Цей копійчаний аптечний засіб відчистить жовтизну за 1 хвилину: як відбілити пластик

Речі з пластику має кожен у своєму домі, з нього виготовляється безліч пристроїв, ємностей для їжі та побутових приладів. Але з часом білий пластик набуває жовтого кольору. Це може статися через зміну температури, неправильний догляд або з плином часу. Тоді пластикові елементи на вимикачах, мікрохвильовках, пральних машинках, холодильниках та кондиціонерах набувають досить непривабливого жовтуватого відтінку. Як відбілити жовтий пластик без будь-яких труднощів за допомогою лише одного копійчаного засобу - читайте далі.

Як відбілити жовтий пластик за 1 хвилину

Чудо-засіб, за допомогою якого можна позбутися неприємного жовтого кольору на пластику, називається димексид. Його можна придбати у будь-якій аптеці за дуже доступною ціною, але результат буде настільки ефективним, що це вас здивує.

Аби відбілити пластик димексидом, візьміть ватний диск і капніть на нього кілька крапель засобу. Але перед цим обов’язково вдягніть рукавички. Потім варто добре обробити жовту поверхню, починаючи з непомітної ділянки. Це потрібно для того, аби протестувати: чи не пошкодить димексид пластику.

Як ще очистити пластик від жовтизни: 7 ефективних способів

Господарське мило. Такий спосіб буде ефективним, якщо пластик став жовтуватого кольору через жирний наліт чи бруд. Для того, щоб почистити пластик, потрібно натерти пів бруска мила та налити 150 мл води. Цей розчин наносимо на брудну поверхню і чекаємо 20 хвилин. Потім варто добре вимити пластикову поверхню чистою водою.

Такий спосіб буде ефективним, якщо пластик став жовтуватого кольору через жирний наліт чи бруд. Для того, щоб почистити пластик, потрібно натерти пів бруска мила та налити 150 мл води. Цей розчин наносимо на брудну поверхню і чекаємо 20 хвилин. Потім варто добре вимити пластикову поверхню чистою водою. Зубний порошок та крейда. Якщо плями з’явилися нещодавно, то така суміш допоможе їх відбілити. Потрібно у рівних частинах змішати порошок, крейду та воду, щоб утворилася паста. Потім нанесіть її на 10-15 хвилин на пляму і змийте водою.

Якщо плями з’явилися нещодавно, то така суміш допоможе їх відбілити. Потрібно у рівних частинах змішати порошок, крейду та воду, щоб утворилася паста. Потім нанесіть її на 10-15 хвилин на пляму і змийте водою. Пральний порошок та сода. Потрібно змішати складники у рівних частинах у пів літрі води, нанести на поверхню на кілька годин, потім ретельно змити водою. Такий засіб чудово впорається з брудом на підвіконнях.

Потрібно змішати складники у рівних частинах у пів літрі води, нанести на поверхню на кілька годин, потім ретельно змити водою. Такий засіб чудово впорається з брудом на підвіконнях. Лимонна кислота і хлор. Варто нанести суміш із лимонної кислоти та хлору у рівних пропорціях на жовту поверхню на 30 хвилин. Засіб чудово відбілить пластик, потім потрібно його добре промити водою.

Варто нанести суміш із лимонної кислоти та хлору у рівних пропорціях на жовту поверхню на 30 хвилин. Засіб чудово відбілить пластик, потім потрібно його добре промити водою. Перекис водню. Цей засіб не шкідливий для пластика, тому його можна використовувати постійно для видалення жовтизни з білих пластмасових поверхонь.

Цей засіб не шкідливий для пластика, тому його можна використовувати постійно для видалення жовтизни з білих пластмасових поверхонь. Оцет також може повернути пластику колишню білизну, але його не варто застосовувати на чутливих поверхнях. Спочатку його краще протестувати.

також може повернути пластику колишню білизну, але його не варто застосовувати на чутливих поверхнях. Спочатку його краще протестувати. Нашатирний спирт. Цей засіб підійде лише для щільного пластику. Оскільки він не лише видаляє жовтизну, а також може зруйнувати верхній шар пластику.

Раніше ми писали, як позбутися молі в будинку раз і назавжди без хімії.

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