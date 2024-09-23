Церковний календар на жовтень 2024 року: нова дата великого свята Покрови Пресвятої Богородиці

Запам'ятайте дати двох великих церковних свят, які ми будемо святкувати в перший місяць осені — Різдва Богородиці і Воздвиження Чесного та Животворящого Хреста.
Церковний календар на жовтень 2024 року: перелік свят за новим календарем
Які церковні свята будуть у жовтні 2024 року – календар за днями, щоб запам'ятати дати святкувань:
- 1 жовтня – Покрова Пресвятої Богородиці; святого преподобного Романа Сладкопівця;
- 2 жовтня – святого священномученика Кипріяна; святої священомучениці Юстини, святого преподобного Андрія;
- 3 жовтня – святого священномученика Діонісія Ареопагіта;
- 4 жовтня – святого священномученика Єротея, єпископа Атенського; святого преподобного Франциска Асижського;
- 5 жовтня – святої мучениці Харитини;
- 6 жовтня – святого апостола Томи;
- 7 жовтня – святих мучеників Сергія та Вакха;
- 8 жовтня – святої преподобної Пелагії;
- 9 жовтня – святого апостола Якова Алфеєвого;
- 10 жовтня – святих мучеників Євлампія та Євлампії;
- 11 жовтня – святого апостола Филипа; святого преподобного Теофана, єпископа Нікейського;
- 12 жовтня – святих мучеників Прова, Тараха та Андроніка; святого преподобного Косми;
- 13 жовтня – святих мучеників Карпа, Папіли і Агатоніки;
- 14 жовтня – святої преподобної Параскеви Тарнавської; святих мучеників Назарія та інших;
- 15 жовтня – Святих Отців VII Вселенського Собору; святого преподобного Євтимія Нового; святого преподобномученика Лукіяна;
- 16 жовтня – святого мученика Лонгина, сотника;
- 17 жовтня – святого пророка Осії; святого преподобномученика Андрія Критського;
- 18 жовтня – святого апостола і євангеліста Луки;
- 19 жовтня – святого пророка Йоіла; святого мученика Уара; святого преподобного Івана;
- 20 жовтня – святого великомученика Артемія;
- 21 жовтня – святого преподобного Іларіона Великого;
- 22 жовтня – святого рівноапостольного Аверкія, єпископа Єрапольського;
- 23 жовтня – святого апостола Якова;
- 24 жовтня – святого мученика Аретти і тих, хто з ним;
- 25 жовтня – святих мучеників Маркіяна і Мартирія;
- 26 жовтня – святого великомученика Димитрія Мироточця;
- 27 жовтня – святого мученика Нестора; святих мучеників Капітоліни і Єротиїди;
- 28 жовтня – святих мучеників Терентія і Неоніли; святої мучениці Параскеви П'ятниці;
- 29 жовтня – святої преподобномучениці Анастасії;
- 30 жовтня – святих мучеників Зиновія і Зиновії, сестри його;
- 31 жовтня – святих апостолів Стахія, Амплія та інших; святого мученика Епімаха.
Нагадаємо, що раніше ми писали про церковний календар на вересень 2024 року.