Цей секрет знають одиниці: як смажити картоплю, щоб вона не розвалювалася і мала хрумку скоринку

Щоб у вас завжди виходила хрумка і рум'яна смажена картопля, важливо не лише підібрати правильний сорт, але й правильно її приготувати.

У досвідчених кулінарів існує один невеликий секрет. Знаючи його, у вас завжди виходитиме ідеально просмажена картоплі зі смачною золотистою скоринкою.

Спочатку картоплю потрібно добре помити, почистити і нарізати так, як вам зручно. Особливої ролі не грає форма. Це може бути соломка, кружальця, кубики. Не забудьте добре просушити овоч за допомогою паперових рушників, щоб прибрати зайву вологу і крохмаль, що виділився. Тепер додаєте секретний інгредієнт для золотистої скоринки — борошно. Добре перемішайте нарізану картоплю з цим продуктом.

Розігрійте на сковороді олію, викладіть картоплю з борошном і обсмажте. В процесі смаження можна ще раз посипати борошном — воно не буде зайвим і зовсім не вплине на смак.

Якщо вам подобається смажена картопля з цибулею чи часником, додавайте їх так як завжди.

За наявності вільного часу, ви можете обійтися навіть і без борошна. Щоб отримати хрумку скоринку, просто обсмажуйте картоплю невеликими порціями, викладайте її спочатку на паперовий рушник, а вже потім на тарілку.

Щоб вийшло надзвичайно смачно та апетитно, змішайте борошно з сіллю, перцем, улюбленими приправами, обваляйте картоплю в цій суміші, а потім обсмажте. Наприкінці можете додати копчену ковбаску соломкою, щоб страва вийшла ситнішою.

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