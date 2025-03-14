Цей багаторічник стане справжньою окрасою вашої клумби: квітне до самих холодів

Якщо ви хочете до самої осені милуватися гарними різнобарвними квітами, вам варто посадити цей багаторічник.

Газанія – це невимовно чарівна рослина, яка квітне від початку літа до середини осені й невибаглива у догляді. Її ефектні суцвіття схожі на великі променисті ромашки, квіти просто захоплюють розмаїттям відтінків – від вогненно-червоних і сонячних жовтих до ніжних білих і соковитих помаранчевих. Вузьке витягнуте листя газанії вирізняється насиченим смарагдовим кольором, створюючи прекрасне тло для яскравих квітів.

Щоб газанія радувала пишним і тривалим цвітінням, їй необхідно забезпечити достатню кількість світла й тепла. Ця світлолюбна рослина, яка добре росте на дренованому ґрунті і любить помірний полив.

Оптимальний час для висівання газанії – це рання весна або рання осінь. Для рослини треба вибрати сонячне місце і підготувати ґрунт, збагативши його компостом чи перегноєм, щоб забезпечити квітам необхідні поживні речовини.

Цей багаторічник не потребує якихось спеціальних умов чи догляду, можна підживлювати його спеціалізованими добривами для квітучих рослин, тоді газанія випускатиме багато бутонів. Лише треба видаляти зів'ялі суцвіття – це стимулюватиме появу нових квітів і подовжить період цвітіння.

Газанія зазвичай формує невеличкі акуратні кущики, що робить її чудовим вибором для створення барвистих бордюрів, яскравих клумб і мальовничих квіткових композицій у контейнерах.

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