Цей секрет приховують виробники: як за 5 секунд позбутися плями на одязі

Ви забруднили білу блузку вином перед тим, як вийти з дому? Не хвилюйтеся! Просто візьміть сіль і насипте її на пляму. Всього 5 секунд і від плями не залишиться ні сліду.

Сіль поглине рідину, не даючи їй проникнути в тканину. Потім налийте на пляму газовану воду (наприклад, Sprite чи 7Up) — лимонна кислота допоможе нейтралізувати барвник. Легенько потріть тканину, і пляма зникне.

Для видалення жирних плям з одягу використовуйте… звичайну білу крейду для малювання! Просто потріть нею пляму, залиште на 10 хвилин, а потім виперіть.

Крейда поглине жир, і пляма зникне. Якщо забруднили взуття, спробуйте натерти його зубною пастою з содою — ця суміш прибере навіть плями від трави та бруду.

Але найкраще для плям — це сонячне світло. Після прання повісьте одяг на сонце — ультрафіолет "допоможе" позбутися залишків плям.

І не сушіть одяг всередині — вологість тільки закріпить забруднення.

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