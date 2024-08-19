Церковний календар на вересень 2024 року: коли святкуємо Різдво Богородиці та Воздвиження

Запам'ятайте дати двох великих церковних свят, які ми будемо святкувати в перший місяць осені — Різдва Богородиці і Воздвиження Чесного та Животворящого Хреста.
Церковний календар на вересень 2024 року: перелік свят за новим календарем
Які церковні свята будуть у вересні 2024 року – календар за днями, щоб запам'ятати дати святкувань:
- 1 вересня – початок церковного року; святого преподобного Симеона Стовпника і матері його;
- 2 вересня – святого мученика Маманта; святого преподобного Івана Постника, патріарха Царгородського;
- 3 вересня – святого священномученика Антима, єпископа Нікодимійського; святого преподобного Теоктиста;
- 4 вересня – святого священномученика Вавили, єпископа Антіохії; святого пророка Мойсея Боговидця;
- 5 вересня – святого пророка Захарії, батька Івана Предтечі;
- 6 вересня – чудо архистратига Михаїла; святих мучеників Євдоксія і тих, хто з ним;
- 7 вересня – святого мученика Созонта;
- 8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці;
- 9 вересня – святих праведних Йоакима і Анни; святого мученика Северіяна;
- 10 вересня – святих мучениць Минодори, Митродори і Німфодори;
- 11 вересня – святої преподобної Теодори Олександрійської;
- 12 вересня – святого священномученика Автонома;
- 13 вересня – святого священномученика Корнилія;
- 14 вересня – Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього;
- 15 вересня – святого великомученика Микити;
- 16 вересня – святої великомучениці Євфимії;
- 17 вересня – святої мучениці Софії та її дочок: Віри, Надії і Любові;
- 18 вересня – святого преподобного Євменія, єпископа Гортинського;
- 19 вересня – святих мучеників Трохима, Савватія, Доримедонта;
- 20 вересня – святого великомученика Євстратія та інших; святих мучеників Михаїла і Теодора;
- 21 вересня – святого апостола Кондрата;
- 22 вересня – святого священномученика Фоки; святого пророка Йони;
- 23 вересня – Зачаття святого Івана Хрестителя;
- 24 вересня – святої первомучениці та рівноапостольної Текли;
- 25 вересня – святої преподобної Євфросинії;
- 26 вересня – святого апостола і євангеліста Івана Богослова;
- 27 вересня – святих мучеників Калістрата і дружини його; святого преподобного Ніла Гротафер;
- 28 вересня – святого ісповідника Харитона; святого В'ячеслава;
- 29 вересня – святого преподобного Киріяка самітника;
- 30 вересня – святого священномученика Григорія, єпископа Великої Вірменії.
Нагадаємо, що раніше ми писали про церковний календар на серпень 2024 року.