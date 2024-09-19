Цей трюк допоможе швидко позбутися жирних плям з дивана: знадобиться трохи косметичного засобу

Як би ви не доглядали за своїм улюбленим диваном, але на ньому постійно з’являються плями від жиру чи інших речовин.

Диван – це предмет інтер’єру, який брудниться найчастіше. Адже вся родина полюбляє лежати чи сидіти на ньому. Тому на оббивці можуть залишатися плями від їжі, напоїв, косметики, сечі тварин тощо. Однак кмітливі господині знають купу методів, як швидко впоратися з проблемою та відчистити всі плями. Розповідаємо про корисний лайфгак та ще кілька способів, які допоможуть легко впоратися з плямами і повернути дивану первозданну чистоту.

Який косметичний засіб допоможе швидко позбутися плям на дивані: корисний лайфгак

Такий засіб є у кожної господині дому. І мало хто здогадується про те, що він на відмінно відчищає жирні плями з дивана. Йдеться про лак для волосся, який допоможе за кілька хвилин повернути первозданну чистоту ваших м’яких меблів. Достатньо просто обробити ним забруднене місце – і за кілька хвилин пляма зникне, як і не було.

Як видалити жирну пляму з оббивки дивана лаком для волосся:

обприскайте жирну пляму на оббивці;

зачекайте 10 хвилин;

висушіть лак феном чи залиште його на поверхні до повного висихання.

Як швидко позбутися різних видів плям на дивані за допомогою підручних засобів

Після таких нехитрих методів бруд сам зникне з оббивки дивану, вам навіть не доведеться терти в’їдливі плями.

Плями від напоїв прибере оцет чи нашатирний спирт. Достатньо просто обробити забруднені місця та зачекати кілька хвилин. Розчин господарського мила допоможе позбутися слідів від маркерів чи фарб для малювання.

прибере оцет чи нашатирний спирт. Достатньо просто обробити забруднені місця та зачекати кілька хвилин. Розчин господарського мила допоможе позбутися слідів від маркерів чи фарб для малювання. Від їжі. Щоб позбутися жирних плям від будь-яких страв, треба зробити розчин з господарського мила та гелю для миття посуду. Приберіть залишки їжі серветкою, обробіть плями миючим засобом. Через 10 хвилин витріть залишки мильного розчину вологою губкою.

Щоб позбутися жирних плям від будь-яких страв, треба зробити розчин з господарського мила та гелю для миття посуду. Приберіть залишки їжі серветкою, обробіть плями миючим засобом. Через 10 хвилин витріть залишки мильного розчину вологою губкою. Від крові. Для таких плям краще брати холодну воду з милом. Для свіжої плями також підійде тальк, змішаний з водою, а для застарілої – міцний сольовий розчин.

Для таких плям краще брати холодну воду з милом. Для свіжої плями також підійде тальк, змішаний з водою, а для застарілої – міцний сольовий розчин. Від пива. Можна обробити пляму оцтом, а можна мильним розчином з додаванням оцту. У такий спосіб ви також видалите неприємний запах, який залишився після напою.

Можна обробити пляму оцтом, а можна мильним розчином з додаванням оцту. У такий спосіб ви також видалите неприємний запах, який залишився після напою. Від жиру. Увібрати жирну пляму зможе крейдяна крихта, тальк або сіль. Будь-який із цих засобів треба нанести на забруднене місце, зачекайте 30 хвилин, потім пропилососьте чи зберіть залишки речовини серветкою.

Увібрати жирну пляму зможе крейдяна крихта, тальк або сіль. Будь-який із цих засобів треба нанести на забруднене місце, зачекайте 30 хвилин, потім пропилососьте чи зберіть залишки речовини серветкою. Від косметики. Спочатку треба обробити сліди від косметики мильним розчином і залишити на 20 хвилин. Потім приберіть залишки мильної води вологою губкою і обробіть заплямоване місце нашатирним спиртом, якщо сліди косметики не зникли.

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