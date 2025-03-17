Цей маринад зробить найсухіше куряче м’ясо ніжним і соковитим: секрет від професійних кухарів

Маринування – це спосіб консервування харчових продуктів, що ґрунтується на дії кислоти, яка в тандемі з сіллю пригнічує життєдіяльність багатьох мікроорганізмів у м’ясі, рибі чи овочах.
Щоб ваша курочка вийшла соковитою, ніжною й ароматною, також мала хрустку скориночку, важливо правильно її замаринувати. Професійні кухарі діляться секретами, як приготувати ідеальний маринад для курячого м’яса.
Як приготувати ідеальний маринад для курячого м’яса: поради професійних кухарів
- Спосіб приготування маринаду для курки. Треба взяти по столовій ложці соєвого соусу та соусу теріякі, стільки ж кетчупу з перцем чилі. Все ретельно перемішайте, вичавіть туди зубчик часнику, додайте один грам солі – і все, маринад готовий. Для маринування краще брати куряче м’ясо на кістці – стегна чи крильця, тоді воно буде більш соковитим і матиме хрустку золотаву скоринку.
- Скільки часу маринувати м’ясо. Покладіть у маринад куряче м’ясо, добре перемішайте і поставте в холодильник на 2 години. Якщо ви бажаєте отримати більш насичене м’ясо, можна залишити його маринуватися на ніч. Коли страва потрібна терміново, маринувати необхідно хвилин 10-15.
- Як готувати. Розігрійте духовку до 180°C, застеліть деко пергаментом і викладіть куряче м’ясо. Запікати треба 20-15 хвилин, доки не з’явиться золотава скоринка. Найкраще подавати запечену курятину з рисом та овочами.
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