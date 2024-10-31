Цей лайфгак знають одиниці, але він дуже корисний: навіщо опускати масло в підсолену воду

Зазвичай ідеальний сніданок включає хрумкий тост із французького багета та ніжного масла, яке плавиться на хлібі. Проте для такого результату важливо, щоб масло не було щойно з холодильника.

Чи обов'язково зберігати масло в холодильнику

Однозначної відповіді на це питання немає. Домашнє масло, зроблене зі свіжих непастеризованих вершків або молока, обов’язково потрібно зберігати в холодильнику, оскільки за кімнатної температури воно швидко псується через швидкий розвиток бактерій на поверхні.

Магазинне масло виготовляють із пастеризованого молока, що робить його стійкішим до зростання бактерій, тому його можна не зберігати в холодильнику.

Завдяки низькому вмісту білків та вуглеводів вершкове масло не псується так швидко, як інші молочні продукти. Ці речовини є джерелом живлення для бактерій та цвілі, пояснює дієтолог і фахівець з безпеки харчових продуктів Брай Белл.

Як зберігати масло без холодильника довго

Без холодильника масло можна зберігати до тижня, оскільки пізніше воно може стати гірким і зіпсуватися. Однак у Франції в XIX столітті винайшли цікаву маслянку, яку можна використовувати й сьогодні.

Французька маслянка складається з резервуара для масла і піддону з підсоленою водою. Зануривши масло в підсолену воду, можна зменшити його контакт з киснем, запобігаючи окисленню. Регулярно змінюючи воду, масло можна зберігати в такому вигляді близько місяця.

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