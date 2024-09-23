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Церковний календар на жовтень 2024 року: нова дата великого свята Покрови Пресвятої Богородиці

Церковний календар на жовтень 2024 року: нова дата великого свята Покрови Пресвятої Богородиці

Церковний календар на жовтень 2024 року / Фото: Unsplash

Запам'ятайте дати двох великих церковних свят, які ми будемо святкувати в перший місяць осені — Різдва Богородиці і Воздвиження Чесного та Животворящого Хреста.

Церковний календар на жовтень 2024 року: перелік свят за новим календарем

Які церковні свята будуть у жовтні 2024 року – календар за днями, щоб запам'ятати дати святкувань:

  • 1 жовтня Покрова Пресвятої Богородиці; святого преподобного Романа Сладкопівця;
  • 2 жовтня – святого священномученика Кипріяна; святої священомучениці Юстини, святого преподобного Андрія;
  • 3 жовтня – святого священномученика Діонісія Ареопагіта;
  • 4 жовтня – святого священномученика Єротея, єпископа Атенського; святого преподобного Франциска Асижського;
  • 5 жовтня – святої мучениці Харитини;
  • 6 жовтня – святого апостола Томи;
  • 7 жовтня – святих мучеників Сергія та Вакха;
  • 8 жовтня – святої преподобної Пелагії;
  • 9 жовтня – святого апостола Якова Алфеєвого;
  • 10 жовтня – святих мучеників Євлампія та Євлампії;
  • 11 жовтня – святого апостола Филипа; святого преподобного Теофана, єпископа Нікейського;
  • 12 жовтня – святих мучеників Прова, Тараха та Андроніка; святого преподобного Косми;
  • 13 жовтня – святих мучеників Карпа, Папіли і Агатоніки;
  • 14 жовтня – святої преподобної Параскеви Тарнавської; святих мучеників Назарія та інших;
Церковні свята у жовтні 2024 року / © Unsplash
Церковні свята у жовтні 2024 року / Фото: Unsplash
  • 15 жовтня – Святих Отців VII Вселенського Собору; святого преподобного Євтимія Нового; святого преподобномученика Лукіяна;
  • 16 жовтня – святого мученика Лонгина, сотника;
  • 17 жовтня – святого пророка Осії; святого преподобномученика Андрія Критського;
  • 18 жовтня – святого апостола і євангеліста Луки;
  • 19 жовтня – святого пророка Йоіла; святого мученика Уара; святого преподобного Івана;
  • 20 жовтня – святого великомученика Артемія;
  • 21 жовтня – святого преподобного Іларіона Великого;
  • 22 жовтня – святого рівноапостольного Аверкія, єпископа Єрапольського;
  • 23 жовтня – святого апостола Якова;
  • 24 жовтня – святого мученика Аретти і тих, хто з ним;
  • 25 жовтня – святих мучеників Маркіяна і Мартирія;
  • 26 жовтня – святого великомученика Димитрія Мироточця;
  • 27 жовтня – святого мученика Нестора; святих мучеників Капітоліни і Єротиїди;
  • 28 жовтня – святих мучеників Терентія і Неоніли; святої мучениці Параскеви П'ятниці;
  • 29 жовтня – святої преподобномучениці Анастасії;
  • 30 жовтня – святих мучеників Зиновія і Зиновії, сестри його;
  • 31 жовтня – святих апостолів Стахія, Амплія та інших; святого мученика Епімаха.

Нагадаємо, що раніше ми писали про церковний календар на вересень 2024 року.

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