Цей тест покаже, чи будуть ваші стосунки довгими та щасливими: як перевірити свого партнера

Молода американка поділилася методом, за яким вона визначає, чи будуть її стосунки щасливими та міцними. Вона використовує «тест на птахів» і говорить, що такий спосіб її ніколи не підводить. Розповідаємо, як визначити міцність та довготривалість стосунків, посилаючись на відео користувачки Alissacardib у TikTok.

Як перевірити свої стосунки

Аліса поділилася лайфгаком. Вона говорить, що коли проводить час із потенційним партнером, то із неймовірним захопленням вказує на будь-якого птаха, що літає поруч. Чи іншу річ – це не має значення, але потрібно для того, аби побачити, чи відповість чоловік взаємністю на предмет її захоплення. Такий тест американка називає «пташиним».

Психологи говорять, що такий спосіб вказує на те, що чоловік потенційно має гарну сумісність із жінкою. Тому буде готовим вкладатися у стосунки з обраницею.

Дівчина зазначила, що цей тест є лакмусовим папірцем для неї на початку романтичних стосунків. Також у такий спосіб вона перевіряє друзів та членів своєї родини.

Як цей тест діє на практиці

Аліса пояснила, що на побаченні чи на будь-якій іншій зустрічі з друзями або рідними ви говорите про те, що може здатися не дуже важливим. І якщо людина вам відповідає зацікавленістю, то це знак того, що вона до вас не байдужа.

А коли новий знайомий чи друзі не розділять ваше захоплення, то це дуже поганий знак, як говорить дівчина. Тому вона радить робити цей тест зі своїми новими та старими знайомими. Адже «пташиний тест» ніколи не підводить, зазначає Аліса.

Відео американки, де вона ділиться своїм тестом, переглянули 4,5 млн разів. Дехто з користувачів навіть поділився своїми результатами цього тесту.

«Ваш друг, родич або кохана людина повинні проявити інтерес, якщо ви їм не байдужі. І саме тому це стає для вас важливим», - прокоментував один із користувачів соцмережі.

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