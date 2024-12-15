Цей копійчаний засіб швидко відчистить ваш пуховик від будь-яких плям і забруднень

Пуховик – одна з найпопулярніших зимових речей, але з часом він втрачає свою привабливість через забруднення, особливо в ділянці комірів, манжетів або плечей.

Якщо ваш улюблений пуховик забруднився, не поспішайте відносити його до хімчистки чи прати в машинці. Є прекрасний копійчаний засіб, який на відмінно впорається із забрудненням на комірі чи манжетах. Розповідаємо, як відчистити засалений пуховик у домашніх умовах.

Як використовувати перекис водню для чищення пуховика

Досвідчені господині рекомендують звернути увагу на простий, проте вкрай ефективний засіб для чищення – перекис водню. Він на відмінно впорається із засмальцьованими ділянками на куртці та поверне її первозданну чистоту. Перекис водню не шкодить тканині чи наповнювачеві куртки, тому засіб цілком безпечний.

Як відчистити куртку за допомогою перекису водню.

Змішайте у мисці одну столову ложку перекису водню та 200 мл теплої води. За допомогою м'якої губки чи тканини нанесіть розчин на забруднені ділянки одягу, акуратно протираючи їх. Після чищення ретельно промийте оброблені місця чистою водою і залиште пуховик на свіжому повітрі, щоб він повністю висох.

Які переваги чищення пуховика перекисом водню

Економія. Цей засіб можна придбати в будь-якій аптеці, він коштує значно дешевше за послуги хімчистки. Безпечність. Такий спосіб не шкодить більшості тканин, якщо не використовувати агресивний засіб у чистому вигляді. Знезараження. Перекис водню має антисептичну властивість, тому ваша куртка буде не лише чистою, а й стерильною.

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