Цей лайфгак зібрав понад 2 мільйони переглядів в TikTok: навіщо класти цукор поряд з сиром

Одним з найпопулярніших продуктів серед українців можна назвати саме сир. Однак, часто його неправильно зберігають, що призводить до зменшення терміну його придатності.

Мало хто б здогадався, що твердий сир можна зберігати зі шматком цукру (або 1 ч. ложкою цього продукту). В TikTok відео з цим способом зібрало чимало коментарів та переглядів.

Автор ролика стверджує, що він постійно кладе у контейнер, в якому зберігає сир, кубик цукру. Навіщо він так робить? Все дуже просто. Вся справа в тому, що сир в пакеті швидко пліснявіє, а якщо покласти його в герметичну ємність і ще й додати цукор, то останній вбиратиме в себе всю зайву вологу.

В коментарях люди порадили свої способи зберігання сиру. Наприклад, дехто каже, що можна загорнути його у пергаментний папір. А інші стверджують, що найкращий спосіб — це нарізати сир невеликими кубиками, заморозити їх і витягувати за потреби. Звичайно, були й такі, хто радив купувати лише такий шматок сиру, який можна з'їсти за 2-3 дні.

Як правильно зберігати сир в холодильнику: дієві поради

Слід нагадати, що лише за правильних умов зберігання сиру можна отримати свіжий продукт з тими ароматом і смаком, які були набуті у період його дозрівання. Коли ви кладете сир у холодильник, важливо звернути увагу на такі моменти як:

температура;

вологість.

Сирні продукти мають свій термін придатності, а тому після відкриття їх не можна зберігати надто довго. Сири полюбляють прохолоду, але не сильний холод. А тому для більшості видів ідеальною температурою зберігання буде 2-6 градусів.

Однак, слід також зазначити, що свіжі сири (моцарела тощо) повинна лежати у найхолоднішому місці в холодильній камері (тобто, внизу). Напівтверді та тверді сири (пармезан, чеддер) полюбляють, коли середовище дещо "тепліше" — їх краще розміщувати на верхніх полицях. А ще сир дуже добре вбирає сторонні запахи. Тому його потрібно захищати харчовою плівкою, контейнером чи фольгою.

Через занадто високу температуру може пришвидшитися зростання бактерій, а через низьку смак і структура продукту зміняться.

Вологість також відіграє важливу роль. Особливо у зберіганні таких видів як вершковий чи з блакитною пліснявою. Вони потребують підвищеної вологості для збереження своїх якостей.

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