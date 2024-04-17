Церковний календар на травень 2024 року: дата Великодня та інших важливих релігійних свят

Після переходу ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар 1 вересня 2023 року багато церковних свят змінили свої дати. Однак, нововведення не торкнулося святкування Великодня. Коли будемо святкувати найсвітліше церковне свято?
Церковний календар на травень 2024 року: перелік свят за новим календарем
Які церковні свята будуть у травні 2024 року – календар за днями, щоб запам'ятати нові дати святкувань:
- 1 травня – Велика середа; пророка Єремії; священномученика Макарія, митрополита Київського; благовірної Тамари, цариці Грузинської;
- 2 травня – Великий четвер; спомин Таємної вечері; святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського; мучеників Єспера і Зої та їхніх дітей Киріака і Феодула;
- 3 травня – Велика (Страсна) п’ятниця; спомин святих спасительних страстей Господа нашого Ісуса Христа; святих Тимофія і Маври; Феодосія, ігумена Києво-Печерського; Петра Чудотворця, єпископа Аргоського;
- 4 травня – Велика субота; мучениці Пелагеї; священномученика Еразма, єпископа Формійського; священномученика Альвіана, єпископа Анейського, та учнів його;
- 5 травня – Світле Христове Воскресіння (Великдень); мучениці Ірини;
- 6 травня – Світлий понеділок; праведного Юва Багатостраждального; мучеників Варвари, Вакха, Калимаха, Діонісія, Парфенія;
- 7 травня – Світлий вівторок; Іверської ікони Божої Матері; мученика Акакія; преподобних Іоана Зедазнійського та його учнів; преподобного Платона Студійського; Феодори Солунської;
- 8 травня – Світла середа; апостола і євангелиста Івана Богослова; преподобного Арсенія Великого;
- 9 травня – Світлий четвер; перенесення мощей святого Миколая з Мир Лікійських у місто Бари; пророка Ісаї;
- 10 травня – Світла п’ятниця; ікони Божої Матері "Живоносне джерело"; апостола Симона Зилота;
- 11 травня – Світла субота; священномученика Мокія; рівноапостольних Кирила та Мефодія;
- 12 травня – апостола Фоми; святителя Епіфанія, єпископа Кіпрського; святителя Германа, патріарха Константинопольського;
- 13 травня – мучениці Гликерії і з нею Лаодикія;
- 14 травня – мученика Ісидора; мученика Максима;
- 15 травня – преподобного Пахомія Великого; преподобного Ахиллія, єпископа Лариссійського;
- 16 травня – преподобного Феодора Освяченого; святителя Олександра, єпископа Єрусалимського;
- 17 травня – апостола Андроника і святої Юнії;
- 18 травня – святих отців семи вселенських соборів; мучеників Феодота Анкирського, Петра, Діонісія, Андрія, Павла, Христини;
- 19 травня – святих жінок-мироносиць; праведних Йосифа Аримафейського і Никодима;
- 20 травня – мучеників Фалалея, Олександра і Астерія;
- 21 травня – рівноапостольного царя Костянтина і матері його цариці Олени;
- 22 травня – мученика Василіска;
- 23 травня – преподобного Михайла Сповідника, єпископа Синадського;
- 24 травня – преподобного Симеона Стовпника на Дивній горі;
- 25 травня – Третє віднайдення глави Івана Предтечі;
- 26 травня – апостолів від 70-ти Карпа й Алфея; мучеників Аверкія та Олени;
- 27 травня – священномученика Ферапонта, єпископа Сардійського;
- 28 травня – преподобного Микити Сповідника, єпископа Халкидонського; священномученика Євтихія, єпископа Мелітинського;
- 29 травня – мучениці Феодосії;
- 30 квітня – преподобного Ісаакія Сповідника, ігумена обителі Далматської;
- 31 травня – апостола від 70-ти Єрма.
Нагадаємо, що раніше ми писали про церковний календар на квітень 2024 року.
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