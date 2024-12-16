Церковний календар на січень 2025 року: коли Василія Великого, Богоявлення і Трьох святих

Запам'ятайте дати великих церковних свят, які ми святкуватимемо на початку нового 2025 року, у січні – коли святого Василія Великого, Богоявлення Господнє і Трьох святих за новим календарем?
Церковний календар на січень 2025 року: перелік свят за новим календарем
Які церковні свята будуть у січні 2025 – календар за днями на початок нового року:
- 1 січня – святого Василія Великого;
- 2 січня – святого папи Сильвестра;
- 3 січня – святого пророка Малахії; святого мученика Гордія;
- 4 січня – собор святих 70-ти апостолів; святого преподобного Теоктиста;
- 5 січня – святих мучеників Теопемпта і Теони;
- 6 січня – Богоявлення Господнє (Водохреще);
- 7 січня – собор святого Івана Хрестителя;
- 8 січня – святого преподобного Юрія; святого ісповідника Еміліяна; святої преподобної Домніки;
- 9 січня – святого мученика Полієвкта;
- 10 січня – святих Пратулинський мучеників; святого Григорія; святого преподобного Маркіяна;
- 11 січня – святого преподобного Теодосія Великого;
- 12 січня – святої мучениці Тетяни;
- 13 січня – святих мучеників Єрмила і Стратоніка;
- 14 січня – святих преподобних Отців, убитих у Синаї; святої рівноапостольної Ніни;
- 15 січня – святих преподобних Павла Тивейського та Івана Кущника;
- 16 січня – поклін чесним оковам святого апостола Петра;
- 17 січня – святого преподобного Антонія Великого;
- 18 січня – святих Анатасія і Кирила, архієпископів Олександрійських;
- 19 січня – святого преподобного Макарія Єгипетського;
- 20 січня – святого преподобного Євтимія Великого;
- 21 січня – святого ісповідника Максима; святого мученика Неофіта;
- 22 січня – святого апостола Тимотея; святого преподобного мученика Анастасія Персидського;
- 23 січня – святого священномученика Климента; святого мученика Агатангела;
- 24 січня – святої преподобної Ксенії Римлянки;
- 25 січня – святого Григорія Богослова, архієпископа Царгородського;
- 26 січня – святих преподобних Ксенофонта і Марії;
- 27 січня – перенесення мощей святого Івана Златоустого;
- 28 січня – святого преподобного Єфрема Сирійця;
- 29 січня – перенесення мощей святого священномученика Ігнатія Богоносця;
- 30 січня – Трьох святих: Василія Великого, Івана Богослова і Івана Златоустого;
- 31 січня – святих чудотворників і безсрібників Кира та Івана.
Нагадаємо, що раніше ми писали про церковний календар на грудень 2024 року.