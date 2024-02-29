Цей метод підвищить урожайність полуниці в 5 разів: кущі плодоноситимуть до самої осені

Щоб отримувати максимальний урожай зі своєї грядки, полуницю треба регулярно підживлювати, мульчувати й поливати. Є ще один секрет, який підвищує врожайність кущів у кілька разів. Досвідчені господарі знають, що полуниця потребує особливого догляду саме під час дозрівання ягід. Розповідаємо, який трюк здатен підвищити урожайність полуниці в п’ять разів.

Який найкращий метод догляду за полуницею в період дозрівання ягід

Коли ягоди починають спіти, полуничні квітконоси лягають на землю, бо не витримують їхньої ваги. Що призводить до ряду негативних наслідків:

Ягоди можуть бути кислими через нестачу сонячного світла.

Самі кущі не мають можливості провітрюватися через загущення.

Полуниця може загнивати, тому знижується врожайність.

Щоб уся робота по догляду за полуницею не зійшла нанівець, досвідчені садівники винайшли спосіб створення “букетів” із кущів. Таким чином всі ягоди дозрівають, не гниють і не обтяжують кущі своєю вагою.

Як створювати “букети” із полуниці: покрокова інструкція

Треба взяти канцелярську гумку, натягнути на руку, охопити кущ і пересунути гумку на полуницю. Таким чином необхідно обробити кожен кущ. У такому букеті всі ягоди будуть отримувати належну кількість сонця, тому швидко поспіють, до того ж, увесь урожай на грядці буде збережено. Періодично такі букети варто перевіряти на шкідників, якщо у гущині заведуться паразити, букети треба розв’язувати, щоб обробити кущі. Також кущі полуниці необхідно проріджувати. Оскільки в гущині при надмірній вологості можуть спалахнути хвороби. Треба зробити букет вільним для проникнення повітря й світла.

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