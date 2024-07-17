Цей побутовий прилад вбиває 19 000 людей щороку – науковці попередили про небезпеку

Газові плити давно стали одним із основних побутових приладів американців. Але нове дослідження показує невидимі небезпеки, що ховаються за цим культовим блакитним полум’ям. Дослідники зі Стенфордського університету виявили, що газові плити спричиняють приблизно 19 000 смертей дорослих у США щороку.

Про це пише Inside Climate News.

Рецензоване дослідження також показує, що газові плити збільшують вплив забруднення діоксидом азоту до 75%.

Незважаючи на те, що автори дослідження застерігають від паніки, ризики для здоров’я від газових плит пов’язані з тривалим щоденним впливом шкідливого забруднення повітря в приміщенні.

Рік за роком цей вплив зростає та збільшує ризик респіраторних захворювань.

Ці ризики непропорційно впливають на різні раси. Так, індіанські домогосподарства зазнають на 60% більше впливу діоксиду азоту, ніж у середньому, тоді як чорношкірі та латиноамериканці мають на 20% більше впливу.

"Бідні люди дихають бруднішим повітрям надворі. А якщо у них є газова плита, вони дихають їм і в приміщенні", - зазначив один із авторів дослідження.

Особливо вразливі діти. Вдихання діоксиду азоту, чадного газу та бензолу з газових плит, навіть у невеликих кількостях, може загострити астму та збільшити ризик розвитку лейкемії.

"Ми повинні зосередитися на рішеннях щодо зменшення забруднення повітря в приміщеннях, щоб спробувати захистити дітей, вагітних жінок, людей похилого віку, дорослих і громадське здоров’я в цілому", – наголосила лікарка Карі С. Надо, яка спеціалізується на дитячій астмі та імунології, та яка є співавтором дослідження.

Політики починають діяти проти цієї невидимої загрози. Законодавці Каліфорнії розглядають закон, який вимагатиме друку попереджувальних етикеток на газових плитах. Нью-Йорк також заборонив підключення газових плит в багатьох нових будівлях.

Однак компанії вже пропонують доступні портативні індукційні пальники, які не мають ризику забруднення повітря в приміщенні газом.

Нагадаємо, з кухонної губки можна зробити охолоджувач, який врятує від спеки.

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