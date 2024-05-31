Навіщо додавати лід під час смаження яєчні: цього ви точно не знали

Ніщо так не допомагає відчути себе професійним шеф-кухарем, як ідеальна яєчня на власній кухні.

Смажене яйце не завжди виходить ідеальним. Гурманів може не влаштувати консистенція, вигляд страви та результати приготування. У одних випадках жовток приготований так, як треба, а білок не повністю згортається. У інших випадках біла частина яєчні “схоплюється”, проте відбувається і згортання жовтка.

Втім, існує простий спосіб забезпечити збереження балансу, коли білок повністю приготований, а жовток залишається рідким. Про це пише Allrecipes.

Спочатку давайте розглянемо основи приготування яєчні. Гарна яєчня починається з антипригарної сковорідки, вершкового масла або олії і, звичайно ж, свіжих яєць.

Спочатку розігрійте сковорідку на середньому вогні, а потім, коли вона нагріється до ідеальної температури, покладіть яйця. Ви можете розбити їх прямо над сковорідкою або, якщо хочете бути особливо обережними, розбити їх у миску та акуратно вилити яйця на сковорідку з невеликої висоти.

Як смажити яєчню з льодом

Тепер можна додати кілька кубиків льоду. Покладіть лід у відкриту частину сковорідки подалі від яєць (щоб вони не залилися водою), зменшіть вогонь до мінімуму і накрийте сковорідку кришкою.

Як це працює

Додавання льоду (або води) створює пару в гарячій сковорідці, і коли вона потрапляє під кришку, пара готує навколишню оболонку яйця — ту частину, яка безпосередньо не торкається джерела тепла.

Тепло від пари досить м'яке, щоб не переварити яйця, але створює тонку оболонку навколо жовтка, яка утримує його цілим і неушкодженим, поки він не потрапить до вас на тарілку.

Це майже як варити і смажити яйця одночасно. І, найголовніше, це позбавляє вас від слизької та напівсирої оболонки вашого сніданку.

Раніше ми писали про те, що сирі яйця можна заморожувати і зберігати в морозильній камері набагато довше, ніж в холодильнику. І для цього вам якраз і знадобиться форма для льоду. Подробиці — за посиланням.

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