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Церковний календар на січень 2024 року: нові дати Василя, Водохреща, Тетяни — важливо запам'ятати

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
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Церковний календар на січень 2024 року: нові дати Василя, Водохреща, Тетяни — важливо запам'ятати

Церковний календар на січень 2024 року / Фото: Unsplash

У зв'язку з переходом ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар всі важливі релігійні свята січня змінили свої дати. Так Різдво українці тепер святкують наприкінці грудня, а починають рік зі свята Василя.

Так в перший місяць року віряни будуть святкувати день святого Василя або Обрізання Господнє (1 січня), Водохреще або Богоявлення (6 січня), а також на січень перемістився день вшанування пам'яті трьох святих: Василя Великого, Григорія Богослова, Івана Золотоустого (30 січня).

Церковний календар на січень 2024 року: перелік свят за новим календарем

Які церковні свята будуть у січні 2024 року – новий календар допоможе запам'ятати всі дати:

  • 1 січняОбрізання Господнє; святого Василя Великого (раніше 14 січня);
  • 2 січня — передсвяття Богоявлення, святого Сильвестра, папи Римського;
  • 3 січня — святого пророка Малахія та святого мученика Гордія;
  • 4 січня — собор 70-ти святих апостолів, преподобного Теоктиста ігумена;
  • 5 січня — Хрещенський Святвечір;
  • 6 січняХрещення Господнє, або Богоявлення (раніше 19 січня);
  • 7 січня — собор Святого Івана Хрестителя;
  • 8 січня — преподобного Георгія;
  • 9 січня — святого мученика Полієвкта;
  • 10 січня — святителя Григорія Ніського; преподобного Маркіяна;
  • 11 січня — преподобного Феодосія Великого;
  • 12 січнясвятої мучениці Тетяни (раніше 25 січня);
  • 13 січня — мучеників Єрмила і Стратоніка Сінгідонських;
  • 14 січня — відання Богоявлення; святих преподобних Отців, убитих у Синаї; святої рівноапостольної Ніни;
  • 15 січня — преподобних Павла Тивейського та Івана Кущника;
    Новий церковний календар на січень 2024 року / © Unsplash
    Новий церковний календар на січень 2024 року / Фото: Unsplash
  • 16 січня — поклоніння чесним веригам апостола Петра;
  • 17 січня — преподобного Антонія Великого;
  • 18 січня — святих Афанасія і Кирила, святителів Олександрійських;
  • 19 січня — преподобного Макарія Великого, Єгипетського;
  • 20 січня — преподобного Євтимія Великого;
  • 21 січня — преподобного Максима-Сповідника;
  • 22 січня — святого апостола Тимофія;
  • 23 січня — священномучеників Климента і Агафангела;
  • 24 січня — преподобної Ксенії Римлянки;
  • 25 січня — святого Григорія Богослова;
  • 26 січня — преподобних Ксенофонта і Марії;
  • 27 січня — перенесення мощей святого Івана Золотоустого;
  • 28 січня — преподобного Єфрема Сирійця;
  • 29 січня — перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця;
  • 30 січнятрьох святих: Василя Великого, Григорія Богослова, Івана Золотоустого (раніше 12 лютого);
  • 31 січня — святих безсрібників мучеників Кіра та Іоанна і з ними мучениці Афанасії і дочок її Феодотії, Феоктисти і Євдоксії.

Нагадаємо, що раніше ми писали про церковний календар на грудень 2023 року.

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