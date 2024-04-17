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Церковний календар на травень 2024 року: дата Великодня та інших важливих релігійних свят

Церковний календар на травень 2024 року: дата Великодня та інших важливих релігійних свят

Церковний календар на травень 2024 року / Фото: Unsplash

Після переходу ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар 1 вересня 2023 року багато церковних свят змінили свої дати. Однак, нововведення не торкнулося святкування Великодня. Коли будемо святкувати найсвітліше церковне свято?

Церковний календар на травень 2024 року: перелік свят за новим календарем

Які церковні свята будуть у травні 2024 року – календар за днями, щоб запам'ятати нові дати святкувань:

  • 1 травня –  Велика середа; пророка Єремії; священномученика Макарія, митрополита Київського; благовірної Тамари, цариці Грузинської;
  • 2 травня Великий четвер; спомин Таємної вечері; святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського; мучеників Єспера і Зої та їхніх дітей Киріака і Феодула;
  • 3 травня Велика (Страсна) п’ятниця; спомин святих спасительних страстей Господа нашого Ісуса Христа; святих Тимофія і Маври; Феодосія, ігумена Києво-Печерського; Петра Чудотворця, єпископа Аргоського;
  • 4 травня Велика субота; мучениці Пелагеї; священномученика Еразма, єпископа Формійського; священномученика Альвіана, єпископа Анейського, та учнів його;
  • 5 травня Світле Христове Воскресіння (Великдень); мучениці Ірини;
  • 6 травня Світлий понеділок; праведного Юва Багатостраждального; мучеників Варвари, Вакха, Калимаха, Діонісія, Парфенія;
  • 7 травня Світлий вівторок; Іверської ікони Божої Матері; мученика Акакія; преподобних Іоана Зедазнійського та його учнів; преподобного Платона Студійського; Феодори Солунської;
  • 8 травня Світла середа; апостола і євангелиста Івана Богослова; преподобного Арсенія Великого;
  • 9 травня – Світлий четвер; перенесення мощей святого Миколая з Мир Лікійських у місто Бари; пророка Ісаї;
  • 10 травня Світла п’ятниця; ікони Божої Матері "Живоносне джерело"; апостола Симона Зилота;
  • 11 травня Світла субота; священномученика Мокія; рівноапостольних Кирила та Мефодія;
  • 12 травня апостола Фоми; святителя Епіфанія, єпископа Кіпрського; святителя Германа, патріарха Константинопольського;
  • 13 травнямучениці Гликерії і з нею Лаодикія;
  • 14 травня мученика Ісидора; мученика Максима;
Які церковні свята будемо святкувати у травні 2024 року / © Unsplash
Які церковні свята будемо святкувати у травні 2024 року / Фото: Unsplash
  • 15 травня преподобного Пахомія Великого; преподобного Ахиллія, єпископа Лариссійського;
  • 16 травня преподобного Феодора Освяченого; святителя Олександра, єпископа Єрусалимського;
  • 17 травня апостола Андроника і святої Юнії;
  • 18 травнясвятих отців семи вселенських соборів; мучеників Феодота Анкирського, Петра, Діонісія, Андрія, Павла, Христини;
  • 19 травня святих жінок-мироносиць; праведних Йосифа Аримафейського і Никодима;
  • 20 травня мучеників Фалалея, Олександра і Астерія;
  • 21 травня рівноапостольного царя Костянтина і матері його цариці Олени;
  • 22 травня мученика Василіска;
  • 23 травняпреподобного Михайла Сповідника, єпископа Синадського;
  • 24 травня преподобного Симеона Стовпника на Дивній горі;
  • 25 травня Третє віднайдення глави Івана Предтечі;
  • 26 травня апостолів від 70-ти Карпа й Алфея; мучеників Аверкія та Олени;
  • 27 травня –  священномученика Ферапонта, єпископа Сардійського;
  • 28 травня преподобного Микити Сповідника, єпископа Халкидонського; священномученика Євтихія, єпископа Мелітинського;
  • 29 травня мучениці Феодосії;
  • 30 квітня преподобного Ісаакія Сповідника, ігумена обителі Далматської;
  • 31 травняапостола від 70-ти Єрма.

Нагадаємо, що раніше ми писали про церковний календар на квітень 2024 року.

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