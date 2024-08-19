Церковний календар на вересень 2024 року: коли святкуємо Різдво Богородиці та Воздвиження

Запам'ятайте дати двох великих церковних свят, які ми будемо святкувати в перший місяць осені — Різдва Богородиці і Воздвиження Чесного та Животворящого Хреста.

Церковний календар на вересень 2024 року: перелік свят за новим календарем

Які церковні свята будуть у вересні 2024 року – календар за днями, щоб запам'ятати дати святкувань:

1 вересня – початок церковного року; святого преподобного Симеона Стовпника і матері його ;

– ; 2 вересня – святого мученика Маманта; святого преподобного Івана Постника, патріарха Царгородського;

– святого мученика Маманта; святого преподобного Івана Постника, патріарха Царгородського; 3 вересня – святого священномученика Антима, єпископа Нікодимійського; святого преподобного Теоктиста;

– святого священномученика Антима, єпископа Нікодимійського; святого преподобного Теоктиста; 4 вересня – святого священномученика Вавили, єпископа Антіохії; святого пророка Мойсея Боговидця;

– єпископа Антіохії; святого пророка Мойсея Боговидця; 5 вересня – святого пророка Захарії, батька Івана Предтечі ;

– ; 6 вересня – чудо архистратига Михаїла; святих мучеників Євдоксія і тих, хто з ним ;

– ; 7 вересня – святого мученика Созонта ;

– ; 8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці;

– Різдво Пресвятої Богородиці; 9 вересня – святих праведних Йоакима і Анни; святого мученика Северіяна;

– святих праведних Йоакима і Анни; святого мученика Северіяна; 10 вересня – святих мучениць Минодори, Митродори і Німфодори;

– святих мучениць Минодори, Митродори і Німфодори; 11 вересня – святої преподобної Теодори Олександрійської;

– святої преподобної Теодори Олександрійської; 12 вересня – святого священномученика Автонома;

– святого священномученика Автонома; 13 вересня – святого священномученика Корнилія;

– святого священномученика Корнилія; 14 вересня – Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього;

Церковні свята у вересні 2024 року / Фото: Unsplash

15 вересня – святого великомученика Микити;

– святого великомученика Микити; 16 вересня – святої великомучениці Євфимії;

– святої великомучениці Євфимії; 17 вересня – святої мучениці Софії та її дочок: Віри, Надії і Любові;

– святої мучениці Софії та її дочок: Віри, Надії і Любові; 18 вересня – святого преподобного Євменія, єпископа Гортинського;

– святого преподобного Євменія, єпископа Гортинського; 19 вересня – святих мучеників Трохима, Савватія, Доримедонта;

– святих мучеників Трохима, Савватія, Доримедонта; 20 вересня – святого великомученика Євстратія та інших; святих мучеників Михаїла і Теодора;

– святого великомученика Євстратія та інших; святих мучеників Михаїла і Теодора; 21 вересня – святого апостола Кондрата;

– святого апостола Кондрата; 22 вересня – святого священномученика Фоки; святого пророка Йони;

– святого священномученика Фоки; святого пророка Йони; 23 вересня – Зачаття святого Івана Хрестителя;

– Зачаття святого Івана Хрестителя; 24 вересня – святої первомучениці та рівноапостольної Текли ;

– ; 25 вересня – святої преподобної Євфросинії;

– святої преподобної Євфросинії; 26 вересня – святого апостола і євангеліста Івана Богослова;

– святого апостола і євангеліста Івана Богослова; 27 вересня – святих мучеників Калістрата і дружини його; святого преподобного Ніла Гротафер;

– святих мучеників Калістрата і дружини його; святого преподобного Ніла Гротафер; 28 вересня – святого ісповідника Харитона; святого В'ячеслава;

– святого ісповідника Харитона; святого В'ячеслава; 29 вересня – святого преподобного Киріяка самітника;

– святого преподобного Киріяка самітника; 30 вересня – святого священномученика Григорія, єпископа Великої Вірменії.

Нагадаємо, що раніше ми писали про церковний календар на серпень 2024 року.