Церковний календар на жовтень 2024 року: нова дата великого свята Покрови Пресвятої Богородиці

Запам'ятайте дати двох великих церковних свят, які ми будемо святкувати в перший місяць осені — Різдва Богородиці і Воздвиження Чесного та Животворящого Хреста.

Церковний календар на жовтень 2024 року: перелік свят за новим календарем

Які церковні свята будуть у жовтні 2024 року – календар за днями, щоб запам'ятати дати святкувань:

1 жовтня – Покрова Пресвятої Богородиці; святого преподобного Романа Сладкопівця;

– святого преподобного Романа Сладкопівця; 2 жовтня – святого священномученика Кипріяна; святої священомучениці Юстини, святого преподобного Андрія;

– святого священномученика Кипріяна; святої священомучениці Юстини, святого преподобного Андрія; 3 жовтня – святого священномученика Діонісія Ареопагіта;

– святого священномученика Діонісія Ареопагіта; 4 жовтня – святого священномученика Єротея, єпископа Атенського; святого преподобного Франциска Асижського;

– святого священномученика Єротея, єпископа Атенського; святого преподобного Франциска Асижського; 5 жовтня – святої мучениці Харитини;

– святої мучениці Харитини; 6 жовтня – святого апостола Томи;

– святого апостола Томи; 7 жовтня – святих мучеників Сергія та Вакха;

– святих мучеників Сергія та Вакха; 8 жовтня – святої преподобної Пелагії;

– святої преподобної Пелагії; 9 жовтня – святого апостола Якова Алфеєвого;

– святого апостола Якова Алфеєвого; 10 жовтня – святих мучеників Євлампія та Євлампії;

– святих мучеників Євлампія та Євлампії; 11 жовтня – святого апостола Филипа; святого преподобного Теофана, єпископа Нікейського;

– святого апостола Филипа; святого преподобного Теофана, єпископа Нікейського; 12 жовтня – святих мучеників Прова, Тараха та Андроніка; святого преподобного Косми;

– святих мучеників Прова, Тараха та Андроніка; святого преподобного Косми; 13 жовтня – святих мучеників Карпа, Папіли і Агатоніки;

– святих мучеників Карпа, Папіли і Агатоніки; 14 жовтня – святої преподобної Параскеви Тарнавської; святих мучеників Назарія та інших;

Церковні свята у жовтні 2024 року / Фото: Unsplash

15 жовтня – Святих Отців VII Вселенського Собору; святого преподобного Євтимія Нового; святого преподобномученика Лукіяна;

– Святих Отців VII Вселенського Собору; святого преподобного Євтимія Нового; святого преподобномученика Лукіяна; 16 жовтня – святого мученика Лонгина, сотника;

– святого мученика Лонгина, сотника; 17 жовтня – святого пророка Осії; святого преподобномученика Андрія Критського;

– святого пророка Осії; святого преподобномученика Андрія Критського; 18 жовтня – святого апостола і євангеліста Луки;

– святого апостола і євангеліста Луки; 19 жовтня – святого пророка Йоіла; святого мученика Уара; святого преподобного Івана;

– святого пророка Йоіла; святого мученика Уара; святого преподобного Івана; 20 жовтня – святого великомученика Артемія;

– святого великомученика Артемія; 21 жовтня – святого преподобного Іларіона Великого;

– святого преподобного Іларіона Великого; 22 жовтня – святого рівноапостольного Аверкія, єпископа Єрапольського;

– святого рівноапостольного Аверкія, єпископа Єрапольського; 23 жовтня – святого апостола Якова;

– святого апостола Якова; 24 жовтня – святого мученика Аретти і тих, хто з ним;

– святого мученика Аретти і тих, хто з ним; 25 жовтня – святих мучеників Маркіяна і Мартирія;

– святих мучеників Маркіяна і Мартирія; 26 жовтня – святого великомученика Димитрія Мироточця;

– святого великомученика Димитрія Мироточця; 27 жовтня – святого мученика Нестора; святих мучеників Капітоліни і Єротиїди;

– святого мученика Нестора; святих мучеників Капітоліни і Єротиїди; 28 жовтня – святих мучеників Терентія і Неоніли; святої мучениці Параскеви П'ятниці;

– святих мучеників Терентія і Неоніли; святої мучениці Параскеви П'ятниці; 29 жовтня – святої преподобномучениці Анастасії;

– святої преподобномучениці Анастасії; 30 жовтня – святих мучеників Зиновія і Зиновії, сестри його;

– святих мучеників Зиновія і Зиновії, сестри його; 31 жовтня – святих апостолів Стахія, Амплія та інших; святого мученика Епімаха.

Нагадаємо, що раніше ми писали про церковний календар на вересень 2024 року.