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Церковний календар на січень 2025 року: коли Василія Великого, Богоявлення і Трьох святих

Церковний календар на січень 2025 року: коли Василія Великого, Богоявлення і Трьох святих

Церковний календар на січень 2025 року / Фото: pixabay.com

Запам'ятайте дати великих церковних свят, які ми святкуватимемо на початку нового 2025 року, у січні – коли святого Василія Великого, Богоявлення Господнє і Трьох святих за новим календарем?

Церковний календар на січень 2025 року: перелік свят за новим календарем

Які церковні свята будуть у січні 2025 – календар за днями на початок нового року:

  • 1 січня святого Василія Великого;
  • 2 січня – святого папи Сильвестра;
  • 3 січня – святого пророка Малахії; святого мученика Гордія;
  • 4 січня – собор святих 70-ти апостолів; святого преподобного Теоктиста;
  • 5 січня – святих мучеників Теопемпта і Теони;
  • 6 січня Богоявлення Господнє (Водохреще);
  • 7 січня – собор святого Івана Хрестителя;
  • 8 січня – святого преподобного Юрія; святого ісповідника Еміліяна; святої преподобної Домніки;
  • 9 січня – святого мученика Полієвкта;
  • 10 січня – святих Пратулинський мучеників; святого Григорія; святого преподобного Маркіяна;
  • 11 січня – святого преподобного Теодосія Великого;
  • 12 січня – святої мучениці Тетяни;
  • 13 січня – святих мучеників Єрмила і Стратоніка;
  • 14 січня – святих преподобних Отців, убитих у Синаї; святої рівноапостольної Ніни;
  • 15 січня – святих преподобних Павла Тивейського та Івана Кущника;
Церковні свята у січні 2025 року: за днями / © Pexels
Церковні свята у січні 2025 року: за днями / Фото: Pexels
  • 16 січня – поклін чесним оковам святого апостола Петра;
  • 17 січня – святого преподобного Антонія Великого;
  • 18 січня – святих Анатасія і Кирила, архієпископів Олександрійських;
  • 19 січня – святого преподобного Макарія Єгипетського;
  • 20 січня – святого преподобного Євтимія Великого;
  • 21 січня – святого ісповідника Максима; святого мученика Неофіта;
  • 22 січня – святого апостола Тимотея; святого преподобного мученика Анастасія Персидського;
  • 23 січня – святого священномученика Климента; святого мученика Агатангела;
  • 24 січня – святої преподобної Ксенії Римлянки;
  • 25 січня – святого Григорія Богослова, архієпископа Царгородського;
  • 26 січня – святих преподобних Ксенофонта і Марії;
  • 27 січня – перенесення мощей святого Івана Златоустого;
  • 28 січня – святого преподобного Єфрема Сирійця;
  • 29 січня – перенесення мощей святого священномученика Ігнатія Богоносця;
  • 30 січня Трьох святих: Василія Великого, Івана Богослова і Івана Златоустого;
  • 31 січня – святих чудотворників і безсрібників Кира та Івана.

Нагадаємо, що раніше ми писали про церковний календар на грудень 2024 року.

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