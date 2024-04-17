Церковний календар на травень 2024 року: дата Великодня та інших важливих релігійних свят

Після переходу ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар 1 вересня 2023 року багато церковних свят змінили свої дати. Однак, нововведення не торкнулося святкування Великодня. Коли будемо святкувати найсвітліше церковне свято?

Церковний календар на травень 2024 року: перелік свят за новим календарем

Які церковні свята будуть у травні 2024 року – календар за днями, щоб запам'ятати нові дати святкувань:

1 травня – Велика середа; пророка Єремії; священномученика Макарія, митрополита Київського; благовірної Тамари, цариці Грузинської ;

– ; 2 травня – Великий четвер; спомин Таємної вечері; святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського; мучеників Єспера і Зої та їхніх дітей Киріака і Феодула ;

– ; 3 травня – Велика (Страсна) п’ятниця; спомин святих спасительних страстей Господа нашого Ісуса Христа; святих Тимофія і Маври; Феодосія, ігумена Києво-Печерського; Петра Чудотворця, єпископа Аргоського ;

– ; 4 травня – Велика субота; мучениці Пелагеї; священномученика Еразма, єпископа Формійського; священномученика Альвіана, єпископа Анейського, та учнів його ;

– ; 5 травня – Світле Христове Воскресіння (Великдень); мучениці Ірини ;

– ; 6 травня – Світлий понеділок; праведного Юва Багатостраждального; мучеників Варвари, Вакха, Калимаха, Діонісія, Парфенія ;

– ; 7 травня – Світлий вівторок; Іверської ікони Божої Матері; мученика Акакія; преподобних Іоана Зедазнійського та його учнів; преподобного Платона Студійського; Феодори Солунської ;

– ; 8 травня – Світла середа; апостола і євангелиста Івана Богослова; преподобного Арсенія Великого ;

– ; 9 травня – Світлий четвер; перенесення мощей святого Миколая з Мир Лікійських у місто Бари; пророка Ісаї;

– Світлий четвер; перенесення мощей святого Миколая з Мир Лікійських у місто Бари; пророка Ісаї; 10 травня – Світла п’ятниця; ікони Божої Матері "Живоносне джерело"; апостола Симона Зилота ;

– ; 11 травня – Світла субота; священномученика Мокія; рівноапостольних Кирила та Мефодія ;

– ; 12 травня – апостола Фоми; святителя Епіфанія, єпископа Кіпрського; святителя Германа, патріарха Константинопольського ;

– ; 13 травня – мучениці Гликерії і з нею Лаодикія ;

– ; 14 травня – мученика Ісидора; мученика Максима ;

Які церковні свята будемо святкувати у травні 2024 року / Фото: Unsplash

15 травня – преподобного Пахомія Великого; преподобного Ахиллія, єпископа Лариссійського ;

– ; 16 травня – преподобного Феодора Освяченого; святителя Олександра, єпископа Єрусалимського ;

– ; 17 травня – апостола Андроника і святої Юнії ;

– ; 18 травня – святих отців семи вселенських соборів; мучеників Феодота Анкирського, Петра, Діонісія, Андрія, Павла, Христини ;

– ; 19 травня – святих жінок-мироносиць; праведних Йосифа Аримафейського і Никодима ;

– ; 20 травня – мучеників Фалалея, Олександра і Астерія ;

– ; 21 травня – рівноапостольного царя Костянтина і матері його цариці Олени ;

– ; 22 травня – мученика Василіска ;

– ; 23 травня – преподобного Михайла Сповідника, єпископа Синадського ;

– ; 24 травня – преподобного Симеона Стовпника на Дивній горі ;

– ; 25 травня – Третє віднайдення глави Івана Предтечі ;

– ; 26 травня – апостолів від 70-ти Карпа й Алфея; мучеників Аверкія та Олени ;

– ; 27 травня – священномученика Ферапонта, єпископа Сардійського ;

– ; 28 травня – преподобного Микити Сповідника, єпископа Халкидонського; священномученика Євтихія, єпископа Мелітинського ;

– ; 29 травня – мучениці Феодосії ;

– ; 30 квітня – преподобного Ісаакія Сповідника, ігумена обителі Далматської ;

– ; 31 травня – апостола від 70-ти Єрма.

Нагадаємо, що раніше ми писали про церковний календар на квітень 2024 року.

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