Цей одяг старить жінок 40+: п'ять зимових речей, яких варто позбутися і чим їх замінити

Такий зимовий одяг додасть років десять будь-якій жінці, тому його варто позбутися.

Якщо у вашій шафі залишилися мішкуваті синтетичні речі з паєтками, стразами і бусами, то їх варто негайно позбутися. Бо одяг не по фігурі з дешевого матеріалу візуально додає віку та збільшує об’єм талії. Якщо бажаєте мати привабливий та елегантний вигляд після сорока років, тоді не слід носити цих п’яти речей. Розповідаємо, від чого варто відмовитися, а що одягати, щоб мати приголомшливий вигляд.

Раніше ми писали про п'ять ознак того, що ваш пуховик застарів і чим його краще замінити.

Силуетний пуховик

Який зимовий одяг додає віку / Фото: pixabay.com

Ця модель куртки втратила свою актуальність ще кілька років тому. До того ж, такий пуховик спотворює загальний образ, особливо якщо він має хутряний комір чи великі принти. Наразі в трендах подовжені куртки прямого крою у монохромних кольорах, що не мають блискучої дешевої фурнітури.

Короткий пуховик

Який зимовий одяг додає віку / Фото: pixabay.com

Він не лише непрактичний, а ще й виглядатиме досить безглуздо на жінці, якій трохи за сорок. Тим паче, зараз є куртки подовжених моделей – стьобані, авіатори, бомбери тощо, які органічно впишуться в будь-який зимовий образ.

Приталений светр із крупною в’язкою

Який зимовий одяг додає віку / Фото: pixabay.com

Ці моделі вийшли з моди ще кілька років тому. Такий одяг дуже деформує пропорції тіла, спотворюючи фігуру. Буде краще, якщо ви звернете увагу на светри прямого або вільного крою, також для такого віку актуальні моделі суконь-светрів. У такій сукні сорокарічна жінка будь-яких форм матиме привабливий та елегантний вигляд.

Чоботи-панчохи на підборах

Який зимовий одяг додає віку / Фото: pixabay.com

Таке взуття підходить більше для клубів чи тематичних вечірок. Воно зовсім не актуальне взимку, коли на дорогах сніг та ожеледиця, бо в таких чоботах можна легко травмуватися. Натомість для дівчат, яким трішки за сорок, будуть актуальними грубі черевики на широкій підошві, утеплені челсі чи жокейські чоботи.

Приталена дублянка

Який зимовий одяг додає віку / Фото: pixabay.com

Таку річ можна замінити дублянкою вільного крою з широким поясом або авіатором, що зараз на піку трендів. Також варто розглянути варіанти зимових пальт вільного крою з поясом чи ременем, які зараз також актуальні. У такому вбранні ваш образ буде елегантним та приголомшливим.

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