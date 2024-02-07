Цей сорт помідорів завжди рясно родить: невибагливий у догляді, плоди м’ясисті та смачні

Якщо ви ще не визначилися із сортом помідорів чи хотіли б спробувати новий, тоді за рекомендаціями досвідчених городників виберіть “Цукровий бізон”. Експерти передбачають, що саме цей сорт буде найродючішим 2024 року. Розповідаємо про цей універсальний сорт томатів, який має надзвичайну родючість і призвичаєний до українського клімату.

Які помідори найкраще родитимуть 2024 року: рекомендації експертів

Селекціонери постійно виводять нові сорти городніх культур і вдосконалюють уже наявні. Адже це дуже зручно, коли овочі не бояться холоду й посухи, завжди родять і невибагливі в догляді. Саме до таких культур належить сорт помідорів "Цукровий бізон", який завоював неабияку популярність серед українських городників.

“Цукровий бізон” легко адаптується як до низьких температур, так і до спеки, не потребує особливих навичок у вирощуванні й догляді. А найголовніше те, що він має надзвичайно високу врожайність. З одного куща можна зібрати до семи кілограмів м’ясистих серцеподібних плодів. До того ж окрім високої родючості, ці помідори вирізняються неймовірним смаком. Вони мають характерний томатний аромат, надзвичайно соковиті й солодкі. Тому ці помідори ідеальні для вживання у сирому вигляді – в салатах, нарізках, томатних супах.

Для того, щоб виростити міцну і здорову розсаду помідорів, треба спочатку замочити насіння на 3 дні. Висаджувати розсаду треба не групами, а по 2-3 рослини на один квадратний метр, тоді врожайність збільшиться до двадцяти кілограмів.

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