієвкта;
- 10 січня — святителя Григорія Ніського; преподобного Маркіяна;
- 11 січня — преподобного Феодосія Великого;
- 12 січня — святої мучениці Тетяни (раніше 25 січня);
- 13 січня — мучеників Єрмила і Стратоніка Сінгідонських;
- 14 січня — відання Богоявлення; святих преподобних Отців, убитих у Синаї; святої рівноапостольної Ніни;
- 15 січня — преподобних Павла Тивейського та Івана Кущника;
- 16 січня — поклоніння чесним веригам апостола Петра;
- 17 січня — преподобного Антонія Великого;
- 18 січня — святих Афанасія і Кирила, святителів Олександрійських;
- 19 січня — преподобного Макарія Великого, Єгипетського;
- 20 січня — преподобного Євтимія Великого;
- 21 січня — преподобного Максима-Сповідника;
- 22 січня — святого апостола Тимофія;
- 23 січня — священномучеників Климента і Агафангела;
- 24 січня — преподобної Ксенії Римлянки;
- 25 січня — святого Григорія Богослова;
- 26 січня — преподобних Ксенофонта і Марії;
- 27 січня — перенесення мощей святого Івана Золотоустого;
- 28 січня — преподобного Єфрема Сирійця;
- 29 січня — перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця;
- 30 січня — трьох святих: Василя Великого, Григорія Богослова, Івана Золотоустого (раніше 12 лютого);
- 31 січня — святих безсрібників мучеників Кіра та Іоанна і з ними мучениці Афанасії і дочок її Феодотії, Феоктисти і Євдоксії.
Нагадаємо, що раніше ми писали про церковний календар на грудень 2023 року.