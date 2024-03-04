Цей сорт картоплі найкращий для пюре: ароматна, розсипчаста й добре розварюється

Посадіть цю картоплю – і не пошкодуєте, вона дуже смачна, не водяниста й крохмалиста.

Мало хто з нас уявляє обід чи вечерю без запашної смачної картопельки. А вирощена на власному городі картопля в рази смачніша й ароматніша. І якщо ви ще не визначилися, яку картоплю обрати для посадки, можна звернути увагу на сорти, що запропонували досвідчені городники. Ця картопля крохмалиста, ідеально розварюється, розсипчаста й ароматна.

Який найкращий сорт картоплі для пюре

Досвідчені господарі пропонують посадити сорт "Мелоді", який просто ідеальний для пюре. Це середньопізня картопля яскраво-жовтого кольору. Вона має насичений аромат, м’яку крохмалисту текстуру, добре розварюється і невимовно смачна.

Перевага картоплі "Мелоді" у тому, що вона дуже стійка до хвороб, добре переносить різкі перепади температури і вкрай високоврожайна. Бульби ростуть великими, акуратними й однакового розміру. Картопля добре зберігається, не гниє і не в’яне.

Які ще найпопулярніші крохмалисті сорти картоплі

Тірас. Це ранній сорт картоплі, виведений українськими селекціонерами, який дозріває упродовж сімдесяти днів. Шкірка бульби рожева, м’якоть біла й крохмалиста. Картопля добре розварюється, не перетворюючись на липку масу, має насичений аромат. Сорт вкрай стійкий до різноманітних хвороб та шкідників. Картопля добре зберігається до самої весни.

Це ранній сорт картоплі, виведений українськими селекціонерами, який дозріває упродовж сімдесяти днів. Шкірка бульби рожева, м’якоть біла й крохмалиста. Картопля добре розварюється, не перетворюючись на липку масу, має насичений аромат. Сорт вкрай стійкий до різноманітних хвороб та шкідників. Картопля добре зберігається до самої весни. Рів’єра. Це голландський ранньостиглий сорт картоплі. Її можна копати вже на 45-й день після посадки, а повне дозрівання настає після 75 днів. Шкірка має світло-бежевий колір, м’якоть кремова, крохмалиста й ароматна. Хоча картопля має середню розварюваність, втім є ідеальною для пюре. Сорт стійкий до різноманітних хвороб, картопля добре зберігається, не гниє.

Це голландський ранньостиглий сорт картоплі. Її можна копати вже на 45-й день після посадки, а повне дозрівання настає після 75 днів. Шкірка має світло-бежевий колір, м’якоть кремова, крохмалиста й ароматна. Хоча картопля має середню розварюваність, втім є ідеальною для пюре. Сорт стійкий до різноманітних хвороб, картопля добре зберігається, не гниє. Беллароза. Ще один ранній сорт картоплі, що ідеально підходить для пюре. Термін дозрівання бульби становить 60 днів. Картопля крохмалиста, розсипчаста, чудово розварюється. Сорт досить популярний серед українських господарів, оскільки високоврожайний, дуже стійкий до хвороб, гарно зберігається.

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