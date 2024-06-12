Цей стильний одяг врятує від літньої спеки: пасуватиме жінкам з будь-яким типом фігури

Влітку хочеться мати гарний вигляд і водночас почуватися комфортно. Тому виникає купа запитань стосовно одягу, який би відповідав цим вимогам. Стилісти назвали три універсальні літні речі, які закривають ці потреби. До того ж, такий одяг можна носити як у 20, так і в 60, кожна пані почуватиметься легко та невимушено в цих стильних речах.

Легка лляна сорочка

Які літні речі підходять жінкам з будь-якою фігурою / Фото: Freepik

Одяг з такої тканини добре пропускає повітря, приємний до тіла, тому практично ідеальний для спекотних літніх днів. Легка лляна сорочка не лише буде зручною, вона надасть загальному образу грайливості та елегантності. Кожна жінка в такому одязі почуватиметься розкішною і досконалою.

Штани з бавовни

Які літні речі підходять жінкам з будь-якою фігурою / Фото: Freepik

Світлі бавовняні штани – ще одна вдала річ для літнього гардеробу. Вони не липнуть до тіла, забезпечують циркуляцію повітря і не сковують рухів. Це можуть бути прямі штани вільного крою чи звужені – це не має жодного значення, така річ дуже стильна і буде вдало поєднуватися з іншими предметами гардеробу. Головне, щоб вони були світлих відтінків, тоді не притягуватимуть сонячного проміння.

Легка сукня максі довжини

Які літні речі підходять жінкам з будь-якою фігурою / Фото: Freepik

Цього літнього сезону в трендах сукні вільного крою із натуральних тканин. Найкраще вибирати сукні з легких матеріалів, які добре пропускатимуть повітря. Щодо моделей та кольорів однозначних рекомендацій стилісти не дають, тому слід обирати ту сукню, яка подобатиметься і личитиме особисто вам. Образ можна акцентувати легким шаликом, сонячними окулярами та капелюшком.

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