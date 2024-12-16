Церковний календар на січень 2025 року: коли Василія Великого, Богоявлення і Трьох святих

Запам'ятайте дати великих церковних свят, які ми святкуватимемо на початку нового 2025 року, у січні – коли святого Василія Великого, Богоявлення Господнє і Трьох святих за новим календарем?

Церковний календар на січень 2025 року: перелік свят за новим календарем

Які церковні свята будуть у січні 2025 – календар за днями на початок нового року:

1 січня – святого Василія Великого;

– святого Василія Великого; 2 січня – святого папи Сильвестра;

– святого папи Сильвестра; 3 січня – святого пророка Малахії; святого мученика Гордія;

– святого пророка Малахії; святого мученика Гордія; 4 січня – собор святих 70-ти апостолів; святого преподобного Теоктиста;

– собор святих 70-ти апостолів; святого преподобного Теоктиста; 5 січня – святих мучеників Теопемпта і Теони;

– святих мучеників Теопемпта і Теони; 6 січня – Богоявлення Господнє (Водохреще);

– Богоявлення Господнє (Водохреще); 7 січня – собор святого Івана Хрестителя;

– собор святого Івана Хрестителя; 8 січня – святого преподобного Юрія; святого ісповідника Еміліяна; святої преподобної Домніки;

– святого преподобного Юрія; святого ісповідника Еміліяна; святої преподобної Домніки; 9 січня – святого мученика Полієвкта;

– святого мученика Полієвкта; 10 січня – святих Пратулинський мучеників; святого Григорія; святого преподобного Маркіяна;

– святих Пратулинський мучеників; святого Григорія; святого преподобного Маркіяна; 11 січня – святого преподобного Теодосія Великого;

– святого преподобного Теодосія Великого; 12 січня – святої мучениці Тетяни;

– святої мучениці Тетяни; 13 січня – святих мучеників Єрмила і Стратоніка;

– святих мучеників Єрмила і Стратоніка; 14 січня – святих преподобних Отців, убитих у Синаї; святої рівноапостольної Ніни;

– святих преподобних Отців, убитих у Синаї; святої рівноапостольної Ніни; 15 січня – святих преподобних Павла Тивейського та Івана Кущника;

Церковні свята у січні 2025 року: за днями / Фото: Pexels

16 січня – поклін чесним оковам святого апостола Петра;

– поклін чесним оковам святого апостола Петра; 17 січня – святого преподобного Антонія Великого;

– святого преподобного Антонія Великого; 18 січня – святих Анатасія і Кирила, архієпископів Олександрійських;

– святих Анатасія і Кирила, архієпископів Олександрійських; 19 січня – святого преподобного Макарія Єгипетського;

– святого преподобного Макарія Єгипетського; 20 січня – святого преподобного Євтимія Великого;

– святого преподобного Євтимія Великого; 21 січня – святого ісповідника Максима; святого мученика Неофіта;

– святого ісповідника Максима; святого мученика Неофіта; 22 січня – святого апостола Тимотея; святого преподобного мученика Анастасія Персидського;

– святого апостола Тимотея; святого преподобного мученика Анастасія Персидського; 23 січня – святого священномученика Климента; святого мученика Агатангела;

– святого священномученика Климента; святого мученика Агатангела; 24 січня – святої преподобної Ксенії Римлянки;

– святої преподобної Ксенії Римлянки; 25 січня – святого Григорія Богослова, архієпископа Царгородського;

– святого Григорія Богослова, архієпископа Царгородського; 26 січня – святих преподобних Ксенофонта і Марії;

– святих преподобних Ксенофонта і Марії; 27 січня – перенесення мощей святого Івана Златоустого;

– перенесення мощей святого Івана Златоустого; 28 січня – святого преподобного Єфрема Сирійця;

– святого преподобного Єфрема Сирійця; 29 січня – перенесення мощей святого священномученика Ігнатія Богоносця;

– перенесення мощей святого священномученика Ігнатія Богоносця; 30 січня – Трьох святих: Василія Великого, Івана Богослова і Івана Златоустого;

– Трьох святих: Василія Великого, Івана Богослова і Івана Златоустого; 31 січня – святих чудотворників і безсрібників Кира та Івана.

Нагадаємо, що раніше ми писали про церковний календар на грудень 2024 року.